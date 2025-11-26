Nghệ sĩ Đình Toàn dành lời khuyên cho các diễn viên trẻ: ‘Đừng nghĩ vai nhỏ không ai thấy’

SVO - Là nghệ sĩ ghi dấu với nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn màn ảnh, Đình Toàn cho thấy sự tận tâm với nghề. Đặc biệt, khi đảm nhận vai trò MC cho chương trình đầy tính nhân ái ‘Thần tài gõ cửa’, anh bày tỏ học được lòng biết ơn.

Nghệ sĩ Đình Toàn là một trong những gương mặt quen thuộc gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả qua loạt kịch thiếu nhi kinh điển Ngày xửa ngày xưa và vai trò MC của chương trình Thần tài gõ cửa.

Bền bỉ dẫn dắt một chương trình truyền hình ý nghĩa xuyên suốt nhiều năm, Đình Toàn bộc bạch: "Chính hành trình 15 năm ấy đã cho tôi thêm vốn sống và cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với cuộc đời. Đó không chỉ là công việc, mà còn là lòng biết ơn một chương trình truyền hình đã tồn tại bền bỉ, một điều không hề dễ dàng".

"Dẫn chương trình này cho tôi một bài học lớn về lòng nhân ái và biết ơn. Tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người, nên cần cố gắng không chỉ vì bản thân mà còn vì xã hội. Tôi luôn nói với khán giả, thử thách trong chương trình không phải để làm khó nhân vật mà để cho mọi người thấy hành trình họ vượt qua nghịch cảnh như thế nào. Lắng nghe họ, tôi thấy nghị lực của con người thật phi thường", nam nghệ sĩ cho biết.

Chia sẻ với các diễn viên trẻ khi bước vào nghề, Đình Toàn cho rằng, với nghề diễn viên thì cơ hội rất quan trọng. Nhưng cơ hội không tự đến. Nó là kết quả của việc bạn làm tốt những vai nhỏ nhất. Đừng nghĩ vai nhỏ không ai thấy. Khán giả thấy, đạo diễn thấy. Quan trọng là mình làm hết lòng. Hào quang sẽ đến theo cách riêng, ở vị trí riêng của mỗi người. 8

Vốn là một nghệ sĩ hoạt ngôn, hài hước trên sân khấu lẫn màn ảnh, nhưng ở ngoài đời, Đình Toàn tự nhận bản thân trầm và hướng nội hơn. Sau khi “đốt năng lượng” trên sân khấu, anh cần sự tĩnh lặng để cân bằng.

Anh từng chia sẻ nguyên tắc không muốn công khai chuyện đời tư khi làm nghề. Đình Toàn nói: "Có hai thứ tôi không bao giờ khoe trên mạng xã hội, đó là hàng hiệu và chuyện đời tư. Tôi cho rằng, người của công chúng cần biết điểm dừng để tự bảo vệ mình trước cám dỗ của sự nổi tiếng. Tôi không muốn cuốn vào vòng xoáy của điều tiếng. Giới nghệ thuật muôn màu muôn vẻ, tôi lại muốn mình đứng bên ngoài những hào quang đó. Đổi lại, tôi tìm thấy sự bình yên từ trong chính tâm hồn".

Nói về cuộc sống ở thời điểm hiện tại, anh chia sẻ rằng, dẫu có những lúc đơn độc, trăn trở nghĩ suy, nhưng hài lòng với cuộc sống độc thân này. Nam MC của Thần tài gõ cửa tâm sự: "Với tôi, hạnh phúc là khi mình biết đủ. Tôi chọn cách sống nhẹ nhàng và suy nghĩ tích cực về mọi thứ. Tôi không tham vọng phải thật giàu hay thật nổi tiếng. Chỉ cần mỗi ngày được làm việc, được xóa bớt lịch trong điện thoại, được ngồi uống cà phê an yên là vui rồi".