Bí hiểm 'quả cầu tử thần ăn thịt' như ngoài hành tinh trồi lên từ đáy sâu đại dương

SVO - Loài sinh vật mới được phát hiện này được gọi là 'bọt biển quả cầu tử thần' (death-ball sponge), vì các phần phụ của nó kết thúc bằng những khối cầu và được bao phủ bởi vô số móc siêu nhỏ dùng để bắt giữ con mồi.

Các dạng sinh vật ngày càng trở nên kỳ lạ hơn khi các nhà nghiên cứu lặn xuống sâu hơn trong lòng đại dương. Một số vẫn có hình dáng quen thuộc, trong khi loại khác trông hoàn toàn như đến từ thế giới khác. Giữa những sinh vật kỳ dị mang dáng vẻ như bước ra từ tiểu thuyết kinh dị vũ trụ của Lovecraft, ẩn mình nơi vực thẳm không có ánh sáng mặt trời, là một loài sinh vật có các phần phụ kết thúc bằng những khối cầu mềm như thạch, một loài bọt biển ăn thịt mới được phát hiện.

Không ai biết đến sự tồn tại của các loài bọt biển ăn thịt cho đến giữa những năm 1990. Năm 1995, một nhóm các nhà nghiên cứu khi thám hiểm vùng nước nông trong một hang động gần La Ciotat, Pháp, đã phát hiện một sinh vật trông như một bông hoa ma quái. Tuy nhiên, đó thực ra là Abestopluma hypogea một loài bọt biển sử dụng những tua dài của mình để bắt các loài giáp xác xấu số, nuốt sống chúng rồi tiêu hóa dần. Trước đó, giới khoa học vẫn cho rằng bọt biển chỉ là loài động vật lọc thụ động. Loài này, ngược lại, trông chẳng khác gì họ hàng của sinh vật trong phim The Thing.

Mặc dù Chondrocladia sp. nov không có “bản sao” trong phim kinh dị và vẫn chưa được đặt tên khoa học chính thức, nhưng thành viên mới nhất của chi Cladorhizidae, nhóm chỉ bao gồm các loài bọt biển ăn thịt, đã được đặt biệt danh là “bọt biển quả cầu tử thần” (death-ball sponge). Những khối cầu ở đầu các nhánh của nó được bao phủ bởi các gai nhỏ, hay còn gọi là spicule, những móc siêu nhỏ lý tưởng để tóm lấy các loài đẳng túc, giáp xác râu ngắn và các loài giáp xác nhỏ khác bò qua. Sinh vật này được quan sát ở độ sâu 11.814 feet (3.601 mét) tại khu vực Trench North, phía Đông đảo Montagu, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo South Sandwich, ngoài khơi Nam Cực.

Bà Jyotika Virmani - Giám đốc điều hành của Viện Đại dương Schmidt cho biết: “Những công cụ tiên tiến, từ bản đồ đáy biển độ chính xác cao đến hình ảnh ROV độ phân giải cao cho phép chúng ta khám phá và thu thập dữ liệu từ những nơi mà con người chưa từng đặt chân tới. Đây là minh chứng cho thấy điều gì có thể đạt được khi công nghệ, thời gian trên tàu và mạng lưới khoa học toàn cầu phối hợp hoạt động như một thể thống nhất”.

Kể từ khi khởi động vào tháng 4/2023, chuyến thám hiểm này đã ghi lại hàng giờ video và chụp hàng nghìn bức ảnh về các cảnh quan dưới nước, như những miệng phun thủy nhiệt và các miệng núi lửa chìm phun ra làn khói đen đặc trưng, cùng các sinh vật sinh sống trong đó. Các nhà nghiên cứu cũng đã thu thập được 2.000 mẫu động vật thuộc 14 ngành khác nhau. Trong số những loài mới được phát hiện cùng với bọt biển quả cầu tử thần có giun vảy bọc giáp ánh kim, san hô đen ưa bóng tối, đẳng túc, giáp xác râu ngắn, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, ốc biển, và một loài hải quỳ lông vũ màu cam trông như một bông hoa lạ, có thể thuộc về một chi hoàn toàn mới.

Bà Michelle Taylor - Trưởng bộ phận khoa học của The Nippon Foundation - Nekton Ocean Census cũng cho biết: “Nam Đại Dương vẫn còn là khu vực được nghiên cứu rất hạn chế. Cho đến nay, chúng tôi mới chỉ phân tích chưa đến 30% số mẫu thu được từ chuyến thám hiểm này, vậy mà đã xác nhận được 30 loài mới, điều đó cho thấy còn vô số dạng sống chưa được ghi nhận”.

Suy cho cùng, các loài bọt biển ăn thịt khác cũng không kém phần đáng sợ. Chẳng hạn như bọt biển đàn hạc (Chondrocladia lyra), với các nhánh trông như dây đàn nhưng thực chất là những cành có móc nhọn để tóm lấy con mồi. Hay bọt biển cây bóng bàn (Chondrocladia lampadiglobus), có các nhánh kết thúc bằng những khối cầu phủ đầy gai nhỏ, rất giống với “bọt biển quả cầu tử thần”. Những loài Cladorhizidae này có thể mở ra một chương hoàn toàn mới trong hiểu biết của con người về sự sống dưới đáy biển và cũng có lẽ là một tập phim SpongeBob SquarePants đầy ám ảnh.