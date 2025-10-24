Cô gái duy nhất trong lớp IT Tài năng Đại học Bách Khoa: ‘Cuộc sống của mình gắn liền với code’

SVO - Phạm Bảo Yến (2005, quê Điện Biên) là nữ sinh duy nhất của lớp K68 Tài năng Khoa học máy tính (Đại học Bách Khoa Hà Nội). Thừa nhận "lên đại học mới biết code là gì", Yến đã vượt qua bỡ ngỡ ban đầu để quen với guồng quay "ăn học cùng code". Hiện Bảo Yến đang là thực tập sinh tại phòng AI của FPT và đặt mục tiêu theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu.

Cách đây ba năm, khi biết mình trúng tuyển vào Bách Khoa, Bảo Yến cho biết: "Mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì đây là ngôi trường và ngành học mà mình luôn mơ ước, nhưng cũng có chút áp lực vì biết trước chương trình học rất nặng."

Phạm Bảo Yến từng đạt giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán và được tuyển thẳng vào lớp Tài năng Khoa học máy tính (Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Cảm xúc đó càng trở nên đặc biệt khi Yến phát hiện mình là nữ sinh duy nhất của lớp. "Khi biết mình là nữ sinh duy nhất thì mình cũng hơi bất ngờ và ngại, tuy nhiên thì sau đó mình cũng thấy thú vị. Đây là cơ hội để mình chứng minh rằng con gái có thể làm tốt trong lĩnh vực công nghệ," Yến chia sẻ.

Là "bông hồng" duy nhất giữa một lớp toàn nam sinh IT, Bảo Yến nhận được sự quan tâm và đối xử rất đặc biệt. Yến kể rằng các bạn trong lớp rất thân thiện, tôn trọng và luôn giúp đỡ nhau trong học tập mà không có sự phân biệt. "Các bạn nam Bách khoa cũng rất ga lăng. Mình không bao giờ phải làm những công việc lao động của lớp như lau bảng, bê nước…," Yến cười nói.

Bảo Yến là "bông hồng" duy nhất của lớp K68 Tài năng Khoa học máy tính.

"Mọi người thường nghĩ các bạn nam lớp công nghệ, khoa học sẽ khô khan, nhưng dịp nào mình cũng được các bạn tặng quà. Dịp 20/10 vừa qua mình đã nhận được một bó hoa rất xinh và món quà rất ý nghĩa, mình cảm thấy rất vui".

Cuộc sống gắn liền với "code"

Đến với khoa học máy tính hoàn toàn là nguyện vọng của cá nhân,từ thời phổ thông, Yến đã có niềm yêu thích tính toán và những con số. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng.

Yến tâm sự: "Lên đại học mới biết code là gì nên lúc đầu mình có gặp khó khăn một chút, nhưng giờ mình đã quen dần rồi, dù vẫn... code sai thường xuyên".

Áp lực học tập là điều không thể tránh khỏi "khi các bài tập, project và deadline cứ dồn dập". Thỉnh thoảng, cô gái cũng nghe phải những định kiến như "con gái học IT chắc khó lắm, không phù hợp với ngành", nhưng Yến coi đó là động lực để cố gắng hơn.

Bảo Yến quan niệm "bản lĩnh" của nữ sinh thời đại số là: "Dám chọn, dám thử và dù thế nào vẫn tiếp tục cố gắng để trở thành top 1 trong lĩnh vực của mình".

"Tại môi trường mình đang học, tất cả mọi người đều hoà hợp với nhau, không hề có định kiến. Mình nghĩ là dù bất kì ngành nào, giới tính nào thì cũng cần sự kiên trì," Yến chia sẻ. Cô cũng cho rằng nữ giới có lợi thế riêng, như "tỉ mỉ hơn trong công việc", nhưng nhấn mạnh "khoa học là dành cho tất cả mọi người".

Cuộc sống của nữ sinh tài năng này được gói gọn trong một câu đùa vui: "Cuộc sống của mình chỉ có ăn ngủ với code thôi". Hiện tại, ngoài giờ học, Yến đang tham gia hoạt động tại phòng lab và đồng thời thực tập tại phòng AI của tập đoàn FPT. Với niềm đam mê nghiên cứu, Yến và các bạn cũng đang thực hiện một dự án nhỏ về "Multi Agent for WSNs". "Nói đơn giản là chúng mình đang nghiên cứu về việc thay đổi cấu trúc của 1 AI, huấn luyện để nó thực hiện 1 nhiệm vụ tốt hơn," Yến kể.

Yến cho biết, gia đình luôn ủng hộ các quyết định của cô, đặc biệt là người anh trai đang theo học Bác sĩ tại Nga luôn hết lòng cổ vũ, động viên em gái.

Bảo Yến chia sẻ về mục tiêu sắp tới, cô muốn học cao hơn và định hướng phát triển theo con đường nghiên cứu. Yến mong muốn được nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo và hy vọng nhận được học bổng du học tại nước ngoài để có thêm kiến thức về lĩnh vực này.