Song Ji Hyo thú nhận 'ghen tị' với Lee Kwang Soo và Jung Il Woo khi được đóng phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc

SVO - Song Ji Hyo quay show show 'Mợ Ngố khen ngon!' tại TP. HCM, bày tỏ tình cảm cho fan Việt. Cô thú nhận từng 'ghen tị' với Lee Kwang Soo và Jung Il Woo vì họ được đóng phim Việt - Hàn.

Chương trình ẩm thực du lịch Mợ Ngố khen ngon! với 4 tập, mang đến hành trình truy tìm “Hương vị Việt”. Trong mỗi tập, Song Ji Hyo cùng đầu bếp David Lee khám phá văn hóa và món ngon Việt Nam, đặc biệt là TP. HCM. Cả hai theo các manh mối dẫn đến những địa điểm đặc sắc, gặp gỡ người dân địa phương và tìm ra “kho báu” ẩm thực ẩn giấu nơi đây.

Chia sẻ về ẩm thực Việt Nam, Song Ji Hyo nhận định: “Đó không chỉ là món ăn, mà là như thể tôi đang ăn" cả một khoảnh khắc của lịch sử. Ẩm thực Việt Nam ngon là điều tất nhiên, nhưng để nói chỉ là ngon thôi thì không đủ. Vì có quá nhiều nguyên liệu đa dạng, quá nhiều món ăn phong phú, nên tôi nghĩ, mọi người nên đến và trải nghiệm, tận hưởng thật nhiều. Đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ”.

Trong tất cả những món ăn đã thưởng thức ở thành phố TP. HCM, Song Ji Hyo khẳng định, trứng vịt lộn là món khó quên nhất và không đáng sợ như mọi người nghĩ: “Có thể lúc đầu nhìn hơi sợ, hơi khó chấp nhận, nhưng thật ra không khó ăn đến thế đâu. Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá nhé, món này thật sự ngon lắm".

"Tuy nhiên, sẽ có một giai đoạn thử thách nhỏ khi ăn, nhưng chỉ cần vượt qua là sẽ ổn thôi. Mỗi quả trứng vịt lộn như chứa cả năng lượng, giúp cơ thể khỏe mạnh và mang lại hương vị tuyệt vời. Tôi nghĩ, đây là món ăn rất đáng thử”, cô nói.

Ngoài trứng vịt lộn, nước mía cũng trở thành món khiến nữ "ngôi sao" xứ Hàn thích thú. Theo cô, nước mía có vị ngọt tự nhiên, không gây ngán hay gắt, là loại nước lành mạnh, càng uống càng thấy tốt cho cơ thể. Không chỉ ẩm thực, tình cảm của fan Việt cũng khiến Song Ji Hyo xúc động khi liên tục được nhận ra tại các địa điểm quay, được chào hỏi và xin chụp ảnh.

“Thành thật mà nói, tôi hơi ngại, không ngờ lại được mọi người lại chào đón và yêu mến như vậy. Tôi rất biết ơn vì tình cảm đó. Đồng thời, tôi cũng thấy có lỗi vì không thể làm gì nhiều hơn để đáp lại và luôn muốn thể hiện lòng biết ơn đó nhiều hơn nữa. Khi mọi người nhận ra tôi, xin chụp ảnh hay xin chữ ký, tôi cố gắng hết sức để đáp lại vì đó là điều nhỏ bé nhất tôi có thể làm. Tôi hy vọng, mọi người có thể cảm nhận được tấm lòng của tôi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Song Ji Hyo cũng để ngỏ mong muốn tham gia một dự án hợp tác phim ảnh Việt - Hàn trong tương lai. Khi nhắc đến các đồng nghiệp như Lee Kwang Soo hay Jung Il Woo, từng quay phim tại Việt Nam, cô hào hứng bày tỏ: “Nếu Kwang Soo và Il Woo đã tham gia rồi, mà cơ hội đó đến thì tất nhiên tôi sẽ tham gia. Tôi chúc mừng hai bạn và cũng hơi ghen tị vì hai bạn được qua lại Việt Nam nhiều như vậy”.

Bên cạnh đó, Song Ji Hyo là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam, gây ấn tượng qua Running man hơn 15 năm và nhiều bộ phim đình đám. Đầu bếp David Lee nổi tiếng nhờ Culinary class wars (2024), chủ sở hữu tại một nhà hàng hai sao Michelin ở New York. Chương trình phát sóng độc quyền trên ứng dụng VieON, vào lúc 20h30 thứ Năm hăng tuần, từ ngày 4/12/2025.