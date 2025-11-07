Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Vóc dáng và vẻ đẹp ở tuổi 45 của Tần Lam trở thành chủ đề 'hot'

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Gần đây, những hình ảnh rò rỉ từ phim trường bộ phim 'Stand or Fall Season 2' của Tần Lam và Vương Dương đã xuất hiện, thu hút sự chú ý đáng kể, đặc biệt là vóc dáng lẫn vẻ đẹp của nữ chính được bàn tán sôi nổi.

Bộ phim kể về câu chuyện của một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập tái hợp với chồng cũ tại công ty mới. Mặc dù chưa lên sóng, nhưng sự mong đợi đã rất cao. Bên cạnh nhan sắc luôn tỏa sáng của Tần Lam, Vương Dương còn thể hiện một nhân vật điển trai và lôi cuốn, khiến những cảnh quay chung của họ rất được mong đợi.

tan-lam.jpg
Tần Lam để kiểu tóc ngắn, diện vét hồng kết hợp với tất đen và giày cao gót, toát lên thần thái tinh tế và chuyên nghiệp. Thật lòng mà nói, cách phối màu này khá lạ và gây khó chịu về mặt thị giác. Màu hồng vốn dĩ đã dịu dàng, trong khi tất đen lại có thể hơi u ám, kết hợp lại, hai phong cách này đối lập nhau. May mắn thay, khí chất và ngoại hình của Tần Lam rất phù hợp, giúp cô ấy mặc bộ trang phục này rất đẹp. Tần Lam sở hữu một sức bật bẩm sinh; ngay khi cô ấy bước vào, bạn sẽ cảm thấy cô ấy là mẫu người có khả năng làm nên những điều vĩ đại. Phải nói rằng, vóc dáng của cô ấy thật sự rất quyến rũ, đặc biệt là đôi chân dài miên man, càng thêm thon gọn dưới đôi tất đen. Kết hợp với giày cao gót, tỷ lệ cơ thể của cô ấy hoàn hảo đến mức đáng ghen tị. Trang phục của cô ấy thực sự toát lên vẻ năng lực và sự hiện diện của một người phụ nữ thành đạt. Cách trang điểm cũng hoàn toàn phù hợp với nhân vật, thanh lịch nhưng mạnh mẽ, với nét mặt hơi nghiêm nghị toát lên sự quyết đoán và uy quyền. Đứng cạnh Vương Dương, họ trông khá xứng đôi vừa lứa. Mặc dù cốt truyện của bộ phim vẫn chưa được tiết lộ, nhưng xét về sự ăn ý không thể phủ nhận trên màn ảnh, chắc chắn phim sẽ thu hút đông đảo khán giả.
img-9346.jpg

Trước đó, Tần Lam đã gây sốt mạng xã hội với vòng eo nhỏ đến khó tin, tỉ lệ cơ thể thon gọn đến từng centimet. Những ai biết Tần Lam đều biết rằng, việc quản lý vóc dáng của cô là một ví dụ điển hình trong ngành giải trí. Mỗi buổi sáng, cô đều chăm chỉ tập Pilates. Huấn luyện viên của Tần Lam tiết lộ rằng, cô có thể nâng tạ 20kg, một mức độ mà nhiều nghệ sĩ trẻ chỉ có thể mơ ước. Chế độ ăn uống của cô cũng rất nghiêm ngặt: Bữa sáng gồm sinh tố chuối, chanh dây và yến mạch, bữa trưa là cá hấp bông cải xanh và bữa tối là ức gà luộc với hạt diêm mạch. Cô đã không đụng đến lẩu hay trà sữa trong 3 năm. Chính sự kỷ luật này đã giúp cô duy trì chiều cao 168cm và cân nặng 48kg, với tỷ lệ mỡ cơ thể luôn ở mức khoảng 18%. Ngay cả bạn diễn sinh năm 1990 của cô, Ngụy Đại Huân cũng không khỏi nói đùa: 'Vòng eo của chị Lam còn thon hơn cả cánh tay tôi".

img-9347.jpg
img-9348.jpg

Tần Lam vẫn năng động trên phim trường, nhưng cô không còn bám víu vào cái mác "trẻ mãi không già". Cô chia sẻ bí quyết giữ gìn sức khỏe: Ngâm chân bằng nước ngải cứu mỗi tối, trị liệu hồng ngoại ba lần một tuần và uống collagen peptide vào ngày hôm sau, sau buổi quay phim khuya. Sự tự nhận thức rõ ràng này còn thuyết phục hơn cả một vóc dáng hoàn hảo. Như đã viết trên Weibo: "Tuổi tác là một món quà, không phải là xiềng xích. Sức mạnh thực sự nằm ở việc chấp nhận bản thân ở mọi giai đoạn" khiến Tần Lam trở thành hình mẫu mà một người phụ nữ 45 tuổi, không bị ràng buộc bởi những định kiến ​​bên ngoài, sống tự do và sáng suốt.

Linh Vân
#Vóc dáng và vẻ đẹp tuổi 45 của Tần Lam #Ảnh rò rỉ 'Stand or Fall Season 2' #Phong cách thời trang và trang điểm của Tần Lam #Chế độ tập luyện và ăn uống của sao Hoa ngữ #Bí quyết giữ gìn sức khỏe tuổi trung niên #Sức mạnh của sự tự nhận thức và chấp nhận tuổi tác #Ảnh hưởng của Tần Lam trên mạng xã hội #Sự phối hợp màu sắc trong trang phục nữ chính #Sự thể hiện của vẻ đẹp tự nhiên và phong thái chuyên nghiệp #Tình cảm và chemistry giữa Tần Lam và Vương Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục