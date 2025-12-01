Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận sơ suất lớn, công khai từng đồng chi phí cho A80

SVO - Trước những phản ánh về tính minh bạch của kinh phí hỗ trợ sinh viên tham gia sự kiện A80, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (HACT) đã tổ chức buổi giải trình khẩn cấp. Hiệu trưởng nhà trường công khai chi tiết các khoản chi theo quy định, đồng thời thừa nhận có sơ suất lớn từ Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (HSSV).

Buổi giải trình khẩn cấp

Dù thông tin cho các cơ quan báo chí về buổi đối thoại, giải trình về tính minh bạch của tiền hỗ trợ lực lượng tham gia A80 vào 14 giờ chiều ngày 1/12, nhưng ngay từ 11 giờ, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tiến hành buổi gặp mặt. Lãnh đạo nhà trường cho biết, cuộc họp được tổ chức sớm hơn dự kiến do nhận thấy "vấn đề quá nóng, quá gấp gáp, quá nhạy cảm". Hiệu trưởng khẳng định nhà trường luôn coi quyền lợi của sinh viên là trên hết và bày tỏ sự thấu hiểu đối với tâm tư, thắc mắc của người học trong thời gian qua.

Thừa nhận sơ suất

Về việc sinh viên chỉ được nhận 940.000 đồng trong lần chi trả đầu tiên, Hiệu trưởng thẳng thắn nhận định đây là "sơ suất rất lớn của nhà trường" trong khâu triển khai công việc. Cụ thể, sau khi Hiệu trưởng phê duyệt phương án chi trả lần một vào ngày 24/11 (vì nhà trường vừa rút được tiền mặt từ Kho bạc Nhà nước về), Trưởng phòng Công tác HSSV lại đi công tác.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trả lời thắc mắc của sinh viên. Ảnh: Lê Vượng

"Trưởng phòng Công tác HSSV đi công tác cho nên việc triển khai, cung cấp thông tin cho học trò mình không đầy đủ, không kịp thời dẫn đến câu chuyện đáng tiếc" - Hiệu trưởng giải thích. Điều này có nghĩa là, cán bộ ở nhà thực hiện chi trả đã không nắm rõ và không phổ biến đầy đủ văn bản đã được Hiệu trưởng phê duyệt trước đó. Văn bản này đã nêu rõ phương án chi trả làm hai lần: lần một là 940.000 đồng, và lần hai là 580.000 đồng sẽ được chi trả vào buổi vinh danh. Do đó, việc chi tiền cho sinh viên "cứ thế là phát" mà không giải thích, khiến sinh viên hiểu rằng đây là tổng số tiền hỗ trợ. Hiệu trưởng thẳng thắn nói rằng: "Đây là một cái sơ suất của nhà trường khi cung cấp thông tin không đầy đủ kịp thời dành cho sinh viên của mình."

Ngoài ra, về vấn đề sinh viên ký nhận tiền mà không ghi số tiền, nhà trường cho rằng việc này xuất phát từ ý đồ của Phòng Công tác HSSV là muốn sinh viên "trực tiếp viết số tiền và ký tên" để xác thực bằng nét bút của chính mình cho cả hai lần chi trả. Tuy nhiên, vì "không nói, không giải thích" rõ ràng về ý đồ này, đã dẫn đến việc sinh viên hiểu sai là nhà trường yêu cầu ký chứng từ khống.

Công khai số liệu minh bạch

Hiệu trưởng đã công khai chi tiết các khoản hỗ trợ theo định mức đã được Bộ Tài chính phê duyệt, khẳng định chỉ khấu trừ duy nhất tiền ăn. Tổng số tiền bồi dưỡng mà mỗi sinh viên được hưởng là 1.960.000 đồng (tổng của 17 buổi tập luyện thông thường, 3 buổi sơ tổng duyệt và 2 buổi chính thức). Tiền ăn tập trung trong 11 ngày tham gia (40.000 đồng/ngày) bị khấu trừ tổng cộng 440.000 đồng. Số tiền sinh viên được thực lĩnh: 1.520.000 đồng.

Hiệu trưởng cũng giải thích thêm, nếu trường chọn phương án chuyển khoản thay vì tiền mặt, sẽ rất khó khăn để "đi thu lại của từng em em 440.000 đồng tiền ăn. Do đó, nhà trường quyết định rút tiền mặt để chi trả và khấu trừ tiền ăn tập trung".

Về ngày nghỉ bão, sinh viên thắc mắc về khoản tiền 60.000 đồng/ngày. Hiệu trưởng khẳng định nhà trường không được nhận mà phải trả lại ngân sách nhà nước, bao gồm cả tiền xe và tiền bồi dưỡng của các sinh viên tham gia trực tiếp.

Cam kết bằng danh dự

Để tăng cường kênh thông tin trực tiếp, Hiệu trưởng đã công khai số điện thoại cá nhân và cam kết sẽ xử lý thông tin phản ánh của sinh viên trong vòng 24 giờ (hoặc 48 giờ nếu đi công tác), khẳng định: "Tất cả những ý kiến của các em được lắng nghe một cách cầu thị, tôn trọng ý kiến".

Về vấn đề khen thưởng, do ý kiến sinh viên đa chiều, Hiệu trưởng đưa ra phương án tiếp tục lắng nghe ý kiến của sinh viên đến 17:00 chiều mai. Nhà trường cam kết sẽ sớm có thông báo chính thức và công khai các văn bản có liên quan để đảm bảo mọi vấn đề được sáng tỏ.