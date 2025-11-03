Theo dấu hành trình tuổi trẻ của du học sinh Hàn Quốc

SVO - Phạm Mỹ Tâm (Myta) là du học sinh Việt Nam tại Đại học Sogang – ngôi trường nằm trong top 10 đại học hàng đầu Hàn Quốc. Theo học chuyên ngành Media & Entertainment, Tâm không chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn tìm kiếm cơ hội để thể hiện góc nhìn sáng tạo của bản thân, biến những trải nghiệm du học thành chất liệu cho những dự án nội dung mang màu sắc riêng.

Mỹ Tâm đang theo học tại Trường Đại học Sogang (Hàn Quốc).

Ấn tượng mạnh mẽ với văn hóa Hàn Quốc, Tâm từng nhiều lần tự hỏi điều gì khiến quốc gia này có thể lan tỏa hình ảnh của mình một cách tinh tế đến vậy. Không chỉ qua âm nhạc hay phim ảnh, cô đặc biệt bị cuốn hút bởi cách người Hàn khéo léo quảng bá văn hóa trong từng sản phẩm giải trí. Chính sự tò mò ấy đã thôi thúc cô tìm hiểu sâu hơn và đưa ra quyết định du học tại Hàn Quốc. Tâm tin rằng, với những nét tương đồng về văn hóa giữa hai quốc gia, cô sẽ dễ dàng thích nghi và tận dụng tối đa trải nghiệm học tập của mình.

Thế nhưng chỉ khi đặt chân đến nơi, Tâm mới hiểu thế nào là khởi đầu thật sự. Giữa những con đường xa lạ và nhịp sống hối hả, cô vừa háo hức vừa ngập ngừng trước mọi điều mới mẻ. Cô chọn lưu lại những khoảnh khắc ấy như một cách đánh dấu cột mốc của tuổi trẻ. Và khi cuộc sống dần đi vào nhịp, Tâm nhận ra rằng du học không chỉ là một kế hoạch được chuẩn bị sẵn, mà là quá trình tự khám phá và trưởng thành từng ngày.

Khi đam mê đến từ những điều nhỏ nhất

Trước khi bước vào hành trình du học, Tâm đã sớm bén duyên với sáng tạo nội dung. Từ những video làm đẹp giản dị quay bằng chiếc điện thoại cũ, cô dần tạo được dấu ấn riêng nhờ sự tinh tế và tự nhiên trong từng khung hình. Khi những thước phim đầu tiên bất ngờ được lan tỏa, Tâm nhận ra mình có thể kể những câu chuyện chạm đến người xem theo cách rất riêng.

Bước sang Hàn Quốc, nguồn cảm hứng sáng tạo của Tâm như mở ra một chương mới. Thay vì chỉ dừng lại ở những nội dung quen thuộc, cô bắt đầu khai thác đề tài về cuộc sống du học, nơi mỗi thước phim là một cuốn nhật ký di động lưu giữ cảm xúc và trải nghiệm của chính mình. Với lối kể chuyện tinh tế cùng sự quan sát giàu cảm xúc, Tâm mang đến cho người xem góc nhìn mới mẻ về cuộc sống du học sinh gần gũi, sinh động và đầy cảm hứng.

Cô nàng không ngừng tìm kiếm cảm hứng sáng tạo của mình.

Cũng như nhiều bạn trẻ ấp ủ ước mơ du học, Tâm từng tò mò không biết cuộc sống nơi xứ người sẽ khác ra sao. Những video chia sẻ trải nghiệm từ các đàn anh, đàn chị đi trước đã trở thành nguồn cảm hứng giúp cô định hình cách sống, cách học và nuôi dưỡng quyết tâm theo đuổi ước mơ. Chính vì hiểu rõ cảm giác ấy, Tâm muốn tiếp nối hành trình đó bằng cách kể lại câu chuyện của riêng mình nơi không chỉ có ánh đèn rực rỡ, mà còn có cả những khoảnh khắc giản đơn, gần gũi và đôi khi đầy thử thách.

Hành trình tuổi trẻ tại một đất nước mới

Với Tâm, sáng tạo nội dung không chỉ là cách ghi lại cuộc sống thường ngày mà còn là hành trình cô đối thoại với chính mình. Mỗi lần lên ý tưởng, viết chú thích hay chỉnh sửa video, cô học được cách quan sát sâu hơn nhận ra cảm xúc, sự thay đổi và những điều thực sự có ý nghĩa với bản thân. Mỗi video vì thế trở thành một lát cắt nhỏ trong hành trình trưởng thành của cô, phản chiếu rõ hơn sự chuyển mình trong suy nghĩ và phong cách riêng.

Từng thước phim đều được ghi lại như một cuốn nhật ký di động.

Tuy nhiên, song song với hành trình sáng tạo ấy, Tâm cũng thấm thía rằng du học không chỉ là câu chuyện học hành. Xa gia đình, Tâm phải tự mình xoay xở với mọi thứ, từ chi tiêu, nấu ăn cho đến chăm sóc bản thân khi ốm. Những khó khăn tưởng nhỏ ấy lại dạy cô cách đứng vững và trân trọng cuộc sống hơn từng ngày. Giữa nhịp sống mới, Tâm dần tìm thấy nguồn cảm hứng từ những người bạn luôn nỗ lực vươn lên và không ngừng thử thách chính mình. Nhờ vậy, cô học được cách nhìn nhận mọi điều với tâm thế cởi mở hơn, và hiểu rằng mỗi thử thách đều là một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành.

Những phản hồi từ người xem cũng là nguồn động lực lớn nhất đối với Tâm. Không ít bạn trẻ kể rằng câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng, giúp họ tự tin nuôi dưỡng ước mơ du học. Cô nàng nhận ra rằng sức mạnh của những tin nhắn ấy vượt xa thành tích hay lượt xem; đó là minh chứng cho trải nghiệm và góc nhìn của cô có thể chạm đến người khác, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho những hành trình đang được bắt đầu.

Du học dạy Tâm cách đứng vững và trân trọng từng ngày.

Nhìn lại chặng đường của mình, Tâm nhận ra rằng mỗi trải nghiệm, từ bài học trên giảng đường đến những lần thử sức trong sáng tạo, đều góp phần định hình con đường cô đang đi. Cô mong muốn tiếp tục phát triển trong lĩnh vực truyền thông và nội dung số, nơi có thể kết hợp kiến thức chuyên môn với góc nhìn cá nhân để tạo nên những câu chuyện có sức lan tỏa. Điều quan trọng với cô không chỉ là trau dồi kỹ năng mà còn là giữ được cảm hứng và sự chân thành trong từng sản phẩm, để mỗi video hay dòng chữ đều phản chiếu quá trình trưởng thành của chính mình.

(Ảnh: NVCC)