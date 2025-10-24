Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Instagram ra mắt 6 biểu tượng mới dành cho teen, làm thế nào để sử dụng?

Sơn Trần

HHTO - Instagram tung 6 biểu tượng độc đáo như neon, lửa, chất nhờn xanh... nhưng chỉ người dùng thanh thiếu niên mới có thể đổi biểu tượng ứng dụng.

Instagram vừa tạo bất ngờ khi tung ra bộ 6 biểu tượng màn hình chính hoàn toàn mới, rực rỡ, cá tính và cực “bắt trend”. Tuy nhiên, điều đặc biệt là tính năng này chỉ dành cho người dùng có Tài khoản Thanh thiếu niên, khiến cộng đồng mạng xôn xao và không ít người lớn cảm thấy “ghen tị”.

anh-man-hinh-2025-10-23-luc-190859.png

Theo công bố từ Meta, bộ biểu tượng mới cho phép người dùng thanh thiếu niên tùy chỉnh giao diện ứng dụng Instagram trên màn hình chính điện thoại hoặc máy tính bảng. Cụ thể, Instagram hiện cung cấp 6 phiên bản biểu tượng gồm: Neon rực rỡ, nổi bật; Thủy tinh trong suốt tinh tế; Lửa mạnh mẽ, năng động; Hoa mềm mại, tươi mới; Chất nhờn xanh lá cây (slime) vui nhộn; Crôm mang phong cách công nghệ tương lai.

Để đổi biểu tượng, người dùng chỉ cần nhấn vào logo Instagram trên trang chủ, chọn Cài đặt → Biểu tượng ứng dụng, sau đó lựa mẫu mình thích.

anh-man-hinh-2025-10-23-luc-190917.png

Điểm đáng chú ý là tính năng này không khả dụng với người dùng trưởng thành. Theo chia sẻ từ Meta, việc giới hạn này nhằm bảo toàn nhận diện thương hiệu của Instagram, tránh việc quá nhiều người thay đổi biểu tượng gây nhầm lẫn hình ảnh ứng dụng trên toàn cầu.

Nhiều người dùng trưởng thành bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia “trend” này, đồng thời đặt câu hỏi liệu Meta có mở rộng tính năng cho tất cả người dùng trong tương lai hay không.

anh-man-hinh-2025-10-23-luc-190926.png

Trong năm nay, Instagram đã tung loạt cập nhật lớn xoay quanh AI và trải nghiệm cá nhân hóa. Quảng cáo cá nhân hóa bằng AI, giúp người dùng thấy nội dung phù hợp hơn. Hoặc tính năng kiểm soát phụ huynh, cho phép cha mẹ giới hạn quyền truy cập chatbot hoặc nội dung nhạy cảm.

Giờ đây, với bộ biểu tượng mới, Instagram đang khẳng định nỗ lực “làm mới mình” trong mắt giới trẻ, mang đến cảm giác ứng dụng thân thiện, vui tươi và đậm dấu ấn cá nhân hơn.

cover.jpg
Sơn Trần
MTMobile
#Instagram #biểu tượng mới #thanh thiếu niên #biểu tượng ứng dụng #trendy #đổi biểu tượng

Cùng chuyên mục