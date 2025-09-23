Gieo trồng hạnh phúc

SVO - Sinh nhật năm ngoái, tôi được tặng một cái chậu hoa. Tôi đặt nó ngoài ban-công và rồi… quên nó đi.

Đấy là bởi vì nó chỉ đựng đất đầy đến nửa chậu. Chẳng hề có một dấu hiệu sự sống nào. Nên bạn có thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của tôi khi nhận món quà như vậy. Và tôi cứ để nó ngoài ban-công. Cái chậu trông hết sức cằn cỗi.

Cho đến tận tuần trước, đang rảnh việc, tôi quyết định “cân nhắc” đến cái chậu hoa cũ. Tôi ra cửa hàng và xem các loại cây. Trong khi cố gắng nghĩ xem nên mua loại hoa nào, thì tôi thấy họ có bán cả hạt giống hoa. Cuối cùng, tôi chọn một túi hạt giống, đọc qua hướng dẫn, rồi quyết định “chấp nhận thử thách”.

Từ trước đến nay, tôi vốn không phải là người có “tay” trồng trọt. Hoặc là tôi tưới quá nhiều nước, hoặc tưới không đều đặn. Hoặc là tôi để cây ra ngoài trời nắng quá, hoặc thiếu ánh sáng. Tôi biết một số cây thích nhiều nước, một số cây khác lại thích bóng râm… Nhưng tôi chưa bao giờ nhớ được cây nào là thế nào.

Nhưng lần này tôi đã quyết định sẽ khiến cho một cái gì đó nảy mầm và phát triển. Về đến nhà, tôi lập tức gieo hạt giống vào cái chậu cây gần như bị bỏ quên. Trong vòng vài ngày, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng khác các lần trước, lần này, tôi vẫn kiên trì tưới nước.

Đến ngày thứ tư, cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy mấy cái mầm xanh nảy lên từ mặt đất. Tôi hứng chí kinh khủng. Mấy cái mầm bé tẹo đã khiến tôi mỉm cười suốt cả ngày. Hoá ra tôi cũng không đến nỗi kém cỏi lắm. Có thể lần này tôi sẽ có một tác phẩm hoàn hảo!

Và lúc đó, tôi nghĩ về việc trồng hoa cũng giống như gieo trồng hạnh phúc. Cuộc sống của chúng ta đôi khi như một cái chậu cây rỗng. Mỗi ngày đều kín mít với những trách nhiệm và những thói quen. Và chúng ta vẫn thấy thiếu cái gì đó, nhưng lại không biết là cái gì, bởi chúng ta không thực sự bắt đầu suy nghĩ về nó.

Giống như thành phần còn thiếu trong cái chậu cây của tôi chính là hạt giống. Còn những thứ chúng ta thiếu trong cuộc sống có thể là hạt giống của hy vọng, tình yêu, niềm tin, sự kiên định…

Khi chúng ta nhận thức được rằng khu vườn cuộc sống sẽ tạo ra chính những gì chúng ta trồng, thì chúng ta sẽ quan tâm hơn đến những gì mình gieo xuống. Tôi hiểu rằng hạt giống cây cải sẽ tạo ra cây cải. Hạt giống hoa cúc sẽ nở ra hoa cúc.

Và tương tự, nếu tôi gieo hạt giống của từng niềm vui mỗi ngày, và kiên trì, thì tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc trong mọi điều mình làm. Nếu tôi gieo những ý nghĩ tiêu cực trong trái tim, thì tôi sẽ nhận được chỉ toàn những điều không hài lòng. Bởi cái gì được gieo trồng thì sẽ mọc lên và phát triển.

Nếu chúng ta gieo hạt giống của hy vọng, chúng ta có thể chờ những điều kỳ diệu.

Khi chúng ta gieo hạt giống của sự chân thành, thì tình thương yêu sẽ đến.

Còn nếu chúng ta gieo những hạt giống của tính kiên trì, thì chẳng gì có thể ngăn chúng ta trở thành những con người thành công.

Trong những ngày tới, tôi nghĩ những cái mầm bé nhỏ sẽ mọc cao lên, rồi tôi sẽ có một chậu hoa rực rỡ. Cái chậu bị bỏ quên rồi sẽ có những bông hoa đẹp đẽ, đơn giản vì tôi gieo trồng cả niềm tin cùng với những hạt giống ban đầu.

Cuối tuần vừa rồi, tôi rủ bạn bè đi chơi. Chúng tôi cùng ăn, cùng cười, cùng xem phim. Tôi nhận ra rằng đó là khi chúng tôi gieo trồng những hạt giống của hạnh phúc trong tim của từng người một.

Bạn có đang gieo những hạt giống của hạnh phúc trong trái tim của những người bạn yêu thương?