Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Kim Seon Ho và Suzy bị phát hiện chạy bộ cùng nhau tại Việt Nam

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đoạn clip được chia sẻ gần đây cho thấy Kim Seon Ho và Suzy bị bắt gặp chạy bộ cùng nhau tại Việt Nam, thu hút sự chú ý trên mạng.

Cả hai được nhìn thấy đang chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội) cùng sự xuất hiện của các nhân viên, được cho là một phần của đoàn làm phim, cũng ở gần đó, nhiều người suy đoán rằng cảnh quay này là một phần trong quá trình chuẩn bị cho dự án của họ.

1764649348-img-9945.jpg

Trong đoạn clip được công bố, cả hai dường như không quan tâm đến xung quanh và không hề che giấu khuôn mặt. Kim Seon Ho và Suzy được cho là đang ở Việt Nam để quay bộ phim Portraits of Delusion. Dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng cùng tên trên Naver, "Portraits of Delusion" lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, câu chuyện xoay quanh Yun I Ho, một họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Song Jeong Hwa, một người phụ nữ bí ẩn đã không xuất hiện trước công chúng hơn nửa thế kỷ và bị bủa vây bởi vô số tin đồn. Khi Yun I Ho bắt đầu khám phá những bí mật bí ẩn của mình, một câu chuyện hồi hộp bắt đầu hé lộ.

Việc Suzy và Kim Seon Ho xuất hiện gần đây tại Hà Nội cho thấy quyết định của đoàn làm phim khi chọn Việt Nam làm địa điểm quay phim mới sau khi địa điểm ở Trung Quốc bị hủy bỏ. Đội ngũ sản xuất phim khẳng định rằng mặc dù ban đầu họ dự định quay phim ở Trung Quốc, nhưng thực ra họ đang xem xét một số địa điểm tiềm năng, và việc quay phim ở Việt Nam dường như là một phần của quyết định đó.

oq0kap-3f.jpg

Song Jeong Hwa là chủ sở hữu bí ẩn của khách sạn Nammoon, người đã không xuất hiện trước công chúng hơn nửa thế kỷ. Với vẻ đẹp quyến rũ và nét duyên dáng kỳ lạ, Song Jeong Hwa là một nhân vật bí ẩn ẩn chứa nhiều bí mật.

ywkqzk-3f.jpg
Yun I Ho là họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Song Jeong Hwa. Khi đối mặt với người phụ nữ bí ẩn, niềm đam mê nghệ thuật đích thực của anh lại bùng cháy. Mặc dù bị mắc kẹt bên trong khách sạn đầy bí mật và tràn ngập nỗi sợ hãi cùng hoang mang, I Ho dần dần bị Jeong Hwa mê hoặc.
Tuệ Nghi
#Chuyến đi quay phim tại Việt Nam #Kim Seon Ho và Suzy #Dự án phim Portraits of Delusion #Lựa chọn địa điểm quay ở Việt Nam #Bí ẩn nhân vật trong phim #Lịch sử và bối cảnh Gyeongseong 1935 #Ảnh hưởng của địa điểm quay phim #Sự kiện nổi bật của sao Hàn tại Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục