Từ cậu bé mang thương tật 75% tới sinh viên ngành AI: Hành trình 19 năm của Thiện Nhân

LINH LÊ

HHTO - Xuất phát từ hoàn cảnh bị bỏ rơi trong vườn chuối và mang thương tật tới 75%, Thiện Nhân đã vượt qua thử thách để trở thành sinh viên năm 2 ngành Khoa học máy tính & Trí tuệ nhân tạo tại Đại học VinUni, với học bổng 85% và khát vọng dùng công nghệ giúp trẻ em khuyết tật.

Thiện Nhân sinh năm 2006 tại tỉnh Quảng Nam (nay thuộc khu vực TP Đà Nẵng). Khi mới hơn 1 tuần tuổi, Thiện Nhân bị bỏ rơi trong một vườn chuối và được phát hiện trong trạng thái nguy kịch. Thiện Nhân bị mất một chân và tổn thương nặng phần thân dưới, tỷ lệ thương tật lên tới khoảng 75%.

Sau đó, Thiện Nhân được nhận nuôi bởi nữ nhà báo Mai Anh (Hà Nội) cùng sự chăm sóc và hỗ trợ của cộng đồng - Thiện Nhân trải qua nhiều lần phẫu thuật trong nước và nước ngoài nhằm cải thiện khả năng vận động và sinh hoạt.

chu-linh-chi-thien-nhan-0957-17612281980681631915991.png

Câu chuyện của cậu bạn đã truyền cảm hứng tới nhiều người, từ đó một quỹ hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật mang tên “Quỹ Thiện Nhân & Những Người Bạn” được thành lập, nhằm nhân rộng sự giúp đỡ tới các trường hợp tương tự.

Hiện tại, Thiện Nhân là sinh viên năm 2 ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo tại Đại học VinUni, Hà Nội. Cậu bạn nhận học bổng 85% từ trường sau thời gian chuẩn bị học tập và hoạt động ngoại khóa.

514332993241777622785139386392406523203814394n-1761226515135-1761226515487688929526-1761271264320-1761271264828283161139.jpg

Mặc dù chỉ còn 1 chân nhưng mỗi ngày Thiện Nhân vẫn tới trường, với đam mê học hỏi và mong muốn dùng công nghệ để giúp những trẻ em khuyết tật. Cậu bạn lựa chọn ở lại Việt Nam phát triển nghề nghiệp nhằm gắn kết với gia đình và cộng đồng.

514423466241782993517935646564594469125527358n-1761226517051-176122651731963259683-1761271267299-17612712676311197603040.jpg

Câu chuyện của Thiện Nhân phản ánh sức mạnh của nghị lực cá nhân, lòng biết ơn đối với cộng đồng và giá trị của việc hỗ trợ từ xã hội. Từ một hoàn cảnh bị bỏ rơi đã trở thành sinh viên ngành công nghệ, đặt mục tiêu dùng kiến thức để hỗ trợ người khác. Hành trình của Thiện Nhân thể hiện một thông điệp ý nghĩa: Hoàn cảnh không quyết định tương lai mà chính mỗi người quyết định cách mình sống và vươn lên.

cover.jpg
LINH LÊ
Ảnh: FBNV
#Thiện Nhân #hành trình #AI #VinUni #trẻ khuyết tật #học bổng #công nghệ #cậu bé Thiện Nhân

