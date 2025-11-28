Tương lai của nữ thần tượng nổi tiếng trong nhóm nhạc gây bất ổn tại 'Lễ trao giải MAMA 2025'

SVO - Sự xuất hiện của BABYMONSTER tại 'Lễ trao giải MAMA 2025' đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của một trong những thành viên của nhóm.

Đầu năm nay, có thông báo rằng Rami sẽ tạm nghỉ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn bày tỏ lo ngại về tương lai của thần tượng, khi cô dường như bị xóa khỏi nội dung nhóm.

Khi nhóm nhạc giành được giải thưởng tại Lễ trao giải MAMA 2025, cư dân mạng nhận thấy giọng của Rami trong DRIP đã bị thay thế ở những chi tiết nhỏ nhất và điều này đã gây ra sự phẫn nộ cũng như khơi dậy nỗi lo sợ lớn về tương lai của cô. Người hâm mộ cũng nhận thấy rằng Rami không được các thành viên nhắc đến trong bài phát biểu.

BABYMONSTER đã nhận được giải thưởng 'Fan's Choice': "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những ai đang trải qua thời điểm khó khăn này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự MAMA, và chúng tôi rất vinh dự khi nhận được một giải thưởng tuyệt vời như vậy, Fan's Choice. Đúng như tên gọi, giải thưởng này được tạo ra bởi người hâm mộ, và tôi rất biết ơn khi được chia sẻ những kỷ niệm này. Chúng tôi sẽ nỗ lực để trở thành một nhóm nhạc không ngừng phát triển".