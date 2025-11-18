'Con trai cưng Netflix' đã trở lại với diện mạo mới

Trong nhận định của LOEWE, Song Kang là người luôn thu hút màn ảnh với vẻ ngoài mạnh mẽ lẫn phong cách đặc trưng và ​​là một trong những diễn viên được săn đón nhất tại Hàn Quốc hiện nay cũng như được người hâm mộ toàn cầu vô cùng yêu mến.

Song Kang vừa xuất ngũ vào tháng trước và đánh dấu sự trở lại của mình với công chúng bằng một buổi họp mặt fan hâm mộ vào ngày 8/10.