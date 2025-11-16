Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Takeru Satoh 'bùng nổ' cùng chuyến lưu diễn solo đầu tiên của mình tại châu Á

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Giọng ca chính của ban nhạc TENBLANK trong loạt phim 'Glass Heart' của Netflix đã khởi động chuyến lưu diễn solo đầu tiên của mình tại châu Á, 'TENBLANK from Glass Heart FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Sato' tại Đài Bắc, sau đó là Hàn Quốc, Hồng Kông và Bangkok.

screenshot-20251113-211731-messenger.jpg
Takeru Satoh hát đầy nhiệt huyết tại buổi hòa nhạc ở Đài Bắc.

Khi Takeru Satoh chào khán giả bằng tiếng Trung đã khiến 3.000 người hâm mộ Đài Bắc vỡ òa trong niềm vui sướng. Đã gần ba tuần trôi qua kể từ buổi fan meeting của TENBLANK vào tháng 10/2025, thu hút 18.000 khán giả tại Pia Arena MM, Yokohama. Trong khi sự phấn khích vẫn đang dâng cao, 3.000 vé cho buổi biểu diễn tại Đài Bắc, ngày đầu tiên của chuyến lưu diễn châu Á, đã nhanh chóng bán hết, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của nhóm ở nước ngoài.

screenshot-20251113-211906-messenger.jpg

Trong phần trò chuyện, anh ấy đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Thật ấn tượng khi thấy Sato thích thú giao lưu với người hâm mộ địa phương ngay từ đầu, kể về những kỷ niệm của anh ấy ở Đài Bắc, những món ăn yêu thích, và thậm chí còn học tiếng Trung thông qua các tương tác với khán giả.

screenshot-20251113-212408-messenger.jpg

Phiên bản Blu-ray của buổi diễn tại Yokohama cũng đã được công bố. Sau thành công vang dội của buổi diễn tại Đài Bắc, chuyến lưu diễn châu Á solo của Satoh đưa anh đến Seoul (KBS Arena) vào ngày 8/11. Các buổi diễn tiếp theo dự kiến ​​diễn ra tại Hồng Kông (AWE HALL 10) vào ngày 19/11, và tại Bangkok (UOB LIVE) vào ngày 29/11. Buổi diễn tại Hồng Kông đã bán hết vé, minh chứng cho sức hút của Glass Heart trên toàn châu Á.

sato.jpg
Phong cách, thần thái, kiểu tóc xanh lá cây mới, tư thế, vẻ ngoài lạnh lùng và nụ cười của Satoh tại Seoul, Hàn Quốc khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước sự lột xác ngoạn mục này.
satoh.gif
Chuyến lưu diễn châu Á solo của Satoh tại Seoul, Hàn Quốc.

Ngoài ra, đĩa Blu-ray "TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING" với sự góp mặt của Takeru Satoh, Yu Miyazaki, Keita Machida, Jun Shison" sẽ được phát hành vào cuối tháng 3/2026. Với giá 10.780 yên Nhật, đĩa Blu-ray này không chỉ bao gồm buổi biểu diễn buổi tối mà còn có bản tóm tắt phân đoạn trò chuyện từ buổi biểu diễn ban ngày và các cảnh quay hậu trường.

Kể từ khi phát hành vào ngày 31/7, bộ phim Glass Heart đã trở thành một hit lớn trên khắp châu Á. Album đầu tay của ban nhạc trong phim, TENBLANK đã đạt vị trí số một trên các bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Đã 32 năm trôi qua kể từ khi bộ truyện tranh gốc được sáng tác vào năm 1993, và 12 năm kể từ khi Satoh mơ ước chuyển thể nó thành phim. Thử thách xuyên biên giới của anh từ một diễn viên trở thành nhạc sĩ đang tạo nên một huyền thoại mới khắp châu Á.

screenshot-20251113-212758-messenger.jpg
Linh Vân
