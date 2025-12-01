'Hot girl sitcom' Nguyên Yunie tiết lộ quá khứ bị đàn chị hăm dọa vì ngoại hình ưa nhìn

SVO - Trong tập mới nhất của '24h nói thật', chương trình đã bàn luận về vấn đề: 'Phụ nữ nên học cách tự bảo vệ bản thân mình'. Chương trình có sự tham gia của khách mời ca sĩ, diễn viên Nguyên Yunie.

Nguyên Yunie được mệnh danh “hotgirl sitcom”, với số lượng sản phẩm đồ sộ như: Học đường nổi loạn, Ai nói tui yêu anh (FAPTV), Nơi ta bắt đầu, Nhà nàng ở cạnh nhà tui, Xin chào hạnh phúc… Bên cạnh diễn xuất, cô còn gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc và từng tạo dấu ấn tại chương trình Người kể chuyện tình 2024.

Tại chương trình, diễn viên Nguyên Yunie chia sẻ, cô vốn là người sống đơn giản, luôn tin chỉ cần sống tốt sẽ tránh được điều xấu. Nữ diễn viên cho biết, từ trước đến nay, cô chủ yếu chịu tác động về tâm lý nhiều hơn. Thời đi học, cô từng bị một số đàn chị hăm dọa vì có ngoại hình ưa nhìn và được nhiều bạn nam chú ý, nhưng chưa bao giờ bị "tác động vật lý”.

Nguyên Yunie thẳng thắn cho biết, nếu rơi vào tình huống bất ngờ, cô sẽ không chấp nhận đứng yên: “Tôi hiền nhưng khi gặp vấn đề, tôi cũng khá nóng tính. Nếu bị tấn công thì chắc chắn tôi không đứng chịu trận".

Chia sẻ về các trải nghiệm từ thực tế, Nguyên Yunie cho rằng, trong nhiều tình huống bị tấn công hoặc cướp giật, sự bình tĩnh có thể giúp giảm bớt nguy hiểm. Nguyên Yunie kể, cô đã từng chứng kiến nhiều trường hợp người bị hại mềm mỏng, trao đổi nhẹ nhàng nên kẻ cướp chỉ lấy đồ rồi rời đi, không làm hại đến tính mạng. Theo nữ diễn viên, nhiều khi sự mềm mại đó lại cứu mình.

Nhắc lại quãng thời gian từng bị bạo hành tinh thần, Nguyên Yunie kể đã lựa chọn nghe “nhạc tần số” để chữa lành. “Mỗi tần số mang lại tác dụng xoa dịu khác nhau, cơ thể con người phần lớn là nước, âm thanh có thể giúp ổn định tâm lý, với tôi, cách này khá hiệu quả”, Nguyên Yunie giãi bày.

Kết thúc chương trình, Nguyên Yunie nhấn mạnh thông điệp, phụ nữ cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng tự vệ để đứng vững trước mọi hoàn cảnh.