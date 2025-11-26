Đạo diễn Thu Trang bày tỏ: 'Tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn và may mắn là không bị ngã đau'

SVO - Tại lễ trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, nữ đạo diễn Thu Trang bất ngờ được xướng tên ở hạng mục 'Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc'. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một nữ nghệ sĩ lần đầu lấn sân làm đạo diễn nhưng đã gặt hái thành tích ấn tượng với phim điện ảnh 'Nụ hôn bạc tỷ'.

Thu Trang bất ngờ được xướng tên ở hạng mục "Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc", với phim Nụ hôn bạc tỷ. Chia sẻ bên lề về cảm xúc khi đoạt giải thưởng lớn cho tác phẩm điện ảnh đầu tay, Thu Trang nói: “Tôi bước vào vai trò đạo diễn với tâm thế học hỏi và làm hết mình, chứ không dám mơ tới giải thưởng. Nên khi được xướng tên, tôi vừa vui, vừa run. Cảm xúc trong khoảnh khắc đó giống như mình dám bước ra khỏi vùng an toàn và may mắn là không bị ngã đau, mà còn được khán giả và hội đồng giám khảo công nhận”.

Thu Trang cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người và muốn dành giải thưởng này cho tất cả những người đã yêu thương, đồng hành cùng cô trong chặng đường vừa qua: “Người đầu tiên là ê kíp, những người đã cùng tôi vượt qua những khó khăn, nhưng cũng có những kỷ niệm vui. Thứ hai là gia đình, đặc biệt là anh Tiến Luật, người âm thầm "chống lưng" cho tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và tất nhiên là khán giả, vì nếu không có sự đón nhận, thì dù đạo diễn có kể chuyện hay cỡ nào thì cũng vô nghĩa”.

Thu Trang chia sẻ: “May mắn vì xung quanh tôi có những cộng sự rất giỏi, rất hiểu ý. Nhưng phần lớn là do nỗ lực thật sự. Tôi không làm phim để lấy giải, mà để kể chuyện mình tin. Và tôi nghĩ, sự khích lệ này là dành cho sự chân thành đó. Đặc biệt là với một người phụ nữ lần đầu bước sang một vai trò mới. Đây là nguồn năng lượng vô cùng quý giá”.

Bộ phim Nụ hôn bạc tỷ cũng giúp Thu Trang trở thành "nữ đạo diễn trăm tỷ" đầu tiên của điện ảnh Việt và cán mốc doanh thu hơn 220 tỷ đồng. Năm nay, Thu Trang tiếp tục “thừa thắng xông lên”, với tác phẩm thứ hai mang tên Ai thương ai mến. Nữ nghệ sĩ cho biết, đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Bộ phim được kỳ vọng tiếp tục tạo nên những thành tích ấn tượng tại phòng vé vào dịp Tết Dương lịch 2026.

Thu Trang bày tỏ: “Áp lực thì chắc chắn có, nhưng là áp lực tích cực. Tôi không áp lực vì phải đoạt giải nữa, mà vì muốn phim sau phải hay hơn, chạm hơn, thật hơn. Ai thương ai mến là một câu chuyện khác hoàn toàn: Sâu hơn, tình hơn, đời hơn. Nên tôi cũng mong khán giả đón nhận phim”.

Trả lời cho câu hỏi, từ nay khán giả nên gọi Thu Trang là diễn viên hay đạo diễn, nữ nghệ sĩ nói: “Gọi gì cũng được, miễn là còn nhớ đến Thu Trang là được. Mỗi lần khán giả gọi tên mình là tôi đã thấy vui. Dù là diễn viên hay đạo diễn, tôi vẫn là người kể chuyện. Mà đã kể chuyện thì tôi chỉ mong người nghe thấy xúc động, còn mình ở vai nào, không quan trọng bằng việc giữ được cái tâm với nghề”.