'Hot clip' một du khách Trung Quốc bị cá mập cắn khi đang lặn ở Maldives được lan truyền rộng rãi

Ngày 22/11, một cư dân mạng đã đăng tải video lên mạng xã hội, cho biết cô bị một con cá mập cắn vào cổ tay khi đang lặn ở Maldives. Trong video, phóng viên của Red Star News đã nhìn thấy nhiều con cá mập vây quanh cư dân mạng này, một trong số đó đã cắn vào cổ tay cô. Cô lập tức rút cổ tay ra và ngoi lên mặt nước. Ngày 26/11, cư dân mạng này đã quay video cho thấy vết thương sau khi bị cắn. Phóng viên thấy cổ tay cô đỏ và sưng, với một vết thương hở hình tròn, kèm theo nhiều vết xước đỏ và sưng xung quanh. Vào ngày 28/11, một phóng viên của Red Star News đã liên lạc với Xiaoyu, cư dân mạng được đề cập, và một người bạn đã giúp cô ấy điều trị vết thương. Một chuyên gia hàng hải cho biết, cá mập không có nọc độc, nhưng cần thận trọng để ngăn ngừa nhiễm trùng do virus và vi khuẩn trong nước. Sau khi bị cắn, người bị cắn có thể đến bệnh viện để điều trị bằng kháng sinh hoặc các loại thuốc tương tự.

Theo lời Xiaoyu, cô ấy không đau lắm khi bị cắn và không nghĩ nó nghiêm trọng. Xiaoyu cho biết, vào ngày 21/11, cô đã chi 65 đô la cho một chuyến du thuyền địa phương ở Maldives, do ba hướng dẫn viên địa phương dẫn đi, để ngắm cá heo và cá mập miệng bản lề. Trong khi ngắm cá mập miệng bản lề, cô đã xuống nước bốn lần và bị một con cá mập cắn gần cô trong lần lặn cuối cùng. Một đoạn video do Xiaoyu đăng tải cho thấy, cô đang ở giữa một đàn cá, với một con cá mập bơi về phía cô. Khi nó đến gần, con cá mập bất ngờ cắn vào tay phải của cô, trước khi nhả ra và bơi đi.

Xiaoyu nói với các phóng viên rằng, cô không cảm thấy đau nhiều khi bị cắn, và không thấy chảy máu dưới nước, chỉ có một mảnh da dính trên tay. Sau khi trở lại thuyền, cô ấy không nghĩ là chuyện gì nghiêm trọng, và thuyền trưởng (trưởng đoàn) đã băng bó đơn giản cho cô ấy trước khi đi ăn: "Lúc đó không đau lắm, nhưng tôi vẫn sợ khi bị nó cắn. Sau khi rút tay ra, tôi lao xuống nước và không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi có thể tự đánh giá. Nếu con cá mập cắn vào mạch máu, động mạch chính, hay thậm chí là xương, và nếu các khớp của tôi bị tê liệt, chắc chắn tôi đã hoảng loạn".

Xiaoyu cho biết, sau khi trở về nhà trọ vào buổi tối hôm đó, bạn cô nói rằng, tình trạng của cô khá nghiêm trọng và cần phải đến bệnh viện, nếu không tình trạng nhiễm trùng có thể trở nên rất nghiêm trọng. Sau đó, cô đến bệnh viện địa phương để rửa vết thương và tiêm phòng uốn ván. Một đoạn video do Xiaoyu đăng tải cho thấy cảnh cô đang được điều trị tại bệnh viện, có một lỗ thủng to bằng hạt đậu xanh trên cổ tay phải của cô, vẫn đang chảy máu, cùng với các vết xước gần đó.

Xiaoyu cho biết, cô đang trong kỳ kinh nguyệt khi xuống nước. Sau khi tìm hiểu trên mạng và tham khảo ý kiến ​​chuyên gia, cô được đảm bảo rằng, việc bơi lội là an toàn, vì vậy cô đã sử dụng tampon trước khi xuống nước. Cô tin rằng, vết cắn của cá mập có thể là do chiếc vòng tay bạc cô đang đeo lúc đó. Xiaoyu đã trở về Trung Quốc vào ngày 27/11 và hiện tại cảm thấy vết thương không nghiêm trọng. Trước đó, cô đã mua bảo hiểm tai nạn ở Maldives và sẽ đi khám nếu vết thương bị đỏ và sưng tấy.

Bạn của Xiaoyu, sống ở Maldives, cho biết cá mập y tá khá hiền lành và không săn mồi. Chúng thường không chủ động săn bắt các loài cá khác, và miệng cũng như răng của chúng tương đối nhỏ. Xiaolong tin rằng Xiaoyu bị cắn vì cô đeo một chiếc vòng tay bạc nguyên chất: "Vòng tay bạc phản chiếu ánh sáng trong nước. Cá mập có thị lực không tốt, nhưng chúng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu. Hình ảnh phản chiếu này thường khiến chúng nhầm lẫn với một con cá nhỏ đang trôi nổi". Xiaolong cho biết, cá mập y tá tập trung ở khu vực này là do các công ty du lịch địa phương và thuyền trưởng thả một lượng lớn thịt cá xuống nước để thu hút cá mập, từ đó thu hút khách du lịch đến chụp ảnh: "Những con cá mập y tá đang đuổi theo chiếc vòng tay...". Ngoài ra, theo các chuyên gia, mùi máu có thể kích thích bản năng săn mồi của cá mập và họ tin rằng, việc Xiaoyu bị cắn có liên quan đến kỳ kinh nguyệt của cô.