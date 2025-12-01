Stray Kids được Forbes vinh danh là nhóm nhạc K-pop số 1 năm 2025

SVO - Stray Kids tiếp tục thống trị nền âm nhạc toàn cầu, khi Forbes chính thức vinh danh họ là nhóm nhạc K-pop số một năm 2025 và là nghệ sĩ K-pop lớn thứ ba nói chung.
Trong bảng xếp hạng "Top 30 K-Idols of the Year 2025" mới công bố của Forbes, Stray Kids đã giành được vị trí cao nhất và vượt trội hơn tất cả các nhóm nhạc K-pop khác trong danh sách. Sự vươn lên ngoạn mục của họ trong năm nay là nhờ sức ảnh hưởng toàn cầu được thúc đẩy bởi lượng stream khổng lồ, sự lan tỏa liên tục của truyền thông, sự tương tác không ngừng nghỉ của cộng đồng người hâm mộ và những thành tích phá vỡ kỷ lục.
Những album liên tiếp đạt triệu bản bán ra của nhóm, bao gồm KARMA và DO IT, cùng chuỗi 8 album liên tiếp đạt No.1 trên Billboard 200, đã giúp Stray Kids khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc. Là nhóm nhạc có thứ hạng cao nhất trong danh sách, Stray Kids một lần nữa chứng minh vị thế là một trong những thế lực hàng đầu định hình hiện tại và tương lai của K-pop.