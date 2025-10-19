Công viên giải trí ở Trung Quốc dâỵ sóng mạng xã hội vì quá 'siêu thực đến rùng rợn '

SVO - Một công viên giải trí ở Tây Nam Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi và tháo dỡ một số bức tượng gây tranh cãi sau khi nhiều du khách và cư dân mạng phàn nàn rằng chúng quá rùng rợn, làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa tự do nghệ thuật và sự thoải mái của công chúng.

Công viên tại thành phố Lệ Giang (Vân Nam, Trung Quốc) đã vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi hình ảnh các bức tượng siêu thực bao gồm một tác phẩm trông như “người rết” và một bức tượng cô gái với ba khuôn mặt lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Hiện chưa rõ những tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi này có nằm trong số các hạng mục trưng bày ban đầu khi công viên mở cửa vào năm 2020 hay không?

Một tác phẩm điêu khắc giống như con rết người trong công viên chủ đề "Land of Wilderness" ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Công viên, có tên gọi “Vùng đất hoang dã”, được nghệ sĩ Qiao Xiaodao sáng lập với ý tưởng biến nơi đây thành “vương quốc cổ tích” dành tặng cho con gái mình, theo mô tả trên tài khoản WeChat chính thức của công viên. Đồng thời, nó cũng hướng tới mục tiêu “biến phế liệu và kim loại bỏ đi thành kho báu nhờ sức mạnh của trí tưởng tượng” và tái hiện “những ký ức tuổi thơ và thế giới tưởng tượng” của nghệ sĩ Qiao ngoài đời thực. Những bức ảnh và video lan truyền trên mạng cho thấy công viên nằm giữa một cánh đồng rộng lớn phủ đầy cỏ dại, rải rác là các túp lều tạm bợ và những phương tiện mang phong cách steampunk (kết hợp cổ điển và công nghệ hơi nước). Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích rằng các tác phẩm đang gây bão mạng này trông “ghê rợn” hơn là mang tính sáng tạo nghệ thuật: Đây mà là ‘truyện cổ tích’ sao? Không hiểu nổi, ai lại nghĩ ra phong cách nghệ thuật kiểu này chứ?; Giấc mơ ở đây có nghĩa là… cơn ác mộng sao?; Người làm nghệ thuật cũng nên biết phân biệt giữa sự rùng rợn và tính sáng tạo nghệ thuật...

Một trong những tác phẩm điêu khắc siêu thực được trưng bày tại công viên chủ đề "Land of Wilderness" ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc.

Trước sự 'bùng nổ' những tranh cãi trên cõi mạng, mới đây công viên giải trí đã lên tiếng xin lỗi vì “sự khó chịu” mà một số du khách gặp phải, đồng thời cho biết đã “tháo dỡ” một số tác phẩm “gây tranh cãi”, nhưng không nêu rõ cụ thể là những tác phẩm nào: “Vùng đất hoang dã luôn trân trọng những ý kiến đóng góp của công chúng và đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục. Trong thời gian tới, trong quá trình sáng tạo, chúng tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu rộng rãi ý kiến, đề xuất của mọi người, đồng thời không ngừng nỗ lực để mang đến những tác phẩm nghệ thuật tốt hơn cho công chúng”.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó, khi lời xin lỗi của công viên lại làm dấy lên một làn sóng tranh luận mới khác trên mạng. Khá nhiều cư dân mạng, những người đã từng đến đây tham quan cùng gia đình, bạn bè... và đã có trải nghiệm thú vị lên tiếng bênh vực công viên và cho rằng, làn sóng chỉ trích là “vô lý”: Những ai không thích công viên thì có thể chọn không đến, hoặc tìm hiểu kỹ trước khi ghé thăm. Tại sao lại nhất thiết phải ‘cải thiện’? Tại sao nó phải ‘phù hợp’ với tất cả mọi người?; Thế giới tưởng tượng của một đứa trẻ được hiện thực hóa thì có gì vô lý?; Công viên là một câu chuyện cổ tích ngoài đời thật; Những người nói nơi này ‘rùng rợn’, ‘khó chịu’, tôi muốn hỏi họ có thật sự từng đến đây chưa? Hay chỉ đơn giản là ghé qua chụp vài tấm hình để ‘check-in’ trên mạng... So với những triển lãm phù phiếm ở các thành phố lớn, nơi này thực sự thú vị hơn nhiều...

Được đặt tên là “Vùng đất hoang dã” và khai trương vào năm 2020, công viên chủ đề này được nghệ sĩ Qiao Xiaodao ấp ủ ý tưởng như một “vương quốc cổ tích” dành cho con gái mình.

Trên ứng dụng Xiaohongshu, nhiều du khách khác cũng đăng tải hình ảnh cho thấy công viên còn có nhiều điểm thú vị hơn ngoài những bức tượng đang bị chỉ trích. Thậm chí, một nghệ sĩ tại Thượng Hải trong cuộc phỏng vấn với The Paper đã từng mô tả công viên này như một dạng “bệnh viện”, với mục tiêu chính là giúp ông tìm lại niềm vui sau thời gian dài vật lộn với trầm cảm: "Sau khi công viên hoàn thành, tôi nhận ra có rất nhiều người giống tôi, họ cũng tìm thấy niềm hạnh phúc sau khi đến Vùng đất hoang dã. Bệnh viện này không có bác sĩ, cũng không có thuốc men. Mọi người chỉ cần bước vào, rồi vì một lý do nào đó, họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Sau đó, họ rời đi, quay lại với cuộc sống thường nhật”.

Công viên giải trí ở thành phố Lệ Giang thuộc tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, nằm giữa một cánh đồng cỏ rộng lớn, điểm xuyết những túp lều tạm bợ và những chiếc xe lấy cảm hứng từ phong cách steampunk.

Truyền thông chính thống Trung Quốc cũng đã lên tiếng về vụ việc. Tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài bình luận, kêu gọi tìm sự cân bằng giữa tự do sáng tạo nghệ thuật và sự giám sát của công chúng. Bài viết cho rằng, việc thiết kế và tạo ra những tác phẩm điêu khắc “phi truyền thống” nằm trong phạm vi tự do sáng tạo của nghệ sĩ, và họ có quyền theo đuổi các phong cách, thẩm mỹ khác nhau, điều cần được tôn trọng. Tuy nhiên, vì các tác phẩm này được trưng bày trong không gian công cộng nên việc chúng trở thành đề tài tranh luận là “hoàn toàn dễ hiểu”. Bài báo cũng nhấn mạnh rằng, việc công viên tháo dỡ một số bức tượng không phải là “nhượng bộ trước áp lực dư luận”, mà là hành động cân nhắc đến khía cạnh kinh doanh: "Nếu công viên bị cuốn vào tranh cãi và mất đi sức hút chỉ vì vài tác phẩm, thì thiệt hại sẽ lớn hơn lợi ích. Đây là cách cắt giảm tổn thất kịp thời. Dù nghệ thuật trong không gian công cộng cần duy trì cá tính sáng tạo riêng, song chỉ khi nó tạo được sự tương tác tích cực với kỳ vọng của công chúng và hòa hợp với thị hiếu thẩm mỹ chung, thì mới có thể mang lại giá trị thương mại”.