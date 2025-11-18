Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lee Chae Min: 'Tôi ước mọi thứ cứ như bây giờ với những người tốt xung quanh cho năm mới'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lee Chae Min chia sẻ về sự nổi tiếng của 'Bon Appétit, Your Majesty', những hy vọng của anh cho năm mới và nhiều hơn nữa.

Lee Chae Min đã xuất hiện trên Harper’s Bazaar Hàn Quốc tháng Mười Hai. Trong bài phỏng vấn kèm theo, Lee Chae Min đã chia sẻ suy nghĩ của mình về buổi chụp hình: “Tôi vốn không phải là người thích ăn mặc cầu kỳ. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu quan tâm đến thời trang hơn. Tuy nhiên, tôi không phải là người quen mặc đồ đẹp và chụp ảnh, nên chắc chắn tôi sẽ khá lo lắng vào những ngày chụp hình. May mắn thay, tôi thích nghi rất nhanh trên trường quay. Sau vài bức ảnh đầu tiên, tôi đã thoải mái hơn. Hôm nay cũng không khác gì”.

lee-chae-min.gif

Nói về tình cảm nồng nhiệt mà anh nhận được từ bộ phim Bon Appétit, Your Majesty, anh chia sẻ: "Ban đầu, tôi rất khó để thích nghi với sự thay đổi. Sau mỗi lần phát sóng, phản ứng lại đến ngay lập tức,8 hoàn toàn hỗn loạn. Giờ bộ phim đã kết thúc, tôi có thời gian để từng bước xây dựng theo tốc độ của riêng mình, và tất cả những gì tôi muốn là thể hiện một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi tự nhủ mình không nên dừng lại ở một chỗ".

ps25111800690.jpg
Lee Chae Min đã củng cố vị thế 'ngôi sao' đang lên của mình qua bộ phim truyền hình "Bon Appétit, Your Majesty" của đài tvN, một trong những bộ phim được bàn tán nhiều nhất năm nay. Phim kết thúc với thành tích ấn tượng với tỷ suất người xem 17,1%, mức rating cao nhất trong số các phim truyền hình của đài tvN phát sóng năm nay (tính đến ngày 18/11).

Về những hy vọng cho năm mới, anh chia sẻ: “Tôi mong mọi thứ vẫn như hiện tại, với những người tốt xung quanh. Đây gần như là điều ước duy nhất của tôi cho năm mới, và tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục ước trong hai hoặc ba năm nữa. Tôi không phải là người hướng ngoại, nhưng xung quanh tôi toàn là những người tốt. Đây là một niềm tự hào đối với tôi. Tôi đã gặp được rất nhiều người tuyệt vời trong năm nay. Nhìn lại, không có gì khiến tôi biết ơn và hạnh phúc hơn thế này”.

ps25111800689.jpg
Lee Chae Min sẽ trao "Giải thưởng Frontier" tại "Lễ trao giải Văn hóa Edaily" lần thứ 12, được tổ chức tại Nhà hát Lớn Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong ở Jongno-gu, Seoul ngày 2/12. "Giải thưởng Văn hóa Edaily" do Edaily tổ chức và được Quỹ Văn hóa Edaily tài trợ, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Woori, KG và Hollys, bao gồm sáu bộ môn nghệ thuật biểu diễn: sân khấu, nhạc cổ điển, múa, nhạc kịch, nhạc truyền thống Hàn Quốc và hòa nhạc, ra mắt vào năm 2013.
Tuệ Nghi
#Sự nghiệp và nổi tiếng của Lee Chae Min #Ảnh hưởng của phim Bon Appétit #Your Majesty #Quan điểm về thời trang và chụp hình #Hy vọng năm mới và tình cảm cá nhân #Thành tích phim truyền hình trên đài tvN #Trao giải thưởng Văn hóa Edaily

Xem thêm

Cùng chuyên mục