Ngắm mùa Thu Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp thanh bình của 80 năm Quốc khánh

SVO - Nhắc đến mùa Thu Hà Nội, nhiều người lại nhớ đến thời điểm Hà Nội đẹp đến nao lòng, với hoa sữa, với lá vàng hay những gánh hàng rong chở đầy thứ quà của mùa thu. Nhưng mùa thu năm nay của ‘Thành phố vì Hòa bình’ lại trở nên đặc biệt hơn cả. Thủ đô đang hân hoan đón chào đại lễ 80 năm Quốc khánh. Giữa cờ hoa rợp trời là một nhịp sống chậm rãi, an nhiên đến lạ. Dạo một vòng xuống phố, ta sẽ cảm nhận được Hà Nội đang khoác lên mình một vẻ đẹp thanh bình, sâu lắng của 80 năm độc lập.
Biểu tượng Tháp Rùa cổ kính được tô điểm bởi sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc những cánh chim chao liệng bay qua lá cờ tạo nên một vẻ đẹp yên bình thật đặc biệt. Trong một khung hình, ta thấy cả lịch sử, niềm tự hào dân tộc và sự an nhiên của đất trời.
Một khoảnh khắc ấn tượng của tự nhiên ngay giữa lòng phố thị.
Bên bờ Hồ Gươm, nhịp sống dường như chậm lại. Người ta ngồi lại bên nhau, ngắm cảnh, trò chuyện. Những ngày này, các bạn trẻ cũng tìm về đây nhiều hơn, không chỉ để dạo chơi mà còn để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm với một Hà Nội thật đẹp trong mùa thu lịch sử.
Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc đáng yêu này trên phố. Vài năm trở lại đây, trong các sự kiện trọng đại của đất nước, áo cờ đỏ sao vàng hay những chiếc áo in hình tiêu ngữ đã trở thành trang phục thường ngày của các bạn nhỏ. Yêu nước giờ đây không phải là điều gì lớn lao, mà đã trở thành một phần gần gũi, một niềm tự hào hồn nhiên trong cuộc sống của thế hệ tương lai.
Những vệt nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, vẽ nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng.
Những sắc màu của hoà bình.
Ngay cả khi trời tối, tiết trời dịu mát của mùa thu vẫn mời gọi người dân ùa ra đường. Khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước Lăng Bác, từ sáng sớm đến tối muộn luôn có hàng trăm bạn trẻ, người dân đến chụp hình, mong muốn lưu lại những kỷ niệm về một mùa thu không thể nào quên.