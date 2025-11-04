Hãy tự viết nên cuộc đời dưới ngòi bút của chính bạn

SVO - Là một sinh viên năm hai mang trong mình tình yêu lớn với báo chí, Dương Mai Trang - sinh viên năm hai chuyên ngành Báo In, ngành Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền nổi bật với những bài báo đầy tâm huyết và chỉn chu. Nhưng ít ai biết đằng sau đó là một câu chuyện đầy nghị lực của một cô gái mới chỉ mười chín đôi mươi.

Báo chí chỉ đơn giản là viết?

Mai Trang là một sinh viên ngành Báo chí, chính vì vậy thời gian của cô phần lớn dành cho việc học và thực hiện tác nghiệp báo chí. Hiện cô đang làm phóng viên của đặc san Báo chí trẻ - Đặc san thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tình yêu với báo xuất phát từ niềm yêu thích với việc đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người, phỏng vấn, tìm hiểu câu chuyện của họ hay đơn giản chỉ là được viết. Thế nhưng, với Trang, báo chí không đơn thuần chỉ là viết, mà viết một cách chân thực, kể lại những câu chuyện đời thường, phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong xã hội hoặc tôn vinh những điều tốt đẹp, nhân văn quanh ta, giúp cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. Và niềm hạnh phúc lớn nhất là được thấy tên mình trên mục tác giả của bài viết mình vô cùng tâm đắc.

Mai Trang (ngoài cùng, phía trên, bên phải) cùng các thầy cô và bạn bè trong Đặc san Báo Chí Trẻ.

Mọi người thường thấy ánh hào quang của một nhà báo khi được phỏng vấn nhân vật nổi tiếng, xuất hiện trên truyền hình, nhưng đằng sau là quá trình tác nghiệp vất vả, tìm đề tài phù hợp và viết sao cho thật hay, thật cuốn hút. Có những lần nhân vật quá bận để phỏng vấn, chậm tiến độ khiến cho cô lo lắng vô cùng, nhưng với kinh nghiệm cũng như quyết đoán, mọi chuyện được cô thu xếp ổn thỏa. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng Trang biết rằng bản thân mình vẫn đang “lớn lên” và chắc dần kỹ năng làm nghề. Làm báo không đơn thuần chỉ là viết tin, viết bài, mà còn là những công đoạn phức tạp từ khâu ý tưởng đến khâu thực hiện, nhưng quan trọng nhất là phải có niềm đam mê cháy bỏng với nghề để vượt qua những thách thức, vất vả riêng của nghề làm báo.

Lần tham quan và tác nghiệp tại Báo và Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình của Trang.

Lần tác nghiệp mà Trang nhớ nhất là chuyến thăm tới làng cờ Từ Vân để thực hiện phóng sự nhân dịp Quốc khánh 2/9. Địa điểm xa nhà cách 30km, Trang vừa phải tự tìm đường và bị lạc mấy lần. Tới nơi, Trang thấy các cô chú phóng viên kỳ cựu ở các đài, tòa soạn khác cũng tới lấy tin nhân dịp lễ Quốc khánh. Đứng giữa những con người xuất sắc, kỳ cựu trong ngành cũng khiến Trang có phần tự ti và lo lắng, song với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô chú trong làng nghề đã giúp Trang hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Tổn thương đã gây dựng một nữ chiến binh kiên cường

Năm học đầu tiên đầy khó khăn nhưng cũng gặt hái cho Trang những thành tích đáng nể. Trong năm học đầu tiên, cô đã giành được học bổng Khuyến khích học tập, đi làm 2 công việc cùng một lúc và cũng theo đuổi đam mê biên đạo múa của mình. Cô kể về một tuần vô cùng năng suất của mình: “Buổi sáng mình dành cho việc học trên lớp, buổi chiều đi làm tại công ty. Buổi tối là khoảng thời gian mình tranh thủ để ôn bài, làm bài tập, hoặc học thêm ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Trung, để mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Mình thường để dành cuối tuần cho việc viết báo và theo đuổi các sở thích cá nhân. Đây là khoảng thời gian thoải mái nhất để mình đi lấy tin, khám phá đề tài hoặc thực hiện những chuyến đi nhỏ phục vụ cho bài viết mà không sợ vướng lịch học hay lịch làm. Ngoài vai trò phóng viên, mình còn là một dancer và biên đạo nhảy, đó cũng là một niềm đam mê lớn khác của mình”.

Trang nhận giấy khen “Sinh viên giỏi” năm học 2024 - 2025 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thế nhưng đằng sau sự xuất sắc ấy xuất phát từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một nữ chiến binh kiên cường. Trang trải lòng: “Bố mẹ mình ly hôn khi mình mới 4 tuổi, trước đó mẹ mình cũng mắc bệnh ung thư. Sau khi ly hôn, một mình mẹ gồng gánh nuôi hai chị em, nên từ nhỏ mình đã luôn ý thức phải tự lập, tự chủ kinh tế càng sớm càng tốt để san sẻ bớt khó khăn với mẹ. Khi mình tròn 18 tuổi và bắt đầu vào đại học, bố cũng ngừng chu cấp, buộc mình phải tự xoay xở về mặt tài chính”.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Trang luôn coi đó là động lực cho bản thân mình. Cô chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm, lấy học bổng để trang trải học phí. Gần đây nhất, cô đã tự dành dụm mua cho mình một chiếc xe máy. “Đây vừa là phương tiện học tập, đi làm, vừa là người bạn đồng hành trên những chặng đường tác nghiệp báo chí của mình” - Trang chia sẻ về thành quả của mình.

Trang tranh thủ dành thời gian cho đam mê nhảy múa của mình.

Đừng sợ mình chưa tốt, hãy sợ vì mình chưa dám bắt đầu

Để được như ngày hôm nay, Trang đã phải nỗ lực dấn thân và cố gắng không ngừng nghỉ.

Trang chụp ảnh cùng mẹ và em gái.

“Không cần đợi đến khi mình giỏi mới bắt đầu, vì chính khi bắt đầu, bạn mới dần trở nên giỏi hơn. Mỗi bước đi dù nhỏ cũng đều giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn. Tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời để thử sức, để học hỏi và hiểu rõ hơn về chính mình, chỉ cần dám bắt đầu, bạn sẽ thấy mình ngày một gần hơn với ước mơ” - Trang chia sẻ.

Chiếc xe máy đầu tiên Trang tự dành dụm tiền mua được khi mới là sinh viên năm nhất.

(Ảnh: NVCC)