Jennie của BLACKPINK sẽ là khách mời trong chương trình 'Transfer Love 4'

Transfer Love 4 là một chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò, xoay quanh những người yêu cũ đã chia tay vì nhiều lý do khác nhau, cùng nhau nhìn lại những mối quan hệ đã qua và tìm kiếm những mối quan hệ mới. 'Bom tấn' dating show lớn cuối cùng của năm 2025 đã phát sóng từ 1/10/2025 trên nền tảng TVING. Jenny sắp tới sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình, quan sát các mối quan hệ và lựa chọn của những người tham gia qua băng ghi hình, đồng thời chia sẻ những quan điểm và cảm nhận chân thực của cô.

Đã lâu rồi, cô ấy chưa xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ nào, nên phản hồi từ người hâm mộ khá tích cực. Jennie đã thể hiện sức hút đa dạng của mình trên nhiều chương trình tạp kỹ và vlog khác nhau. Ví dụ, cô ấy đã thể hiện sự nhanh trí và khả năng lập luận đáng kinh ngạc của mình trong chương trình Căn hộ 404 của tvN, phát sóng năm ngoái. Vào tháng Năm, cô ấy đã bộc lộ sức hút chân thật của mình khi chia sẻ những câu chuyện hậu trường về màn trình diễn solo tại Coachella trong You Quiz on the Block. Với vẻ ngoài tự nhiên và không hề tô vẽ, Jennie đang rất tò mò muốn xem cô ấy sẽ thể hiện màn trình diễn như thế nào trong chương trình này.