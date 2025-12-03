Kim Seon Ho và Suzy bị phát hiện chạy bộ cùng nhau tại Việt Nam

Đoạn clip được chia sẻ gần đây cho thấy Kim Seon Ho và Suzy bị bắt gặp chạy bộ cùng nhau tại Việt Nam, thu hút sự chú ý trên mạng.

Cả hai được nhìn thấy đang chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội) cùng sự xuất hiện của các nhân viên, được cho là một phần của đoàn làm phim, cũng ở gần đó, nhiều người suy đoán rằng cảnh quay này là một phần trong quá trình chuẩn bị cho dự án của họ.

Trong đoạn clip được công bố, cả hai dường như không quan tâm đến xung quanh và không hề che giấu khuôn mặt. Kim Seon Ho và Suzy được cho là đang ở Việt Nam để quay bộ phim Portraits of Delusion. Dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng cùng tên trên Naver, "Portraits of Delusion" lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, câu chuyện xoay quanh Yun I Ho, một họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Song Jeong Hwa, một người phụ nữ bí ẩn đã không xuất hiện trước công chúng hơn nửa thế kỷ và bị bủa vây bởi vô số tin đồn. Khi Yun I Ho bắt đầu khám phá những bí mật bí ẩn của mình, một câu chuyện hồi hộp bắt đầu hé lộ.

Việc Suzy và Kim Seon Ho xuất hiện gần đây tại Hà Nội cho thấy quyết định của đoàn làm phim khi chọn Việt Nam làm địa điểm quay phim mới sau khi địa điểm ở Trung Quốc bị hủy bỏ. Đội ngũ sản xuất phim khẳng định rằng mặc dù ban đầu họ dự định quay phim ở Trung Quốc, nhưng thực ra họ đang xem xét một số địa điểm tiềm năng, và việc quay phim ở Việt Nam dường như là một phần của quyết định đó.

Song Jeong Hwa là chủ sở hữu bí ẩn của khách sạn Nammoon, người đã không xuất hiện trước công chúng hơn nửa thế kỷ. Với vẻ đẹp quyến rũ và nét duyên dáng kỳ lạ, Song Jeong Hwa là một nhân vật bí ẩn ẩn chứa nhiều bí mật.