Lee Byung Hun: 'Cảm nhận khoảnh khắc hiện tại, đó chính là hạnh phúc'

SVO - Nam diễn viên Lee Byung Hun đã được chọn làm ngôi sao trang bìa cho ấn bản đặc biệt ‘Người đàn ông của năm’ của tạp chí GQ Hồng Kông và chia sẻ sự thay đổi trong quan điểm của mình về hạnh phúc.

Là một biểu tượng toàn cầu với sức ảnh hưởng vượt xa điện ảnh Hàn Quốc, Lee Byung Hun mang đến sự hiện diện mạnh mẽ trong bộ ảnh mới, thể hiện chiều sâu đặc trưng và sự mãnh liệt được kiểm soát, điều mà GQ gọi là "thời đại của Lee Byung Hun".

Trong buổi chụp hình, nam diễn viên dễ dàng thể hiện nhiều phong cách khác nhau, bao gồm bộ vét đen cổ điển, áo cổ lọ thanh lịch và bộ tuxedo nhung. Những đường cắt đen trắng, với một phần khuôn mặt được cố tình che khuất, tăng thêm sức nặng biểu tượng, gợi lên bản sắc đa tầng và chiều sâu cảm xúc của anh với tư cách là một diễn viên.

Tạp chí GQ Hong Kong hết lời ca ngợi nam diễn viên: "Lee Byung Hun không chỉ là một diễn viên mà còn là một bậc thầy, người đã dẫn dắt sự thay đổi trong lòng điện ảnh Hàn Quốc suốt hơn 30 năm qua. Tên tuổi của anh ấy đồng nghĩa với sự tin tưởng và đẳng cấp".

Trong bài phỏng vấn, Lee Byung Hun đã suy ngẫm về kỷ nguyên phát triển của nội dung toàn cầu: "Chỉ cần có một câu chuyện hay và sự sáng tạo vững chắc, chúng ta đang ở thời đại mà bất cứ điều gì cũng có thể tạo được tiếng vang trên toàn thế giới từ bất cứ đâu".

Anh cũng chia sẻ một sự thay đổi trong quan điểm của mình về hạnh phúc: "Tôi từng nghĩ, hạnh phúc là một mục tiêu trong tương lai. Giờ đây, tôi tự hỏi: Hôm nay, mình đã hạnh phúc như thế nào? Cảm nhận khoảnh khắc hiện tại, đó chính là hạnh phúc".