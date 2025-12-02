IVE công bố điểm dừng chân đầu tiên cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 'SHOW WHAT I AM'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - IVE vừa chính thức công bố lịch trình và thành phố tại châu Á cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 'SHOW WHAT I AM', khởi động vào tháng trước tại Seoul.

Các thần tượng IVE (Ahn Yu-jin, Ga-eul, Lay, Jang Won-young, Liz, Lee Seo) đã kỷ niệm 4 năm ra mắt cùng DIVE (tên fanclub chính thức) vào ngày 1/12 với một buổi biểu diễn trực tiếp đặc biệt mang tên ♡IVE DEBUT 4TH ANNIVERSARY♡ thông qua nền tảng fan K-culture toàn cầu Berriz.

Năm 2025, IVE đã củng cố vị thế của mình như một "biểu tượng K-pop" thực thụ bằng cách đạt được thành công vang dội trên mọi phương diện, bao gồm âm nhạc, album, màn trình diễn và độ nổi tiếng: Đạt danh hiệu triệu bản bán ra với cả 7 album kể từ khi ra mắt cùng 19 giải thưởng lớn. IVE cũng đã mở rộng sự hiện diện toàn cầu của mình. Sau buổi biểu diễn encore cháy vé tại Seoul của chuyến lưu diễn thế giới thứ hai, Show What I Am, IVE đã chinh phục khán giả toàn cầu với tư cách là một "nghệ sĩ biểu diễn", trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại "Lollapalooza" trong hai năm liên tiếp. Thành tích này đã giúp IVE giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Nghệ sĩ mới nổi" của Billboard, thu hút sự chú ý đáng kể từ các phương tiện truyền thông quốc tế.

Để kỷ niệm 4 năm thành lập, Ive đã tổ chức nhiều phân đoạn liên quan đến số "4". Phân đoạn đầu tiên bao gồm một trò chơi bingo có tên "IVE và IVE '4'", trong đó người tham gia phải đoán xem có bao nhiêu từ khóa liên quan đến từng thành viên mà họ đã viết ra trước. Khi những từ như "cún con", "Jiraksil (Pyonpyong Earth Arcade)" và "hiện trường vụ án" xuất hiện trong lượt của Ahn Yu-jin, tất cả các thành viên đều đồng ý và trò chơi diễn ra suôn sẻ. Khi bài hát solo "Force", được phát hành tại buổi hòa nhạc Seoul của tour diễn thế giới thứ hai SHOW WHAT I AM, được phát hành, Jang Won-young, Leez và Lee Seo đồng loạt hoàn thành bingo và reo hò.

Ngoài ra, sau buổi phát sóng trực tiếp, Ive đã phát hành một chương trình truyền hình thực tế với các trò chơi và trò chuyện để kỷ niệm 4 năm thành lập trên kênh YouTube chính thức của họ. Video cũng bao gồm một đoạn vũ đạo và video phản ứng cho "That's My Girl", bài đánh giá hàng tháng cuối cùng trước khi ra mắt. Điều này đã làm cho lễ kỷ niệm thêm phần long trọng và khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đồng thời, Ive sẽ gặp gỡ người hâm mộ trên sân khấu tại 10th Anniversary Asia Artist Awards 2025 (10th Anniversary AAA 2025) vào ngày 6/12. Hành trình không ngừng nghỉ của họ đang định hình tương lai của K-pop Hàn Quốc.

