Lee Chae Min: 'Tôi ước mọi thứ cứ như bây giờ với những người tốt xung quanh cho năm mới'

Lee Chae Min đã xuất hiện trên Harper’s Bazaar Hàn Quốc tháng Mười Hai. Trong bài phỏng vấn kèm theo, Lee Chae Min đã chia sẻ suy nghĩ của mình về buổi chụp hình: “Tôi vốn không phải là người thích ăn mặc cầu kỳ. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu quan tâm đến thời trang hơn. Tuy nhiên, tôi không phải là người quen mặc đồ đẹp và chụp ảnh, nên chắc chắn tôi sẽ khá lo lắng vào những ngày chụp hình. May mắn thay, tôi thích nghi rất nhanh trên trường quay. Sau vài bức ảnh đầu tiên, tôi đã thoải mái hơn. Hôm nay cũng không khác gì”.

Nói về tình cảm nồng nhiệt mà anh nhận được từ bộ phim Bon Appétit, Your Majesty, anh chia sẻ: "Ban đầu, tôi rất khó để thích nghi với sự thay đổi. Sau mỗi lần phát sóng, phản ứng lại đến ngay lập tức,8 hoàn toàn hỗn loạn. Giờ bộ phim đã kết thúc, tôi có thời gian để từng bước xây dựng theo tốc độ của riêng mình, và tất cả những gì tôi muốn là thể hiện một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi tự nhủ mình không nên dừng lại ở một chỗ".

Lee Chae Min đã củng cố vị thế 'ngôi sao' đang lên của mình qua bộ phim truyền hình "Bon Appétit, Your Majesty" của đài tvN, một trong những bộ phim được bàn tán nhiều nhất năm nay. Phim kết thúc với thành tích ấn tượng với tỷ suất người xem 17,1%, mức rating cao nhất trong số các phim truyền hình của đài tvN phát sóng năm nay (tính đến ngày 18/11).

Về những hy vọng cho năm mới, anh chia sẻ: “Tôi mong mọi thứ vẫn như hiện tại, với những người tốt xung quanh. Đây gần như là điều ước duy nhất của tôi cho năm mới, và tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục ước trong hai hoặc ba năm nữa. Tôi không phải là người hướng ngoại, nhưng xung quanh tôi toàn là những người tốt. Đây là một niềm tự hào đối với tôi. Tôi đã gặp được rất nhiều người tuyệt vời trong năm nay. Nhìn lại, không có gì khiến tôi biết ơn và hạnh phúc hơn thế này”.