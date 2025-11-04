Nộp hàng chục hồ sơ xin việc, người trẻ Hàn Quốc vẫn bị mang tiếng "lười biếng"

SVO - Nỗ lực học tập đỗ vào trường đại học hàng đầu, duy trì thành tích nổi bật rồi gửi hồ sơ xin việc tới hàng loạt công ty, người trẻ Hàn Quốc vẫn bị mang tiếng "lười biếng" khi không thể xin nổi việc trước tình hình thị trường việc làm cạnh tranh khắc nghiệt.

Park Min-jin chấp nhận mang tiếng "người trẻ lười biếng" sau khi đã gửi 50-60 hồ sơ, vào vòng phỏng vấn cuối cùng của 10 công ty nhưng vẫn không kiếm được việc làm.

Thực tế Min-jin chưa bao giờ lười biếng. Từ tiểu học đến trung học cô luôn học hành nỗ lực để thi đỗ vào trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Thời đại học, cô luôn đạt thành tích học tập loại giỏi, tích cực tham gia các hội thảo học thuật, thi lấy chứng chỉ và học ngoại ngữ để đi du học trao đổi. Cô còn dành một năm để chuẩn bị thi vào trường luật.

Sau kỳ thực tập tại hai tổ chức tài chính, Min-jin chuyển sang tìm việc làm. "Nhưng thực tế quá phũ phàng, tôi đã gửi đi 50-60 hồ sơ nhưng đều thất bại", cô nói.

Min-jin cảm thấy kiệt sức, quyết định buông xuôi. Từ tháng 2 đến nay, cô thất nghiệp và thuộc nhóm "người trẻ lười biếng" của Cục Thống kê Hàn Quốc. Hàng tháng, cơ quan này tiến hành khảo sát những người trẻ không tham gia hoạt động kinh tế với câu hỏi "Bạn đã làm gì trong tuần qua?". Các lựa chọn gồm làm việc, chăm sóc trẻ em, tìm việc, đi học, đi nghĩa vụ quân sự và điều trị bệnh. Những người không thuộc bất kỳ hạng mục nào, nghĩa là không làm việc hoặc không tích cực tìm việc mà không có lý do cụ thể, được xếp vào nhóm "lười biếng" hoặc "đang nghỉ ngơi".

Nhóm này tương đương với NEET (Not in Education, Employment, or Training), thuật ngữ mô tả những người không đi làm, không học hành và không tham gia đào tạo. Số người trẻ Hàn Quốc trong độ tuổi 20-30 bị xếp vào nhóm "lười biếng" đã lên tới 421.000, tăng 58% so với một thập kỷ trước. Trong đó, 38,3% có bằng đại học hoặc cao hơn.

Người trẻ Hàn Quốc chịu áp lực rất lớn từ tình trạng thiếu việc làm. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, khoảng 1,26 triệu người trẻ đang thất nghiệp, một nửa trong đó có bằng đại học hoặc cao hơn. Ảnh: Korea Herald

Park Min-jin thừa nhận cô thất nghiệp tự nguyện. Dù bị từ chối liên tục, cô chỉ nhắm đến các công ty lớn, coi đó là phần thưởng những năm nỗ lực học hành. Trong suy nghĩ của cô, các công ty lớn có phúc lợi tốt, trong khi các công ty nhỏ và vừa có văn hóa làm việc đáng thất vọng. Cô biết những điều này qua Blind - ứng dụng ẩn danh của cộng đồng nhân viên văn phòng.

Lee Joo-ho, 32 tuổi, cũng chật vật khi bị gắn mác "lười biếng". Anh nộp hơn 30 đơn xin việc đến các công ty hàng đầu trong nước, tất cả đều bị từ chối, thậm chí không được gọi phỏng vấn. "Tôi không thể hạ thấp tiêu chuẩn", anh nói. "Ở Hàn Quốc, trường đại học và công việc đầu tiên sẽ định hình cả cuộc đời bạn".

Nhưng cuộc sống "nghỉ ngơi" chưa bao giờ dễ dàng. Anh lướt điện thoại cả ngày, ban đêm trốn vào quán net để tránh gặp cha mẹ. Mỗi khi bạn bè nhận việc ở công ty lớn, Lee Joo-ho cảm thấy cay đắng và dằn vặt.

Khảo sát của Dịch vụ Thông tin Việc làm Hàn Quốc cho thấy 88% "người trẻ lười biếng" có kinh nghiệm làm việc trước đó. Lý do phổ biến nhất cho việc "lười biếng" là thiếu công việc phù hợp, chiếm 38,1%.

Giới trẻ Hàn Quốc thường được bố mẹ dạy rằng học hành chăm chỉ để vào trường đại học tốt sẽ dẫn đến công việc tốt và thành công trong cuộc sống. Dù con đường đó không còn đúng trong bối cảnh hiện nay nhưng Lee chưa bao giờ nghĩ đến việc rẽ khỏi lộ trình đã định.

Kim Jin-sol, 29 tuổi, đồng quan điểm. Cuộc sống của anh là một đường thẳng từ mẫu giáo đến đại học. Anh luôn chuẩn bị cho bước tiếp theo và chưa từng tự hỏi bản thân muốn gì.

Giáo viên của anh cho biết điểm số có thể giúp anh vào chuyên ngành giáo dục hoặc điều dưỡng ở đại học. Anh chọn điều dưỡng tại Đại học Quốc gia Busan, không phải vì đam mê mà vì đầu ra việc làm sẽ được đảm bảo.

Kim Jin-sol. Ảnh: Korea Herald

Tuy nhiên, Kim Jin-sol đã kiệt sức, suy sụp sau bốn tháng làm việc. Anh phải nghỉ việc để bảo vệ sức khỏe tinh thần. Trong kỳ nghỉ, anh thử nhiều hoạt động để khám phá sở thích, như xem YouTube, quay vlog, đọc sách và viết luận.

"Tôi không thể tìm ra mình muốn gì", anh nói. "Nhưng tôi không hối tiếc bởi đã sống theo cách của riêng mình".

Nhà nghiên cứu Kim Seon-hee ở tổ chức Education for Spring cho biết giới trẻ Hàn Quốc luôn chịu áp lực bị đánh giá và so sánh.

Ở trường học, họ được đánh giá theo điểm thi và cố leo lên thứ hạng trường. Khi bước vào lực lượng lao động, các công ty cũng phân tầng, trong đó công nghệ được nhóm theo bảy nhà tuyển dụng hàng đầu gồm Naver, Kakao, Line, Coupang, Baemin, Danggeun Market và Toss.

Theo Kim, áp lực đồng trang lứa cùng quá trình tìm việc kéo dài khiến người trẻ sợ hãi thất bại. Điều này dẫn đến tâm lý do dự, né tránh quyết định và dần rơi vào trạng thái ù lì.

Học giả Jeong Hee-jin đã mô tả khoảng tạm dừng của giới trẻ giữa cạnh tranh cực đoan là "hành động tự bảo vệ" và chiến lược sinh tồn.

Kim nhấn mạnh hiện tượng "nghỉ ngơi" không phải lười biếng, mà là vấn đề cấu trúc sâu cần giải quyết và việc gắn mác "chỉ đang nghỉ ngơi" có thể che lấp đấu tranh và thất bại của họ.