Việt Hương - Hồng Đào: Khi lao động nghệ thuật lên ngôi giữa thị trường phim chuộng thực lực

SVO - Hai 'ngoại' Việt Hương – Hồng Đào nhận được khá nhiều lời khen tặng về độ trẻ trung và thời trang trong bộ ảnh đôi cùng nhau, sau thành công với dự án điện ảnh mới nhất.

Mới đây, bộ ảnh ngập tràn độ tươi trẻ nhưng không kém phần sang trọng của hai 'bà ngoại' Việt Hương – Hồng Đào vừa được tung ra đã liên tục nhận được 'cơn mưa' lời khen từ người hâm mộ trên tất cả các nền tảng xã hội.

Sự ngọt ngào, đằm thắm trong từng khung hình cho thấy mối duyên nghệ thuật bền bỉ giữa hai người nghệ sĩ không ngừng cống hiến cho điện ảnh Việt. Nếu Hồng Đào mang đến nét diễn tinh tế, sâu sắc thì Việt Hương lại đại diện cho năng lượng sáng tạo, linh hoạt và không ngừng làm mới bản thân.

Việt Hương và Hồng đào khoe nhan sắc 'không tuổi' của mình.

Sau thành công của Chị dâu, hai nghệ sĩ gạo cội Việt Hương – Hồng Đào tiếp tục khẳng định sức hút của mình khi tái hợp trong dự án điện ảnh mới Cục vàng của ngoại. Không chỉ được xem là “cặp đôi trăm tỉ” của màn ảnh Việt, họ còn là biểu tượng cho thế hệ nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc, chinh phục khán giả bằng năng lực và cảm xúc thật. Sự kết hợp của hai “bà ngoại” được xem là điểm sáng hiếm hoi của thị trường phim hiện nay, nơi nhiều dự án vẫn đang áp dụng công thức “đẹp - trẻ - nổi”, đáp ứng theo thị hiếu của khán giả. Và, dự án điện ảnh mới này được xem như là “phát pháo” mở đường, chọn hướng đi khác: Kể một câu chuyện gần gũi, nhân văn bằng diễn xuất chân thật và cảm xúc được chắt lọc qua năm tháng của hai nghệ sĩ kỳ cựu, khi đang ở độ tuổi luôn sẵn sàng làm “dàn bao” để hỗ trợ cho những người trẻ phát triển.

Ở Việt Hương, chị đã vượt qua hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ hài để khẳng định vị thế diễn viên điện ảnh thực lực, có thể biến hóa nhiều dạng vai, nhân vật cảm xúc khác nhau. Thậm chí, không ngần ngại “va chạm”, “bầm dập”, lăn xả hết mình với vai diễn để mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thật. Còn Hồng Đào, khán giả tìm thấy sự chín muồi trong từng ánh mắt, lời thoại, thể hiện trải nghiệm của người nghệ sĩ sống trọn với nghề. Sự hòa quyện giữa hai cá tính nghệ thuật khác biệt tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, vừa khiến người xem xúc động, vừa khơi gợi niềm tin vào giá trị thật của diễn xuất mà thị trường phim nội địa đôi khi có những bước thiếu hụt.

Việt Hương thể hiện sự chuyên nghiệp trong sự lăn xả vào từng vai diễn.

Hồng Đào lại thu hút bởi sự điềm tĩnh, từng trải.

Thành công bước đầu của Cục vàng của ngoại từ doanh thu sau một tuần khởi chiếu đến phản hồi tích cực của khán giả cũng phản ánh một chuyển động đáng chú ý của thị trường phim Việt: Diễn viên gạo cội, diễn viên có nghề đang trở lại vị trí trung tâm, thay thế dần cho thời kỳ phim chỉ dựa vào ngoại hình hoặc chiêu trò truyền thông.

Trước đó, rất nhiều người đã từng nhận định: “Khán giả Việt ngày càng thông minh hơn. Họ không chỉ đến rạp để xem người đẹp, mà để tìm lại sự chân thành, chiều sâu cảm xúc trong diễn xuất. Việt Hương – Hồng Đào là minh chứng rõ ràng cho xu hướng ấy”.

Giữa một thị trường đang nhiều biến động, thành công của hai nghệ sĩ cho thấy, lao động nghệ thuật chân chính vẫn là con đường bền vững nhất. Khi nghệ sĩ làm nghề bằng tâm, khán giả sẽ đáp lại bằng tình yêu và sự trân trọng.