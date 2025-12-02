Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Taeheon của ZE:A tiết lộ thu nhập từ nghề tài xế taxi

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Kênh YouTube 'NEXTAEHEON' đã đăng tải một video có tiêu đề 'Lời thú nhận của ZE:A Taeheon: Tôi đã từ bỏ chuyện hẹn hò từ lâu rồi'. Video ghi lại cảnh Kim Taeheon lái taxi sau khi vừa lấy được bằng lái taxi.

Đi làm lúc 6h sáng, Kim Taeheon chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ mình cần phải tăng thu nhập, nhưng không dễ như tôi nghĩ. Khi đi về phía Anyang hoặc các vùng ngoại ô Seoul, đôi khi tôi quay lại mà không đón được khách nào, nên thu nhập của tôi bị giảm sút. Lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm được nhiều nhất có thể". Một nữ hành khách lên xe taxi của anh nhận xét: "Dạo này nhiều người trẻ lái taxi lắm, nên tôi không bao giờ nghĩ anh là Kim Taeheon". Anh đáp: "Tôi nghe nói độ tuổi của tài xế taxi gần đây ngày càng trẻ hóa". Sau đó, Kim Taeheon tiết lộ rằng, thu nhập của anh tốt hơn nhiều người mong đợi: "Mức lương khá ổn. Nếu tôi làm việc toàn thời gian và thực sự nỗ lực, tôi nghe nói mình có thể kiếm được khoảng 4 đến 5 triệu won mỗi tháng (khoảng 3.000 đến 3.800 đôla). Những người giỏi công việc này thường kiếm được nhiều như vậy".

1764670949-1764649716690526-1.jpg

Kim Taeheon ra mắt năm 2010, với tư cách là thành viên của ZE:A. Kể từ đó, anh đã chia sẻ nhiều thông tin về công việc đa dạng của mình, gồm: giao đồ ăn, bốc xếp hàng hóa, phục vụ nhà hàng và làm việc tại công trường xây dựng... Gần đây, anh đã lấy được bằng lái taxi và bắt đầu sự nghiệp tài xế taxi.

Tuệ Nghi
#Nghề tài xế taxi của sao Hàn #Thu nhập và đời sống của Kim Taeheon #Trải nghiệm nghề nghiệp đa dạng của Kim Taeheon #Tình hình lái xe taxi trẻ hóa #Chia sẻ về công việc và thu nhập của sao

Xem thêm

Cùng chuyên mục