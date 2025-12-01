Clip 'hot': Pharita của BABYMONSTER 'ngắm nghía' thành viên Stray Kids

Lễ trao giải MAMA 2025 đã diễn ra vào ngày 28 và 29/11, với sự tham dự của rất nhiều thần tượng. BABYMONSTER là một trong số đó, họ đã giành giải thưởng "Top 10 Nghệ sĩ nữ do người hâm mộ bình chọn" và biểu diễn trong ngày thứ hai của sự kiện.

Khi nhóm được công bố là người chiến thắng, họ đã lên sân khấu nhận giải và phát biểu. Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhận thấy phản ứng của Pharita trước một nhóm nhạc thần tượng khác khi cô ấy bước lên sân khấu. Pharita là thành viên cuối cùng trong hàng khi nhóm bước lên sân khấu, và cô ấy được nhìn thấy quay đầu lại và nhìn về phía Stray Kids. Điều này đã được một người hâm mộ chỉ ra trong một dòng tweet lan truyền. Một đoạn clip ghi lại toàn bộ khoảnh khắc dường như cho thấy cô ấy đang nhìn Bangchan, khi cô ấy cúi chào và anh ấy cũng cúi chào lại.

Người hâm mộ của cả hai nhóm đều thích thú với màn giao lưu này, một số người còn đùa rằng, họ hiểu mong muốn "khám phá" nhóm của Pharita. Những người khác nhớ lại những lần Pharita không ngại giao lưu với các thần tượng nam, và cũng bày tỏ sự thích thú tương tự. Nhiều người cũng đánh giá cao sự tôn trọng từ cả hai thần tượng.