'Miss International' Thanh Thuỷ mặc áo dài 'final walk': 'Nhờ có danh hiệu này, tôi đã có cơ hội khám phá thế giới'

SVO - Tại đêm chung kết 'Miss International 2025', Hoa hậu Thanh Thủy có màn 'final walk' đầy cảm xúc, kết thúc nhiệm kỳ rực rỡ. Còn Hoa hậu Kiều Duy khép lại hành trình 'chinh chiến' quốc tế trong sự yêu thương của khán giả Việt.

Kết quả chung cuộc, đại diện Colombia đăng quang Miss International 2025. Hoa hậu Thanh Thuỷ xuất hiện trong đầm dạ hội màu hồng của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà, trao vương miện cho người kế nhiệm. Các danh hiệu còn lại gồm: Á hậu 1 - Zimbabwe, Á hậu 2 - Bolivia, Á hậu 3 - Indonesia và Á hậu 4 - Philippines.

Trên sân khấu "final walk", Hoa hậu Thanh Thuỷ bước đi những bước cuối cùng trong vai trò đương kim Miss International. Đặc biệt, người đẹp đã lựa chọn tà áo dài truyền thống cho khoảnh khắc ý nghĩa này.

Thanh Thủy chia sẻ: “Nhìn lại một năm qua, hành trình của tôi không quá ngắn cũng không quá dài. Đó là một hành trình trọn vẹn về mọi mặt. Cảm ơn tất cả khán giả trên toàn thế giới, chính nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn những gì tôi từng tưởng tượng”.

Dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ của Hoa hậu Thanh Thủy là việc cô biến danh hiệu Miss International thành cầu nối để dự án nước sạch mà mình ấp ủ được lan tỏa mạnh mẽ hơn. “Nhờ có danh hiệu này, tôi đã có cơ hội khám phá thế giới, mở rộng và nâng tầm dự án của mình”, Thanh Thủy xúc động.

Trong bài phát biểu "final walk" đầy cảm xúc, Thanh Thủy thể hiện sự tinh tế khi sử dụng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Nhật để gửi lời cảm ơn. Cô đặc biệt bày tỏ tình cảm dành cho quê hương: "Cảm ơn khán giả Việt Nam đã luôn ủng hộ Thủy trên từng bước chân. Và dù đặt chân đến nơi nào, Thủy đều luôn tự hào với màu cờ trên sash của mình, rằng mình đến từ Việt Nam" .

Bên cạnh đó, cô cũng dành những lời cảm ơn ấm áp cho đất nước mặt trời mọc bằng tiếng Nhật, nhắc về những kỷ niệm khó quên, như một lời hứa sẽ quay lại: “Cảm ơn người dân Nhật Bản vì đã luôn chào đón tôi một cách nồng nhiệt. Tôi vô cùng cảm ơn Nhật Bản đã tạo ra những ký ức khiến tôi muốn quay trở lại nhiều lần”.

Cuối cùng, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về định hướng tương lai với tinh thần đầy quyết tâm. Cô khẳng định sẽ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và theo đuổi mục tiêu hỗ trợ phụ nữ trên toàn thế giới.