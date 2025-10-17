Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tạo ảnh bắt trend nhiều kiểu tóc khác nhau với câu lệnh của Google Gemini AI

Sơn Trần

HHTO - Bắt trend thử nhiều kiểu tóc khác nhau bằng Gemini AI trong 1 phút với nhiều kiểu tóc độc đáo, đang là xu hướng hiện nay để tìm ra kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt của bạn.

Bạn đang muốn thay đổi kiểu tóc nhưng lại sợ không phù hợp? Hoặc đơn giản là muốn thử nghiệm vô vàn phong cách mới lạ mà không cần đến salon? Chỉ vài thao tác đơn giản trên Gemini AI không chỉ tạo ra một bức ảnh đẹp mà còn có thể thử nghiệm mọi kiểu tóc từ tóc bob cá tính, tóc dài uốn sóng cổ điển, đến những màu nhuộm độc đáo, giúp bạn tìm ra kiểu tóc hoàn hảo nhất.

Bước 1: Truy cập công cụ và tải ảnh lên

Đầu tiên, bạn tìm kiếm và truy cập vào trang web của Google Gemini hoặc ứng dụng Gemini trên điện thoại. Chọn tính năng "Tạo hình ảnh" (Image Generation) hoặc giao diện nhập câu lệnh trực tiếp.

Sau đó, bạn tải lên bức ảnh chân dung rõ nét mà muốn AI sử dụng khuôn mặt. Lưu ý chọn ảnh chính diện hoặc góc 3/4 rõ ràng, không bị che bởi tóc hay vật thể. Bên cạnh đó, ánh sáng cần đồng đều, không quá tối hoặc bị ngược sáng mạnh để AI lấy nét tốt nhất.

Bước 2: Nhập câu lệnh kiểu tóc bạn mong muốn

Chọn lựa kiểu tóc thịnh hành bên dưới, copy paste câu lệnh vào thanh chat của Gemini.

Câu lệnh 1: Kiểu tóc bob ngắn cổ điển

anh-man-hinh-2025-10-14-luc-154709.png

Transform the reference photo into a hyper-realistic, high-resolution studio portrait. Preserve the exact facial features. Give the subject a sleek, sharp chin-length bob haircut with a deep side part and subtle inner-layer highlights in deep caramel brown. Subject is wearing a fitted black turtleneck. Lighting is dramatic studio lighting with high contrast. Shot with an 85mm lens, smooth skin texture, neutral background.

Câu lệnh 2: Kiểu tóc loe retro

anh-man-hinh-2025-10-14-luc-154718.png

Transform the reference photo into a hyper-realistic, high-resolution studio portrait. Preserve the exact facial features. Give the subject a vintage, shoulder-length flared lob with soft volume, styled with a light ash-brown color and a full, feathered fringe (mái bay). Subject is wearing a fitted black turtleneck. Lighting is dramatic studio lighting with high contrast. Shot with an 85mm lens, smooth skin texture, neutral background.

Câu lệnh 3: Tóc dài uốn sóng lãng mạn

anh-man-hinh-2025-10-14-luc-154724.png

Transform the reference photo into a hyper-realistic, high-resolution studio portrait. Preserve the exact facial features. Give the subject long, voluminous hair styled in loose, beachy waves that fall past her shoulders. The hair color is a natural dark blonde with subtle balayage highlights. Subject is wearing a fitted black turtleneck. Lighting is dramatic studio lighting with high contrast. Shot with an 85mm lens, smooth skin texture, neutral background.

Câu lệnh 4: Tóc đen dài thẳng nữ tính

anh-man-hinh-2025-10-14-luc-154730.png

Transform the reference photo into a hyper-realistic, high-resolution studio portrait. Preserve the exact facial features. Give the subject styled long and pin-straight, parted down the middle, with a glossy, jet-black finish. Subject is wearing a fitted black turtleneck. Lighting is dramatic studio lighting with high contrast. Shot with an 85mm lens, smooth skin texture, neutral background.

Câu lệnh 5: Tóc nhuộm hồng pastel

anh-man-hinh-2025-10-14-luc-154740.png

Transform the reference photo into a hyper-realistic, high-resolution studio portrait. Preserve the exact facial features. Give the subject a medium-length, layered cut and dyed a bold pastel pink color with a subtle metallic shine. Subject has simple winged eyeliner makeup. Subject is wearing a fitted black turtleneck. Lighting is dramatic studio lighting with high contrast. Shot with an 85mm lens, smooth skin texture, neutral background.

Câu lệnh 6: Tóc búi cao "Messy Bun" phóng khoáng

anh-man-hinh-2025-10-14-luc-154746.png

Transform the reference photo into a hyper-realistic, high-resolution studio portrait. Preserve the exact facial features. Give the subject a high, loose, 'messy bun' with soft tendrils framing the face, giving a relaxed, effortless vibe. The hair color is a warm chestnut brown with natural dimension. Subject is wearing a fitted black turtleneck. Lighting is dramatic studio lighting with high contrast. Shot with an 85mm lens, smooth skin texture, neutral background.

Bước 3: Chỉnh sửa và tải về

Sau khi làm theo các bước trên, người dùng chỉ cần đợi ít phút, AI sẽ xử lý trong vài giây để cho ra ảnh kiểu tóc như yêu cầu. Nếu chưa ưng ý, bạn có thể ra thêm lệnh hoặc bấm “Regenerate” để AI tạo phiên bản khác tốt hơn. Khi đã có bức ảnh kiểu tóc đủ “wow”, bạn chỉ cần tải về và đăng tải lên mạng xã hội hoặc mang ra tiệm làm tóc nếu muốn thay đổi diện mạo mới.

Lưu ý quan trọng để ảnh đúng như mong muốn

Để ảnh AI đổi tóc bằng Gemini đẹp như ý, đầu tiên bạn cần chú trọng chất lượng ảnh gốc. Hãy dùng ảnh gốc rõ nét, chính diện để AI giữ được đặc điểm khuôn mặt chính xác. Tiếp theo, bạn cần mô tả cụ thể kiểu tóc: chi tiết về kiểu dáng (Bob, Layered), độ dài, màu sắc (Ash-brown, Pastel pink) và các chi tiết phụ (mái, độ phồng).

Quan trọng nhất, cần thêm lệnh giữ nguyên khuôn mặt như "Preserve the exact facial features" để ảnh được chân thực nhất. Cuối cùng, đừng ngại thử nhiều lần với cùng câu lệnh để tìm ra kết quả hoàn hảo.

Với AI Gemini, thử nghiệm kiểu tóc mới chưa bao giờ dễ dàng và thú vị đến thế. Đừng ngại ngần biến mình thành một phiên bản khác lạ, độc đáo chỉ với vài thao tác đơn giản ngay hôm nay.

cover.jpg
Sơn Trần
MTMobile
#kiểu tóc #AI Gemini #xu hướng tóc #trend tóc #tạo ảnh tóc #google Ai Gemini #tạo ảnh kiểu tóc #câu lệnh tạo ảnh kiểu tóc AI Gemini

