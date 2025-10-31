Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Châu Bùi 'chơi lớn' mùa Halloween khi hóa thân thành các nhân vật trong loạt phim của Disney

SVO - Châu Bùi hóa thân thành nữ chính phim 'Predator: Badlands', 'đọ sắc' với bản gốc do Elle Fanning thể hiện. Ngoài ra, cô cùng Binz cũng mang đến hình ảnh của 'Rapunzel và Pascal'.

Dịp cuối năm 2025, Disney mang đến cho khán giả sự trở lại của thương hiệu Predator - Quái thú vô hình với dự án mới Predator: Badlands. Trước thềm phim công chiếu, bộ phim đã có phiên bản Việt độc đáo, đặc sắc không kém cạnh qua phần hóa trang và thể hiện của Châu Bùi, hứa hẹn gây sốt dịp lễ Halloween này.

1000037787.png

Trong bộ ảnh, Châu Bùi gây chú ý với màu tóc trắng ấn tượng, cùng gương mặt đầy những vết nứt, khơi gợi sự tò mò. Cô hóa hóa thân thành nhân vật người máy Thia, với chi tiết gây sốc nhất là chỉ còn nửa thân trên, còn nửa thân dưới biến mất hoàn toàn.

1000037785.png

Sánh bên cạnh Châu Bùi là nhân vật Predator kinh điển, với bộ hàm trứ danh, cùng những trang bị hoành tráng. Cả hai xuất hiện tại một khu vực hoang sơ, hẻo lánh như đang chờ đợi một kẻ thù đáng sợ nào đó xuất hiện. Đây cũng là cảnh đặc sắc từng gây chú ý trong trailer của phim gốc, được nữ nghệ sĩ Việt thể hiện lại theo cách riêng.

1000037790.png

Thậm chí trong một bức ảnh, “Thia” Châu Bùi bị tên quái thú nhấc bổng lơ lửng giữa không trung. Nhờ vậy, người xem có thể thấy rõ phần cơ thể phía dưới của Thia chỉ còn là phần máy móc, được ê kíp thực hiện vô cùng tinh tế và khéo léo.

1000037791.png

Bộ ảnh sáng tạo pha giữa rùng rợn và táo bạo cho thấy sự sáng tạo của Châu Bùi, giúp cô giữ vững những “tay đua” hàng đầu cho "đại chiến" hóa trang Halloween hằng năm.

1000037793.jpg

Predator: Badlands xoay quanh màn hợp tác không ai ngờ giữa tên quái thú ở tuổi thiếu niên tên Dek (do Dimitrius Schuster-Koloamatangi đóng) và nữ người máy mất nửa người tên Thia (do Elle Fanning đóng).

q.jpg

Không chỉ vậy, Châu Bùi và Binz chọn trở thành hai nhân vật Rapunzel và Pascal, cũng từ bộ phim hoạt hình đình đám của Disney. Thông qua bộ ảnh Halloween này, cặp đôi muốn kể câu chuyện về sự đồng hành và thấu hiểu.

q4.jpg

Pascal không phải người yêu của Rapunzel, nhưng luôn ở bên cô, chứng kiến từng hành trình tìm lại tự do.

q1.jpg

Giống như Châu Bùi và Binz không cần “đóng vai” người yêu để thể hiện tình cảm, mà chính sự cùng nhau đi qua mọi thăng trầm, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau mới là điều đáng trân trọng.

q2.jpg

Thay vì chọn khuôn mẫu Rapunzel và Flynn Rider quen thuộc, cả hai mang đến một lựa chọn tự do, vui tươi và chân thật hơn, hóa thân thành cặp tri kỷ sáng tạo. Cặp đôi cùng lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần không ngừng khám phá.

THUẬN TÙNG
