'Con trai cưng Netflix' đã trở lại với diện mạo mới

SVO - Song Kang đã chính thức trở thành đại sứ thương hiệu mới của nhãn hàng thời trang xa xỉ Tây Ban Nha LOEWE.
Trong nhận định của LOEWE, Song Kang là người luôn thu hút màn ảnh với vẻ ngoài mạnh mẽ lẫn phong cách đặc trưng và là một trong những diễn viên được săn đón nhất tại Hàn Quốc hiện nay cũng như được người hâm mộ toàn cầu vô cùng yêu mến.
VIDEO
Song Kang vừa xuất ngũ vào tháng trước và đánh dấu sự trở lại của mình với công chúng bằng một buổi họp mặt fan hâm mộ vào ngày 8/10.
"Four Hands" được coi là dự án trở lại của Song Kang sau khi xuất ngũ. Phim gồm 12 tập, hiện đang hoàn tất khâu tuyển chọn diễn viên và dự kiến sẽ chính thức khởi quay vào nửa cuối năm nay, lên sóng vào năm 2026. Song Kang vào vai một nhân vật nhạy cảm và tinh tế với tài năng piano thiên bẩm, và được kỳ vọng sẽ thể hiện sự chuyển mình trưởng thành hơn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. "Four Hands" là một thuật ngữ piano dùng để chỉ kỹ thuật hai người cùng chơi một cây đàn piano. Vở kịch sẽ khắc họa tình bạn, tình yêu, sự cạnh tranh và quá trình trưởng thành của những người trẻ gặp nhau tại một trường trung học Nghệ thuật, theo dõi hành trình từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành, với tư cách là những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Ngay cả trước khi nhập ngũ, Song Kang đã tích cực tham gia "Sweet Home mùa 3", dẫn chương trình "Island 2" và xuất hiện thoáng qua trong bộ phim "Escape", giúp rút ngắn đáng kể thời gian vắng bóng. Anh vẫn tiếp tục nhận được lời mời ngay cả trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, và dự án trở lại của anh đã nhanh chóng được xác nhận sau khi xuất ngũ, tạo nên sự mong đợi nồng nhiệt từ người hâm mộ.