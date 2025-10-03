Thanh niên Thủ đô xuống đồng hỗ trợ bà con thu hoạch lúa sau bão

SVO - Những ngày sau bão, hàng chục đoàn viên, thanh niên xã Đa Phúc, Thượng Phúc (TP. Hà Nội) đã cùng quân nhân, dân quân tự vệ xuống đồng giúp bà con thu hoạch lúa sớm, hạn chế tối đa thiệt hại do ngập úng gây ra.

Ngày 3/10, trên những cánh đồng còn đọng nước, từng nhóm thanh niên khoác áo xanh tình nguyện cùng nông dân khẩn trương gặt lúa. Không khí hối hả nhưng chan chứa sự sẻ chia, khi những bó lúa vàng được gom lại, vận chuyển ra bờ đê để kịp phơi khô.

Thanh niên Thủ đô xuống đồng hỗ trợ bà con thu hoạch lúa sau bão.

“Sau bão, nhiều diện tích lúa của gia đình có nguy cơ hư hỏng vì nước rút chậm. Nhờ đoàn viên, dân quân hỗ trợ, chúng tôi mới kịp thu hoạch, giảm bớt thiệt hại”, bà Nguyệt (nông dân xã Thượng Phúc) chia sẻ.

Theo Đoàn xã Đa Phúc, lực lượng thanh niên được huy động luân phiên từ các chi đoàn, phối hợp với quân nhân và dân quân địa phương. Hoạt động dự kiến kéo dài đến khi toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn được thu hoạch xong.

“Đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn sau thiên tai”, Đoàn xã Đa Phúc chia sẻ thêm.