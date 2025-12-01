Stray Kids được Forbes vinh danh là nhóm nhạc K-pop số 1 năm 2025

SVO - Stray Kids tiếp tục thống trị nền âm nhạc toàn cầu, khi Forbes chính thức vinh danh họ là nhóm nhạc K-pop số một năm 2025 và là nghệ sĩ K-pop lớn thứ ba nói chung.

Trong bảng xếp hạng "Top 30 K-Idols of the Year 2025" mới công bố của Forbes, Stray Kids đã giành được vị trí cao nhất và vượt trội hơn tất cả các nhóm nhạc K-pop khác trong danh sách. Sự vươn lên ngoạn mục của họ trong năm nay là nhờ sức ảnh hưởng toàn cầu được thúc đẩy bởi lượng stream khổng lồ, sự lan tỏa liên tục của truyền thông, sự tương tác không ngừng nghỉ của cộng đồng người hâm mộ và những thành tích phá vỡ kỷ lục.

Những album liên tiếp đạt triệu bản bán ra của nhóm, bao gồm KARMA và DO IT, cùng chuỗi 8 album liên tiếp đạt No.1 trên Billboard 200, đã giúp Stray Kids khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc. Là nhóm nhạc có thứ hạng cao nhất trong danh sách, Stray Kids một lần nữa chứng minh vị thế là một trong những thế lực hàng đầu định hình hiện tại và tương lai của K-pop.

Stray Kids đã đứng đầu bảng xếp hạng album chính của Billboard, "Billboard 200" lần thứ tám liên tiếp với album mới "DO IT". Stray Kids, một nhóm nhạc nam đa quốc tịch ra mắt năm 2018, đã xây dựng được một lượng người hâm mộ toàn cầu với chất rap đặc trưng và những màn trình diễn mạnh mẽ. "DO IT" đã ra mắt ở vị trí số một trên Billboard 200, vượt qua album mới "The Life of a Showgirl" của Taylor Swift, vốn đã giữ vị trí quán quân trong bảy tuần trước đó. Stray Kids hiện đã có tám album liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng kể từ năm 2022, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Billboard. Họ đã phá vỡ kỷ lục của chính mình với tư cách là nghệ sĩ K-pop có nhiều bản hit quán quân nhất trên Billboard 200.