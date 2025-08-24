Ngắm mùa Thu Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp thanh bình của 80 năm Quốc khánh

SVO - Nhắc đến mùa Thu Hà Nội, nhiều người lại nhớ đến thời điểm Hà Nội đẹp đến nao lòng, với hoa sữa, với lá vàng hay những gánh hàng rong chở đầy thứ quà của mùa thu. Nhưng mùa thu năm nay của ‘Thành phố vì Hòa bình’ lại trở nên đặc biệt hơn cả. Thủ đô đang hân hoan đón chào đại lễ 80 năm Quốc khánh. Giữa cờ hoa rợp trời là một nhịp sống chậm rãi, an nhiên đến lạ. Dạo một vòng xuống phố, ta sẽ cảm nhận được Hà Nội đang khoác lên mình một vẻ đẹp thanh bình, sâu lắng của 80 năm độc lập.