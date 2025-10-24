Instagram ra mắt 6 biểu tượng mới dành cho teen, làm thế nào để sử dụng?

HHTO - Instagram tung 6 biểu tượng độc đáo như neon, lửa, chất nhờn xanh... nhưng chỉ người dùng thanh thiếu niên mới có thể đổi biểu tượng ứng dụng.

Instagram vừa tạo bất ngờ khi tung ra bộ 6 biểu tượng màn hình chính hoàn toàn mới, rực rỡ, cá tính và cực “bắt trend”. Tuy nhiên, điều đặc biệt là tính năng này chỉ dành cho người dùng có Tài khoản Thanh thiếu niên, khiến cộng đồng mạng xôn xao và không ít người lớn cảm thấy “ghen tị”.

Theo công bố từ Meta, bộ biểu tượng mới cho phép người dùng thanh thiếu niên tùy chỉnh giao diện ứng dụng Instagram trên màn hình chính điện thoại hoặc máy tính bảng. Cụ thể, Instagram hiện cung cấp 6 phiên bản biểu tượng gồm: Neon rực rỡ, nổi bật; Thủy tinh trong suốt tinh tế; Lửa mạnh mẽ, năng động; Hoa mềm mại, tươi mới; Chất nhờn xanh lá cây (slime) vui nhộn; Crôm mang phong cách công nghệ tương lai.

Để đổi biểu tượng, người dùng chỉ cần nhấn vào logo Instagram trên trang chủ, chọn Cài đặt → Biểu tượng ứng dụng, sau đó lựa mẫu mình thích.

Điểm đáng chú ý là tính năng này không khả dụng với người dùng trưởng thành. Theo chia sẻ từ Meta, việc giới hạn này nhằm bảo toàn nhận diện thương hiệu của Instagram, tránh việc quá nhiều người thay đổi biểu tượng gây nhầm lẫn hình ảnh ứng dụng trên toàn cầu.

Nhiều người dùng trưởng thành bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia “trend” này, đồng thời đặt câu hỏi liệu Meta có mở rộng tính năng cho tất cả người dùng trong tương lai hay không.

Trong năm nay, Instagram đã tung loạt cập nhật lớn xoay quanh AI và trải nghiệm cá nhân hóa. Quảng cáo cá nhân hóa bằng AI, giúp người dùng thấy nội dung phù hợp hơn. Hoặc tính năng kiểm soát phụ huynh, cho phép cha mẹ giới hạn quyền truy cập chatbot hoặc nội dung nhạy cảm.

Giờ đây, với bộ biểu tượng mới, Instagram đang khẳng định nỗ lực “làm mới mình” trong mắt giới trẻ, mang đến cảm giác ứng dụng thân thiện, vui tươi và đậm dấu ấn cá nhân hơn.