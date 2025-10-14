Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chàng trai 'Đại sứ tự do' 33 tuổi Trung Quốc từ thợ xây nghèo khó trở thành huyền thoại mạng xã hội

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chàng trai 33 tuổi xuất thân trong một gia đình nợ nần chồng chất ở Trung Quốc giờ đây trở thành người chu du khắp thế giới, cho phép người hâm mộ sống gián tiếp qua những video cực kỳ nổi tiếng của mình.

Một thiếu niên nghiện Internet, xuất thân từ một gia đình nợ nần chồng chất ở Trung Quốc, đã trở thành người có sức ảnh hưởng hàng đầu, với 25 triệu người theo dõi, tạo nên một huyền thoại trên mạng xã hội.

lan-3.jpg

Lan Zhanfei, 33 tuổi, được mệnh danh là "người đàn ông tự do nhất trên Internet" và "đại sứ của tự do" nhờ sự phổ biến rộng rãi của các video ghi lại cảnh anh đi du lịch trong và ngoài nước.

Vào ngày 22/9, Lan Zhanfei là một trong những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất tại Trung Quốc vì trong buổi phát trực tiếp, anh đã chia sẻ có thể dễ dàng kiếm được 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đôla Mỹ) mỗi năm. Lan Zhanfei xuất thân từ một gia đình nghèo ở Lạc Định, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

lan-1.jpg

Cha anh mất vì đau tim khi anh còn học cấp hai, còn mẹ anh thì chìm vào trầm cảm. Anh có một em gái. Gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, có lúc Lan Zhanfei đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lan Zhanfei làm công việc chân tay tại một công trường xây dựng vào ban ngày và rửa bát tại một nhà hàng vào buổi tối. Nhiều năm sau, anh trở thành một game thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp nhờ sự giúp đỡ của một người bạn nhận thấy tài năng chơi game trực tuyến của anh. Tuy nhiên, anh đã từ bỏ ngành này vào năm 2014, với lý do cạnh tranh quá khốc liệt.

lan-2.jpg

Anh chuyển sang livestream game online và trở nên nổi tiếng vào năm 2018, với số lượng người đăng ký đạt 2 triệu. Đầu năm 2023, Lan Zhanfei bán chiếc xe sang trọng của mình, nghỉ phép và đi du lịch vòng quanh thế giới.

1.jpg

Động thái này được thúc đẩy bởi sự thay đổi tâm trạng sau khi bị bạn gái cũ lừa dối. Lan Zhanfei đã đăng tải 300 video du lịch trên mạng xã hội, nhận được tổng cộng 150 triệu lượt thích. Chỉ riêng một đoạn clip ghi lại chuyến đi đến Nam Cực đã được 9 triệu người dùng Internet yêu thích. Nhiều người thích các blog du lịch của anh vì tính chân thực, ngôn ngữ giản dị, hài hước và góc nhìn của một người bình thường: Xem video của anh ấy, tôi cảm thấy như một người bạn đang cùng tôi phiêu lưu; Cảm ơn anh Phi đã cho chúng tôi xem những cảnh đẹp khắp thế giới. Có lẽ tôi sẽ không đến hầu hết những nơi anh đã đến; Các video của Lan Zhanfei thường tràn ngập những bình luận "miễn phí cho tôi"... Lan Zhanfei không bao giờ che giấu xuất thân khiêm tốn của mình và nói rằng anh thường bị mẹ mắng khi còn nhỏ vì chơi game quá nhiều.

Đầu năm nay, Lan Zhanfei tiết lộ anh đã chi 2 triệu Nhân dân tệ cho việc du lịch kể từ năm 2023. Điều này đã làm dấy lên những đồn đoán về giá trị tài sản ròng của anh: "Anh ấy ăn mặc như một người ăn xin. Không ai có thể tưởng tượng được anh ấy lại giàu đến vậy?".

Thu Hiền
#Huyền thoại mạng xã hội Trung Quốc #Hành trình vượt khó và nổi tiếng #Ảnh hưởng của livestream và du lịch #Chuyển đổi nghề nghiệp và thành công #Tác động của nội dung chân thực và hài hước #Sự thay đổi tâm trạng và phong cách sống #Gia đình khó khăn và nghị lực vượt lên #Bí mật về tài sản ròng của influencer

