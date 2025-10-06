Chung tay vì một mùa Trung Thu ý nghĩa cho các em thiếu nhi

SVO - Hòa trong không khí rộn ràng của Tết Trung Thu, nhiều bạn trẻ, sinh viên trên khắp cả nước đã cùng nhau mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt một mùa trăng trọn vẹn yêu thương.

Không chỉ là những món quà, đó còn là sự quan tâm, là vòng tay sẻ chia và tinh thần nhân ái lan tỏa khắp mọi miền.

Niềm vui gửi đến những bệnh nhi

Tại Thanh Hóa, các bạn trẻ của Hội Sinh viên trường CĐ Y tế Thanh Hóa – CLB Kỹ năng CYT đã mang chương trình “Trung Thu cho em” đến với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo cùng lời chúc dễ thương được trao tận tay từng em nhỏ đang phải chiến đấu với bệnh tật. “Chỉ cần nhìn thấy các em cười, mọi mệt mỏi đều tan biến”, một tình nguyện viên xúc động chia sẻ.

Tại Tuyên Quang, Hội Sinh viên trường ĐH Tân Trào – CLB Giọt Hồng Nhân Ái phối hợp cùng CLB bộ Nghiên cứu Trẻ mang đến chương trình “Trung Thu đỏ” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Những món quà giản dị và lời động viên ấm áp được gửi đến các em nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh – như một lời nhắn nhủ rằng các em không đơn độc trên hành trình vượt qua khó khăn.

Ấm áp Trung Thu trong những con hẻm nhỏ

Ở Bình Dương, Trung Thu năm nay đến sớm hơn trong những khu nhà trọ của công nhân. Hội Sinh viên trường CĐ Y tế Bình Dương – CLB Xung Kích đã gói hàng trăm phần quà để mang đến cho các em nhỏ nơi đây.

Giữa những con hẻm nhỏ, ánh sáng từ đèn lồng hòa cùng tiếng trống lân và tiếng cười trẻ thơ đã làm không khí Trung Thu trở nên rộn ràng và ấm áp.

“Nhìn các em háo hức nhận quà, mình thấy hạnh phúc lắm. Chỉ mong các em có một mùa trăng thật vui và đáng nhớ”, Nguyễn Minh Thư (thành viên CLB Xung Kích) chia sẻ.

Mùa trăng yêu thương trong bệnh viện

Còn tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp cùng Bệnh viện Nhi T.Ư tổ chức chương trình “Trung Thu yêu thương” cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Những tiết mục múa lân, văn nghệ, viết thư pháp và trò chơi giao lưu khiến không khí khu điều trị như bừng sáng. Các em nhỏ say sưa xem múa, nở nụ cười hồn nhiên sau những ngày dài nằm viện.

“Bọn mình muốn mang đến cho các em một đêm Trung Thu thật trọn vẹn, để các em quên đi nỗi đau bệnh tật, cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ

Từ bệnh viện đến khu nhà trọ, từ miền núi đến thành phố, những bước chân tình nguyện của sinh viên Việt Nam vẫn miệt mài gieo yêu thương.

Trung Thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để người trẻ học cách cho đi, học cách sống vì người khác.

Mỗi phần quà được trao, mỗi nụ cười được gửi lại đều thắp sáng thêm một “ánh trăng” của lòng nhân ái – điều làm nên bản lĩnh và trái tim của thế hệ trẻ hôm nay.