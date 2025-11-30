'Kokuho' là phim Nhật Bản live-action có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Doanh thu phòng vé của bộ phim Kokuho đã vượt mốc 17,37 tỷ yên, vượt qua kỷ lục trước đó là 17,35 tỷ yên do Bayside Shakedown 2: Blockade the Rainbow Bridge! lập năm 2003. Bộ phim đã trở thành phim Nhật Bản live-action có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Kể từ khi ra mắt vào ngày 6/6, bộ phim đã thu hút 12,31 triệu lượt xem trong 172 ngày (tính đến ngày 24/11). Phim đã được chọn là đại diện của Nhật Bản cho hạng mục 'Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất' tại Giải thưởng Viện Hàn lâm lần thứ 98 (Oscar lần thứ 98), và sẽ được công chiếu tại Bắc Mỹ vào năm sau.

Lấy bối cảnh Nhật Bản sau chiến tranh, khi đất nước đang trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế chóng mặt, Kikuo sinh ra trong một gia đình yakuza và là người đã dành cả cuộc đời mình để đóng vai nữ trong kabuki. Cậu trải qua những ngày tháng đầy biến động, nhưng tài năng diễn xuất kabuki của cậu vẫn ngày càng tỏa sáng. Màn trình diễn phá kỷ lục này đương nhiên đã thu hút sự chú ý trở lại của nam diễn viên chính Yoshizawa, thế giới kabuki, và đạo diễn Lee Sang Il. Yokohama Ryusei, người vào vai Shunsuke, đối thủ của Kikuo trong vai phụ, cũng đang được yêu mến trở lại.

Yokohama đóng vai chính trong bộ phim taiga "Unbound" của đài NHK, hiện đang phát sóng. Tsutaju, được mệnh danh là "vua truyền thông của Edo", đã phát triển nhiều truyền thống văn hóa, bao gồm ukiyo-e, gezaku và kyoka, đồng thời điều hành một doanh nghiệp xuất bản. Hai nhân vật, Tsutaju và Yokohama, đã đối đầu nhau trong suốt quá trình quay phim kéo dài khoảng một năm rưỡi. Quá trình quay phim đã hoàn tất vào ngày 30/10. Bộ phim dài 48 tập sẽ phát sóng tập cuối cùng vào ngày 14/12.

Trùng hợp thay, Kokuho được phát hành cùng thời điểm Yokohama lần đầu tiên đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình taiga, bộ phim đã trở thành một 'hit' dài hơi và phá vỡ nhiều kỷ lục, tạo đà cho anh. Đây cũng là một tin tốt cho Stardust Promotion, công ty quản lý của anh, nhưng một nguồn tin kỳ cựu trong ngành giải trí cho biết: "Có tin đồn rằng, một phần thù lao của Yokohama sẽ được dùng để bồi thường cho Nagano Mei, người thuộc cùng công ty, về những thiệt hại mà cô phải chịu do cáo buộc ngoại tình với Tanaka Kei". Ông tiếp tục: "Nghi ngờ của Nagano đã được tờ Shukan Bunshun đưa tin vào tháng Tư năm nay, và mặc dù có nhiều bằng chứng gián tiếp, chẳng hạn như những bức ảnh riêng tư của hai người dường như được chụp trong nhà, cô ấy vẫn từ chối thừa nhận mối quan hệ. Vào tháng Bảy, cô ấy đã cập nhật Instagram như thể không có chuyện gì xảy ra, và vào tháng Chín, cũng tờ Shukan Bunshun đó đã đưa tin về mối tình tay ba với Sakaguchi Kentaro, người đang chung sống với một người phụ nữ bình thường. Hợp đồng quảng cáo của cô với 9 công ty hiện đã giảm xuống còn 0, điều này chắc hẳn đã gây ra thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho công ty. Tin đồn hiện tại trong ngành là thành công không thể ngăn cản của Yokohama đang được sử dụng để bù đắp tổn thất của 'nữ diễn viên nguy hiểm' này."

Đầu tháng Mười Một, Nagano thông báo trên Instagram rằng, bộ lịch 2026 của cô sẽ được bán vào ngày 21/12. Josei Seven và Smart FLASH đưa tin dự án trở lại của cô sẽ là một phim gốc của Netflix, do Kobayashi Keiichi đạo diễn, dự kiến ​​khởi quay vào cuối năm nay.