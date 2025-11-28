Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tương lai của nữ thần tượng nổi tiếng trong nhóm nhạc gây bất ổn tại 'Lễ trao giải MAMA 2025'

San San
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sự xuất hiện của BABYMONSTER tại 'Lễ trao giải MAMA 2025' đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của một trong những thành viên của nhóm.

Đầu năm nay, có thông báo rằng Rami sẽ tạm nghỉ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn bày tỏ lo ngại về tương lai của thần tượng, khi cô dường như bị xóa khỏi nội dung nhóm.

04-423404-4111-1-925x520.jpg

Khi nhóm nhạc giành được giải thưởng tại Lễ trao giải MAMA 2025, cư dân mạng nhận thấy giọng của Rami trong DRIP đã bị thay thế ở những chi tiết nhỏ nhất và điều này đã gây ra sự phẫn nộ cũng như khơi dậy nỗi lo sợ lớn về tương lai của cô. Người hâm mộ cũng nhận thấy rằng Rami không được các thành viên nhắc đến trong bài phát biểu.

monster.jpg
BABYMONSTER đã nhận được giải thưởng 'Fan's Choice': "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những ai đang trải qua thời điểm khó khăn này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự MAMA, và chúng tôi rất vinh dự khi nhận được một giải thưởng tuyệt vời như vậy, Fan's Choice. Đúng như tên gọi, giải thưởng này được tạo ra bởi người hâm mộ, và tôi rất biết ơn khi được chia sẻ những kỷ niệm này. Chúng tôi sẽ nỗ lực để trở thành một nhóm nhạc không ngừng phát triển".

Lễ trao giải MAMA 2025 (sau đây gọi tắt là Lễ trao giải MAMA) đã diễn ra vào ngày 28/11 tại Sân vận động Kai Tak, Hồng Kông (Trung Quốc). MAMA Awards, một lễ trao giải K-pop tiêu biểu đã hoạt động 26 năm, đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp vào ngày 26/11 sau khi một đám cháy lớn bùng phát tại Wong Fuk Court, một khu chung cư cao tầng (32 tầng0 ở Tai Po, phía bắc Hồng Kông. Ban tổ chức MAMA Awards tuyên bố: "Chúng tôi muốn tạo ra một khoảng thời gian để chia sẻ nỗi đau và tưởng nhớ, đồng thời đóng góp hỗ trợ các nạn nhân thông qua các khoản quyên góp". Thay vì tập trung vào một chương trình hoành tráng, sự kiện tập trung vào việc mang lại sự an ủi và hy vọng thông qua thiết kế và thực hiện sân khấu tổng thể.

San San
#Tương lai của thần tượng nữ #Lo ngại về thành viên Rami #Ảnh hưởng của sự kiện MAMA 2025 #Phản ứng của người hâm mộ #Giải thưởng Fan's Choice #Tình hình an ninh và thảm họa tại Hồng Kông

