Vóc dáng và vẻ đẹp ở tuổi 45 của Tần Lam trở thành chủ đề 'hot'

Bộ phim kể về câu chuyện của một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập tái hợp với chồng cũ tại công ty mới. Mặc dù chưa lên sóng, nhưng sự mong đợi đã rất cao. Bên cạnh nhan sắc luôn tỏa sáng của Tần Lam, Vương Dương còn thể hiện một nhân vật điển trai và lôi cuốn, khiến những cảnh quay chung của họ rất được mong đợi.

Tần Lam để kiểu tóc ngắn, diện vét hồng kết hợp với tất đen và giày cao gót, toát lên thần thái tinh tế và chuyên nghiệp. Thật lòng mà nói, cách phối màu này khá lạ và gây khó chịu về mặt thị giác. Màu hồng vốn dĩ đã dịu dàng, trong khi tất đen lại có thể hơi u ám, kết hợp lại, hai phong cách này đối lập nhau. May mắn thay, khí chất và ngoại hình của Tần Lam rất phù hợp, giúp cô ấy mặc bộ trang phục này rất đẹp. Tần Lam sở hữu một sức bật bẩm sinh; ngay khi cô ấy bước vào, bạn sẽ cảm thấy cô ấy là mẫu người có khả năng làm nên những điều vĩ đại. Phải nói rằng, vóc dáng của cô ấy thật sự rất quyến rũ, đặc biệt là đôi chân dài miên man, càng thêm thon gọn dưới đôi tất đen. Kết hợp với giày cao gót, tỷ lệ cơ thể của cô ấy hoàn hảo đến mức đáng ghen tị. Trang phục của cô ấy thực sự toát lên vẻ năng lực và sự hiện diện của một người phụ nữ thành đạt. Cách trang điểm cũng hoàn toàn phù hợp với nhân vật, thanh lịch nhưng mạnh mẽ, với nét mặt hơi nghiêm nghị toát lên sự quyết đoán và uy quyền. Đứng cạnh Vương Dương, họ trông khá xứng đôi vừa lứa. Mặc dù cốt truyện của bộ phim vẫn chưa được tiết lộ, nhưng xét về sự ăn ý không thể phủ nhận trên màn ảnh, chắc chắn phim sẽ thu hút đông đảo khán giả.

Trước đó, Tần Lam đã gây sốt mạng xã hội với vòng eo nhỏ đến khó tin, tỉ lệ cơ thể thon gọn đến từng centimet. Những ai biết Tần Lam đều biết rằng, việc quản lý vóc dáng của cô là một ví dụ điển hình trong ngành giải trí. Mỗi buổi sáng, cô đều chăm chỉ tập Pilates. Huấn luyện viên của Tần Lam tiết lộ rằng, cô có thể nâng tạ 20kg, một mức độ mà nhiều nghệ sĩ trẻ chỉ có thể mơ ước. Chế độ ăn uống của cô cũng rất nghiêm ngặt: Bữa sáng gồm sinh tố chuối, chanh dây và yến mạch, bữa trưa là cá hấp bông cải xanh và bữa tối là ức gà luộc với hạt diêm mạch. Cô đã không đụng đến lẩu hay trà sữa trong 3 năm. Chính sự kỷ luật này đã giúp cô duy trì chiều cao 168cm và cân nặng 48kg, với tỷ lệ mỡ cơ thể luôn ở mức khoảng 18%. Ngay cả bạn diễn sinh năm 1990 của cô, Ngụy Đại Huân cũng không khỏi nói đùa: 'Vòng eo của chị Lam còn thon hơn cả cánh tay tôi".

Tần Lam vẫn năng động trên phim trường, nhưng cô không còn bám víu vào cái mác "trẻ mãi không già". Cô chia sẻ bí quyết giữ gìn sức khỏe: Ngâm chân bằng nước ngải cứu mỗi tối, trị liệu hồng ngoại ba lần một tuần và uống collagen peptide vào ngày hôm sau, sau buổi quay phim khuya. Sự tự nhận thức rõ ràng này còn thuyết phục hơn cả một vóc dáng hoàn hảo. Như đã viết trên Weibo: "Tuổi tác là một món quà, không phải là xiềng xích. Sức mạnh thực sự nằm ở việc chấp nhận bản thân ở mọi giai đoạn" khiến Tần Lam trở thành hình mẫu mà một người phụ nữ 45 tuổi, không bị ràng buộc bởi những định kiến ​​bên ngoài, sống tự do và sáng suốt.