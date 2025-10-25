Phó Hiệu trưởng VinUni: 'Mục tiêu của nhà trường không phải Top 1 Việt Nam'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lê Vượng
SVO - Sáng 25/10, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong tại VinUni OpenDay 2025, ThS. Nguyễn Hồng Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni khẳng định, mục tiêu của trường không phải là vị trí Top 1 tại Việt Nam, mà là ghi danh quốc gia trên bản đồ giáo dục đại học toàn cầu. Bà nhấn mạnh, sự khác biệt cốt lõi của VinUni nằm ở chất lượng con người và cơ hội trải nghiệm, chứ không chỉ là cơ sở vật chất hiện đại.

Chia sẻ về yếu tố tạo nên sự khác biệt của VinUni, ThS. Nguyễn Hồng Hà khẳng định tài sản quý giá nhất và là niềm tự hào lớn nhất của nhà trường chính là con người.

"Trong khi khuôn viên rất đẹp, xanh và hiện đại là 'phần nổi' ai cũng thấy, thì 'phần chìm' quyết định chất lượng của VinUni chính là đội ngũ xuất sắc," Phó Hiệu trưởng chia sẻ. Theo bà, VinUni quy tụ những sinh viên xuất sắc, có tiềm năng lớn từ các trường THPT và đội ngũ giảng viên tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới. "Một đội ngũ cùng hướng đến sự xuất sắc thì bao giờ cũng là nơi hội tụ nhân tài".

ThS. Nguyễn Hồng Hà - Phó Hiệu trưởng VinUni: "Mục tiêu của trường ngay từ đầu không phải là vị trí Top 1 tại Việt Nam mà là cống hiến cho đất nước một trường đại học xuất sắc với khát vọng ghi tên Việt Nam trên bản đồ giáo dục đại học thế giới".

Yếu tố khác biệt lớn thứ hai được Phó Hiệu trưởng đề cập là cơ hội trải nghiệm thực tiễn. Ngay từ năm nhất, sinh viên đã có cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu trực tiếp với giáo sư. Từ năm thứ hai, sinh viên có thể lựa chọn học tập, trao đổi từ 1 đến 2 học kỳ tại gần 70 trường đại học đối tác quốc tế.

"VinUni chủ động kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, từ các cuộc thi, câu lạc bộ đến hoạt động sinh viên, nhằm tạo điều kiện tối đa để các em tự tôi luyện, qua đó hun đúc nên khát vọng trí tuệ và bản lĩnh," ThS. Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh.

Về chất lượng đào tạo, theo đại diện VinUni, đã được chứng minh rõ nét qua hai khóa sinh viên tốt nghiệp. Thống kê cho thấy, ngay từ khi chưa nhận bằng, khoảng 55% sinh viên đã nhận được đề nghị làm việc; 25% lựa chọn học chuyển tiếp thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường danh tiếng ở nước ngoài và khoảng 5-10% tự khởi nghiệp.

Về định hướng phát triển, ThS. Nguyễn Hồng Hà đặc biệt nhấn mạnh VinUni luôn hướng tầm nhìn vươn ra toàn cầu. "Sứ mệnh của VinUni ngay từ đầu không phải là Top 1 Việt Nam, mà là cống hiến cho đất nước một trường đại học xuất sắc, mong muốn ghi tên Việt Nam trên bản đồ giáo dục đại học thế giới," Phó Hiệu trưởng chia sẻ.

ThS. Nguyễn Hồng Hà cho biết, trong chiến lược giai đoạn 2 đến năm 2030, VinUni định hướng rõ ràng trở thành một trường đại học khởi nghiệp (entrepreneurial university) phát triển dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, với mục tiêu lọt vào Top 100 thế giới. Bà chia sẻ: "Chúng tôi mang niềm tự hào người Việt Nam, muốn chứng minh và mang trí tuệ Việt ra thế giới. VinUni phải vươn mình ra thế giới."

Để thực hiện tầm nhìn đó, nhà trường tìm kiếm và đào tạo sinh viên dựa trên công thức "AACC". Công thức này bao gồm: Ability (Năng lực học tập xuất sắc), Aspiration (Khát vọng, dám mơ lớn), Creativity (Năng lực sáng tạo, không đi vào lối mòn) và Commitment (Sự quyết tâm, làm đến nơi đến chốn để thực hiện ước mơ).

