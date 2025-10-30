Khám phá cách giới trẻ ‘sống trọn’ khoảnh khắc giao mùa

SVO - Mùa thu Hà Nội, với khí trời se lạnh và làn gió heo may thoảng qua, luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Đối với nhiều người trẻ, đây là khoảng thời gian lý tưởng để tìm về những giá trị truyền thống, gắn liền với ký ức Thủ đô.

Sự giao thoa trong trải nghiệm ẩm thực mùa thu

Hiền Dương, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng, lựa chọn một buổi sáng cuối tuần thật chậm rãi, đậm chất Hà Nội xưa. Cô chọn một quán phở gánh truyền thống trên phố cổ để bắt đầu ngày mới: "Mùa thu mà, phải có một bát phở nóng hổi, nghi ngút khói mới đúng điệu. Vị nước dùng thanh, thịt bò mềm, cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa trong tiết trời se lạnh này thật sự rất chữa lành", Dương chia sẻ.

Bát phở mang trọn hương vị của Thủ đô đối với Hiền Dương.

Sau bữa sáng, điểm đến tiếp theo của Dương là một quán cà phê trứng nổi tiếng nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Thưởng thức ly cà phê trứng béo ngậy, ngọt ngào, cô cho biết: "Cà phê trứng không chỉ là đồ uống, nó là một nét văn hóa, một trải nghiệm không thể thiếu khi thu về. Tôi thích cái cảm giác ngồi trên gác xép cũ kỹ, nhìn xuống dòng người hối hả bên dưới".

Cũng chọn cách tận hưởng phố phường, nhưng mang một nét tĩnh lặng hơn là Minh Hương, sinh viên năm hai trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô gái trẻ này lại tìm thấy sự lãng mạn của mùa thu trong những điều giản dị nhất. Minh Hương quyết định dạo bước trên những con phố rợp bóng cây, ngắm nhìn dòng người, tận hưởng vẻ đẹp của lá vàng rơi.

Minh Hương có thể dành nhiều thời gian dạo phố mùa thu.

"Mùa thu là mùa đẹp nhất để ngắm Hà Nội. Chỉ cần đi bộ dạo quanh các tuyến phố, ngắm nhìn màu xanh thẫm của cây, mọi muộn phiền dường như tan biến", Hương nói. Đặc biệt, để hoàn thiện "hương vị" của mùa thu, Minh Hương không quên tìm mua một gói xôi cốm - thức quà trứ danh của Hà Thành. "Xôi cốm là đặc sản của mùa thu. Ăn một miếng, cảm giác như cả đất trời Hà Nội đang hội tụ trong đó", Hương mỉm cười.

Hòa mình vào không gian Hội chợ Mùa Thu

Nếu Hiền Dương và Minh Hương chọn sự hoài niệm và tĩnh tại, thì với những bạn trẻ năng động khác lại tìm đến những không gian lễ hội, giao lưu để khám phá sự giao thoa văn hóa và xu hướng mới.

Bạn Phương Thảo, sinh viên năm ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lựa chọn hòa mình vào không khí sôi động của Hội chợ Mùa Thu - một sự kiện văn hóa, thương mại độc đáo đang diễn ra tại Thủ đô. Khác với những hoạt động ẩm thực đơn thuần, hội chợ là một trải nghiệm toàn diện.

Không gian Hội chợ Mùa Thu thu hút đông đảo người dân quan tâm.

"Hội chợ Mùa Thu năm nay rất đặc biệt, nó không chỉ có khu ẩm thực với đặc sản vùng miền, mà còn có các gian hàng thủ công mỹ nghệ, khu trưng bày nghệ thuật truyền thống và những buổi biểu diễn âm nhạc, điện ảnh", Phương Thảo hào hứng chia sẻ. Đối với Thảo, đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về văn hóa truyền thống và khám phá những xu hướng sáng tạo mới của giới trẻ.

"Mình đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp, vừa học được thêm nhiều kiến thức về văn hóa, ẩm thực. Hội chợ mang đến một trải nghiệm độc đáo và sống động hơn rất nhiều", Thảo nhận xét.