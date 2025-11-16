Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedette

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục tạo dấu ấn với giới mộ điệu thời trang khi đảm nhận vai trò kết show cho bộ sưu tập 'Kẻ mộng du' của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

Trong trang phục dáng đuôi cá nổi bật, Miss universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu đã dẫn dắt khán giả bước vào giấc mộng thời trang cuốn hút.

1000038439.jpg

"Nàng Hậu" sải bước đầy tự tin và chuyên nghiệp, thể hiện sự cân bằng giữa bí ẩn và cá tính, vừa dữ dội vừa tinh tế, khép lại bộ sưu tập bằng một hình ảnh mạnh mẽ, đầy bản sắc. Đặc biệt, “cú đá váy” cực đỉnh của cô khiến khán giả không khỏi trầm trồ về khả năng xử lý của cô trên sàn catwalk.

1000038442.jpg

Bộ trang phục cũng giúp Bùi Quỳnh Hoa thêm phần ấn tượng khi được xử lý theo hướng tái cấu trúc, kết hợp tinh tế giữa denim, thổ cẩm thêu tay và các mảng đính kết thủ công.

1000038440.jpg

Phần vai dựng phom mang tính điêu khắc, đối lập với phần tầng voan bồng nhẹ ở chân váy, tạo chuyển động mềm mại nhưng đầy kịch tính cho nàng hậu khi di chuyển.

1000038444.jpg

Chia sẻ về lần trình diễn trong vai trò đặc biệt này, Bùi Quỳnh Hoa cho biết: “Từng tham gia nhiều show diễn của anh Cao Minh Tiến trước đó, anh em rất hiểu nhau khi làm việc nên lần này khi anh ngỏ lời, Hoa đã nhận lời ngay. Dù đã diễn vedette rất nhiều lần nhưng mỗi lần lại là một trải nghiệm khác biệt".

1000038445.jpg

"Nhưng trên hết, Hoa luôn hết mình để thể hiện một cách trọn vẹn nhất có thể tinh thần mà nhà thiết kế muốn truyền tải. Đặc biệt, năm nay anh Tiến còn giữ vai trò kết màn cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025, anh ấy đã dồn rất nhiều tâm huyết để làm nên một không gian thời trang đầy cảm hứng, chính vì vậy, Hoa rất vui cũng như tự hào khi được diễn kết màn cho bộ sưu tập của anh”, Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ.

1000038446.jpg

Đây không phải lần đầu tiên Bùi Quỳnh Hoa được Cao Minh Tiến tin tưởng giao cho vị trí vedette. Trước đó, "nàng Hậu" cũng nhiều lần đảm nhận vai trò này trong các show diễn của nhà thiết kế và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Bình Nguyễn
#Bùi Quỳnh Hoa #Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa #vedette #catwalk #bộ sưu tập #thời trang #nhà thiết kế

