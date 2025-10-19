Thế hệ trẻ 'gói ký ức, gửi tương lai' qua triển lãm mùa thu

SVO - Mỗi độ thu về, Hà Nội như khoác lên mình tấm áo ký ức - từ hương hoa sữa, vị cốm mới đến những khung trời vàng rực lá. Giữa dòng chảy ấy, một nhóm sinh viên đã chọn mùa thu làm điểm hẹn của nghệ thuật và ký ức, để kể những câu chuyện cũ bằng một cách rất trẻ.

Từ ý tưởng đến hành trình “Sắc Thu”

Chiến dịch “Sắc Thu - Gói ký ức, gửi tương lai” là sáng kiến của nhóm sinh viên Đại học FPT gồm Phạm Ngọc Khánh Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Lam Mai Phương, Bùi Ngọc Lan và Nguyễn Hoàng Thái (đều sinh năm 2003). Mong muốn của nhóm là kết nối các thế hệ qua những trải nghiệm nghệ thuật gần gũi, biến những khác biệt thành điểm gặp gỡ.

Chiến dịch được chia thành ba chặng tương ứng với nhịp chuyển mùa: Lập Thu mở màn bằng triển lãm Cảm tác họa thu, Thu Phân tiếp nối với series podcast “Mùa thu trong tôi” — nơi ký ức nhiều thế hệ được gửi gắm, và Đông Chí khép lại bằng một liveshow âm nhạc tri ân mùa thu. Cả hành trình như một bản giao hưởng, nơi mỗi thế hệ góp một “nốt nhạc” riêng.

Phụ huynh kết nối cùng các bạn nhỏ tại chiến dịch.

“Cảm tác họa thu” – không gian gặp gỡ của ký ức và sáng tạo

Điểm nhấn đầu tiên của chiến dịch là triển lãm Cảm tác họa thu, thuộc khuôn khổ Lễ hội Trung Thu 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Không gian triển lãm được chia thành ba khu vực, dẫn dắt người xem qua nhiều tầng cảm xúc.

Ở khu “Trung thu trong mắt em”, những bức tranh thiếu nhi rực rỡ tái hiện tuổi thơ trong trẻo. Khu thiết kế trang phục “Chị Hằng – Chú Cuội đi hội” lại mang đến cách tiếp cận mới mẻ với các biểu tượng dân gian quen thuộc qua những mẫu trang phục hiện đại, sáng tạo. Cuối cùng, khu digital art “Kết nối trung thu” đưa người xem vào thế giới nghệ thuật số trẻ trung, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc kể lại ký ức bằng ngôn ngữ công nghệ.

Các bạn nhỏ háo hức tại khu tranh “Trung thu trong mắt em”.

Các bạn sinh viên cũng hào hứng tham gia triển lãm.

Điều thú vị là mỗi khu trưng bày đều có cách kể chuyện riêng. Có góc là nét vẽ ngây ngô của trẻ nhỏ, có góc là những đường cắt táo bạo của sinh viên thiết kế. Tất cả cùng hòa vào không gian chung, tạo cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ.

Chuyện hậu trường của những người trẻ

Để tạo nên một triển lãm quy mô, nhóm sinh viên phải tự tay xây dựng ý tưởng, thiết kế không gian và kết nối cộng đồng sáng tạo. Các em nhỏ được mời tham gia qua các lớp năng khiếu, sinh viên thiết kế góp tác phẩm từ nhiều trường đại học, còn những bức tranh kỹ thuật số đến từ các họa sĩ trẻ.

Nam sinh chủ động hướng dẫn các bạn nhỏ.

“Khó nhất là làm sao để dung hòa nhiều phong cách mà không bị rời rạc. Chúng mình đã mất 1 tuần liên tục chỉ để lên sơ đồ trưng bày, thử ánh sáng và bố cục cho thật hài hòa”, Thùy Linh kể.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, triển lãm đã thu hút đông đảo khách tham quan thuộc nhiều độ tuổi - từ trẻ nhỏ, phụ huynh đến sinh viên và người yêu nghệ thuật. Không gian triển lãm trở thành nơi các gia đình cùng sáng tác, thưởng lãm và lưu giữ những khoảnh khắc mùa thu bên nhau.

Triển lãm thu hút các bạn thiếu nhi.

Gửi tương lai bằng ký ức hôm nay

Từ một ý tưởng sinh viên, “Sắc Thu” đã trở thành một hành trình nghệ thuật kết nối đa thế hệ. Qua tranh vẽ, podcast hay ánh đèn sân khấu, ký ức về mùa thu Việt Nam được “gói” lại bằng những hình thức sáng tạo, để từ đó tiếp tục lan tỏa.

“Chúng mình hy vọng khi rời khỏi triển lãm, mỗi người sẽ mang theo một chút ký ức và cảm hứng để kể tiếp câu chuyện mùa thu của riêng mình”, Hoàng Thái chia sẻ.

“Sắc Thu” không ồn ào khẩu hiệu, nhưng lặng lẽ gieo những hạt mầm ký ức vào lòng người. Và chính những người trẻ đang trở thành cầu nối đưa ký ức đi qua hiện tại, gửi lại cho tương lai.