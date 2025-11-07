Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người nông dân dùng máy dò kim loại trên cánh đồng bất ngờ phát hiện một kho báu hơn 2200 năm tuổi

Ly Ly

SVO - Đồng tiền vàng gần như nguyên chất này được gọi là 'cốc cầu vồng', hiện được coi là đồng tiền cổ nhất từng được tìm thấy trong khu vực.

Như 'kho báu ở cuối cầu vồng', gần đây một người dùng máy dò kim loại ở Đức đã phát hiện một đồng tiền Celtic gần như nguyên chất bằng vàng, có niên đại 2.200 năm và ở tình trạng vô cùng hoàn hảo.

Đồng tiền nặng khoảng 2 gram, chỉ nhẹ hơn một đồng dime của Mỹ hay một đồng xu một cent của Euro, được gọi là “cốc cầu vồng” (rainbow cup) không chỉ vì hình dáng cong giống chiếc cốc nhỏ, mà còn vì câu chuyện dân gian gắn liền với cuộc sống trên những cánh đồng ở Tây Bắc Leipzig.

Bà Barbara Klepsch - Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch bang Sachsen (Đức) cho biết: “Đồng tiền vàng là một phần lịch sử hữu hình của chúng ta và cung cấp những hiểu biết mới về thương mại với người Celtic. Nó kể về sự trao đổi và về những con người từng sống ở đây. Những phát hiện như thế này giúp quá khứ của chúng ta trở nên sống động và hiểu rõ hơn về cội nguồn văn hóa”.

screenshot-2025-11-06-102215.png

Các đồng tiền hình “cốc cầu vồng” khác từng được tìm thấy trong khu vực định cư Celtic ở Bắc Bohemia và thường có niên đại thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Bà Regina Smolnik, nhà khảo cổ học cho biết: “Các đồng tiền Celtic rất hiếm ở Sachsen. Mặc dù Sachsen nằm ngoài khu vực định cư của người Celtic, phát hiện quý giá này là bằng chứng thêm cho thấy từng có những liên hệ và trao đổi thường xuyên”. Trước loạt phát hiện gần đây, chỉ có hai đồng tiền Celtic từng được tìm thấy ở Sachsen, trong đó một đồng được phát hiện vào thế kỷ 19, nay đã thất lạc. Những cuộc khảo sát đồng ruộng tích cực trong vài năm gần đây đã mang về thêm chín đồng tiền nữa, nhưng chỉ có một đồng vàng duy nhất có hình dạng lồi tương tự, và đồng đó không có hoa văn trang trí.

Trước đây, đồng tiền cổ nhất từng được tìm thấy ở Sachsen là quinarius bạc dạng cụm, phát hiện năm 2007 và có niên đại có thể từ đầu thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Tuy nhiên, đồng tiền vàng mới này hiện là cổ nhất, đồng thời chứng minh rằng, đã từng có các đồng tiền cổ hơn tồn tại ở Sachsen.

Mặc dù được gọi là “đồng tiền,” phát hiện gần như nguyên vẹn này thực ra không từng lưu thông, như cách thuật ngữ này gợi ý. Bà Smolnik giải thích: “Nó có lẽ là biểu tượng địa vị hoặc kho giá trị thuộc sở hữu của một cá nhân thượng lưu có quan hệ thương mại với người Celtic”.

Ly Ly
popularmechanics
