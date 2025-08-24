Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngắm mùa Thu Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp thanh bình của 80 năm Quốc khánh

Lê Vượng - Hoàng Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nhắc đến mùa Thu Hà Nội, nhiều người lại nhớ đến thời điểm Hà Nội đẹp đến nao lòng, với hoa sữa, với lá vàng hay những gánh hàng rong chở đầy thứ quà của mùa thu. Nhưng mùa thu năm nay của ‘Thành phố vì Hòa bình’ lại trở nên đặc biệt hơn cả. Thủ đô đang hân hoan đón chào đại lễ 80 năm Quốc khánh. Giữa cờ hoa rợp trời là một nhịp sống chậm rãi, an nhiên đến lạ. Dạo một vòng xuống phố, ta sẽ cảm nhận được Hà Nội đang khoác lên mình một vẻ đẹp thanh bình, sâu lắng của 80 năm độc lập.

mua-thu-a80-svvn-13.jpg
Nhìn vào bức ảnh này, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là một khu rừng ngập mặn với nhiều chim chóc hoang dã. Nhưng không, đây chính là hình ảnh Đảo Ngọc giữa lòng Hồ Gươm. Vốn là khu vực có cây cối rậm rạp, nhiều cây cổ thụ lớn, nơi đây đã được đàn chim hoang dã chọn làm nơi trú ngụ. Từ đầu tháng 8, hình ảnh những đàn vạc, diệc, cò xanh, bói cá… bay lượn khắp hồ, săn mồi, làm tổ đã tạo nên một cảnh tượng thanh bình, thích thú. Đúng với câu “đất lành chim đậu”, sự trở về của tự nhiên giữa lòng phố thị là minh chứng rõ nhất cho sự bình yên của Thủ đô.
mua-thu-a80-svvn-14.jpg
mua-thu-a80-svvn-08.jpg﻿
mua-thu-a80-svvn-7.jpg﻿
mua-thu-a80-svvn-10.jpg
Biểu tượng Tháp Rùa cổ kính được tô điểm bởi sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc những cánh chim chao liệng bay qua lá cờ tạo nên một vẻ đẹp yên bình thật đặc biệt. Trong một khung hình, ta thấy cả lịch sử, niềm tự hào dân tộc và sự an nhiên của đất trời.
﻿mua-thu-a80-svvn-12.jpg
mua-thu-a80-svvn-11.jpg﻿
Một khoảnh khắc ấn tượng của tự nhiên ngay giữa lòng phố thị.
﻿mua-thu-a80-svvn-30.jpg
mua-thu-a80-svvn-27.jpg﻿
Bên bờ Hồ Gươm, nhịp sống dường như chậm lại. Người ta ngồi lại bên nhau, ngắm cảnh, trò chuyện. Những ngày này, các bạn trẻ cũng tìm về đây nhiều hơn, không chỉ để dạo chơi mà còn để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm với một Hà Nội thật đẹp trong mùa thu lịch sử.
﻿mua-thu-a80-svvn-20.jpg
mua-thu-a80-svvn-18.jpg﻿
Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc đáng yêu này trên phố. Vài năm trở lại đây, trong các sự kiện trọng đại của đất nước, áo cờ đỏ sao vàng hay những chiếc áo in hình tiêu ngữ đã trở thành trang phục thường ngày của các bạn nhỏ. Yêu nước giờ đây không phải là điều gì lớn lao, mà đã trở thành một phần gần gũi, một niềm tự hào hồn nhiên trong cuộc sống của thế hệ tương lai.
﻿mua-thu-a80-svvn-26.jpg
mua-thu-a80-svvn-19.jpg﻿
Những vệt nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, vẽ nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng.
mua-thu-a80-svvn-15.jpg
Những ngày này, đi bất cứ đâu trên đường phố Hà Nội, người ta cũng cảm nhận được không khí đại lễ đang đến gần. Cờ, hoa, băng rôn được trang hoàng khắp nơi, nhuộm đỏ những con phố, khơi dậy niềm tự hào trong lòng mỗi người dân.
mua-thu-a80-svvn-17.jpg
Hà Nội mùa thu vốn đã say đắm lòng người, nay lại càng thêm phần ý nghĩa trong dấu mốc 80 năm Quốc khánh. Vẻ đẹp thanh bình ta thấy hôm nay chính là món quà quý giá của quá khứ, là lời nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do. Đi giữa mùa thu này, ta không chỉ ngắm cảnh, mà còn đang bước đi trên dòng chảy của lịch sử, để thấy trân trọng hơn những gì mình đang có.
mua-thu-a80-svvn-6.jpg
Dù cuộc sống có ra sao, dù mỗi người một số phận, nhưng niềm tự hào và kiêu hãnh mỗi khi nhìn lên lá cờ Tổ quốc là điều không bao giờ thay đổi trong lòng mỗi người Việt. Giữa dòng người đông đúc trên phố đi bộ Hồ Gươm, hình ảnh một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ, vừa đạp xe vừa phất cao lá cờ Tổ quốc đã thu hút nhiều ánh nhìn. Đó là chú Nguyễn Nam Long. Để có mặt ở đây, chú đã đạp xe một chặng đường dài từ Đông Anh. Công việc hằng ngày của chú là thợ sơn, vất vả leo trèo trên các giàn giáo cao tầng giữa thời tiết nắng nóng, với thu nhập mỗi buổi chỉ từ 200 đến 300 nghìn đồng. Thế nhưng, chú không ngần ngại dành gần 200 nghìn để mua một lá cờ thật to cùng cán cờ, chỉ để thực hiện một mong muốn giản dị. "Chú quá yêu cái không khí hòa bình này, xúc động vô cùng trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chú làm vậy chỉ để lan tỏa niềm vui, niềm yêu nước của mình đến với mọi người thôi," chú Long chia sẻ. Trong ngày nghỉ hiếm hoi của mình, chú chọn cách ăn mừng đặc biệt này: đạp xe hàng chục cây số, mang theo niềm tự hào đi khắp phố phường, rồi lại lặng lẽ đạp xe trở về Đông Anh khi chiều buông.
mua-thu-a80-svvn-04.jpg
mua-thu-a80-svvn-5.jpg
mua-thu-a80-svvn-05.jpg

Những sắc màu của hoà bình.

mua-thu-a80-svvn-02.jpg
mua-thu-a80-svvn-03.jpg
Ngay cả khi trời tối, tiết trời dịu mát của mùa thu vẫn mời gọi người dân ùa ra đường. Khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước Lăng Bác, từ sáng sớm đến tối muộn luôn có hàng trăm bạn trẻ, người dân đến chụp hình, mong muốn lưu lại những kỷ niệm về một mùa thu không thể nào quên.

Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ

Lê Vượng - Hoàng Vũ
#mùa thu Hà Nội #80 năm Quốc khánh Việt Nam #cảnh đẹp Hà Nội #lễ kỷ niệm Quốc khánh #A80 #Hoà bình

