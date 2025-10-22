Loạt tính năng thú vị có thể bạn chưa biết của cổng USB-C trên iPhone 17 series

Bạn đang tò mò cổng USB-C trên iPhone 17 có thể mang đến những khả năng kết nối nào? Sau nhiều năm gắn bó với cổng Lightning, Apple từ iPhone 15 đã mở ra một thế giới kết nối đa dạng hơn bao giờ hết, giúp người dùng dễ dàng tích hợp iPhone vào cuộc sống hàng ngày.

USB-C tiêu chuẩn quốc tế

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với chuẩn Lightning, Apple cuối cùng đã chuyển sang cổng USB-C kể từ iPhone 15 series và giờ đây là iPhone 17. Sự thay đổi này không chỉ là việc đổi “đầu cắm”, mà là bước tiến lớn giúp iPhone hòa nhập vào hệ sinh thái công nghệ chung, nơi mọi thiết bị từ MacBook, iPad đến AirPods đều có thể sạc và truyền dữ liệu qua cùng một sợi cáp. USB-C mang tính chuẩn hóa cao, nghĩa là bạn không cần phải săn lùng các biểu tượng tương thích đặc biệt hay bảng tra cứu phức tạp. Hệ điều hành iOS sẽ tự động nhận diện hầu hết các phụ kiện tiêu chuẩn khi cắm vào, giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn.

Sạc nhanh hơn với đa dạng lựa chọn

Khi mua iPhone 17, người dùng sẽ nhận được một sợi cáp USB-C bọc dù cao cấp đi kèm, hỗ trợ sạc nhanh ổn định và bền bỉ theo thời gian. Điểm tiện lợi là bạn không bắt buộc phải dùng củ sạc chính hãng Apple, mà có thể thoải mái lựa chọn từ nhiều thương hiệu uy tín khác như Anker, Ugreen hay Baseus. Điều này giúp đa dạng mức giá và phù hợp với nhu cầu của từng người dùng, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào phụ kiện của Apple.

Biến iPhone thành pin dự phòng

Điểm thú vị trên iPhone 17 là khả năng sạc ngược cho thiết bị khác. Khi AirPods hoặc Apple Watch hết pin, chỉ cần cắm trực tiếp vào iPhone, năng lượng sẽ được chia sẻ tự động. Thậm chí, bạn có thể sạc một chiếc iPhone khác bằng cách nối hai máy qua cáp USB-C. Tính năng này cực hữu ích trong những chuyến đi xa hoặc khi cần “cứu nguy” tạm thời.

Kết nối màn hình ngoài biến iPhone thành máy tính mini

Cổng USB-C giờ đây cho phép xuất hình ảnh trực tiếp ra màn hình ngoài hoặc TV 4K thông qua cáp USB-C to HDMI, không cần thêm adapter trung gian. Nếu bạn thường xuyên trình chiếu hoặc chơi game, Apple USB-C Digital AV Adapter là phụ kiện đáng mua - vừa truyền hình ảnh, vừa sạc máy cùng lúc, cực kỳ tiện lợi cho nhu cầu giải trí và làm việc.

Kết nối linh hoạt với loạt phụ kiện

Với cổng USB-C, iPhone 17 trở nên thân thiện hơn hẳn khi kết nối với hầu hết các món đồ phụ kiện phổ biến mà bạn hay dùng. Không còn phải loay hoay với những đầu cắm riêng biệt nữa, mọi thứ giờ đây chỉ cần cắm là chạy, giúp cuộc sống số của bạn tiện lợi hơn bao giờ hết.

Ổ cứng di động hay đầu đọc thẻ SD: Những món này cho phép bạn copy dữ liệu siêu nhanh, đặc biệt hữu ích lúc cần chuyển ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số sang iPhone ngay tại chỗ, như khi đang đi du lịch hay chụp sự kiện.

Micro USB-C: Nếu bạn mê thu âm, phụ kiện này sẽ mang đến chất lượng âm thanh sắc nét, rất phù hợp cho dân làm podcast hay quay video vlog mà không cần thiết bị chuyên dụng cồng kềnh.

Bàn phím có dây hoặc bộ chuyển mạng Internet: Chúng giúp bạn gõ văn bản thoải mái hơn và kết nối internet ổn định qua dây, biến iPhone thành một "máy tính mini" thực thụ cho công việc văn phòng hay làm việc từ xa.

Điểm nổi bật nhất phải kể đến iPhone 17 Pro: Máy hỗ trợ quay video ở định dạng chuyên nghiệp ProRes 4K với tốc độ lên đến 120 khung hình mỗi giây, và lưu thẳng vào ổ SSD di động bên ngoài. Nhờ tốc độ truyền dữ liệu đạt 10 gigabit mỗi giây qua cáp USB 3 chuẩn, bạn có thể quay dài hơi mà không lo hết bộ nhớ trong một bước tiến mà các đời iPhone cũ chưa từng có

Tai nghe có dây trở thành điểm mạnh

Nếu bạn vẫn thích cảm giác nghe nhạc bằng tai nghe có dây, USB-C giúp mọi thứ trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Bạn có thể dùng cùng một tai nghe cho cả iPhone, iPad và máy tính mà không cần đổi đầu chuyển.

Cổng USB-C trên iPhone 17 không chỉ giúp Apple “theo kịp thời đại”, mà còn mở ra thế giới phụ kiện phong phú và linh hoạt hơn bao giờ hết. Từ sạc nhanh, sạc ngược, truyền dữ liệu, đến xuất hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, tất cả chỉ cần một sợi cáp duy nhất. Nếu bạn đang lên kế hoạch sở hữu iPhone 17, hãy đầu tư thêm vài phụ kiện USB-C chất lượng để thực sự tận dụng hết sức mạnh mà chiếc điện thoại này mang lại.