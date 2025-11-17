Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Go Ara khiến cư dân mạng choáng váng với vẻ đẹp mê hồn 'không tuổi'

Tuệ Nghi
SVO - Go Ara khiến cư dân mạng choáng váng với vẻ đẹp mê hồn, vượt thời gian trong những cập nhật mới nhất trên Instagram.

Mặc dù Go Ara từ lâu đã được khen ngợi về diễn xuất, thổi hồn vào nhân vật bằng năng lượng tươi sáng và biểu cảm, cô cũng được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp cổ điển và vượt thời gian kể từ khi ra mắt phim truyền hình năm 2003, trong bộ phim Sharp của đài KBS2 và xuất hiện trong MV đầu tay Hug của TVXQ.

Trong những cập nhật Instagram mới nhất, Go Ara khoe vẻ đẹp thanh lịch với mái tóc dài thẳng màu nâu sẫm và chiếc áo khoác tông màu Thu. Phong cách trang điểm trung tính nhưng rạng rỡ càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt theo cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Cư dân mạng đã bị cuốn hút bởi những bức ảnh mới, một số người nói rằng, họ "ngay lập tức lưu lại những bức ảnh này mặc dù họ không hẳn là người hâm mộ", cho thấy vẻ ngoài nổi bật của nữ diễn viên. Những người khác kêu gọi một "bộ phim tình cảm phù hợp với thần thái và khí chất của cô ấy", lưu ý rằng, Go Ara thường được giao những vai diễn tươi sáng, kỳ quặc: Wow, cô ấy đẹp kinh khủng. Đôi mắt cô ấy sâu thẳm quá; Chẳng phải cô ấy là ma cà rồng sao..; Giờ cô ấy còn đẹp hơn nữa, và cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều; Go Ara luôn có một vóc dáng tuyệt vời. Thật tiếc là cô ấy chưa bao giờ tỏa sáng như cô ấy xứng đáng; Cô ấy chưa bao giờ có một vai diễn nào mang lại cảm giác như thế này?; Ngoại hình ngoài đời của cô ấy còn tỏa sáng hơn cả trên màn ảnh, thật đáng tiếc; Cô ấy xinh quá, diễn xuất cũng tốt nữa. Ước gì cô ấy xuất hiện trong nhiều dự án hơn nữa; Cô ấy xinh đẹp kinh khủng, nhưng quan trọng hơn là sao cô ấy không già đi tí nào vậy...?; Một khi đã là mỹ nhân thì sẽ vẫn đẹp cho đến ngày chết. Cô ấy thực sự xinh đẹp; Cô ấy không chỉ không già đi mà còn xinh hơn nữa; Dù có nặn tượng búp bê thì cũng không làm được cái nào như thế này đâu; Khi nhắc đến Go Ara, mọi người thường nghĩ đến đôi mắt của cô ấy, nhưng mũi cô ấy thực sự rất đẹp; Tôi cá là ngoài đời cô ấy đẹp đến phát điên...

Go Ara đã tham dự buổi họp báo cho bộ phim "Love Barista", khởi chiếu vào ngày 19/11 để ủng hộ Lee Kwang Soo. Trước đó, cô đã từng tham gia "Running Man" và làm việc cùng công ty. Trong khi đó, Go Ara nhận được nhiều sự yêu mến qua vai diễn công chúa Hwari trong bộ phim truyền hình gốc của TVING, "The Scandal of Chun Hwa", kết thúc vào tháng Hai năm nay.
