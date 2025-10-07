Hiệu trưởng chính Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội dành cho vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân sự ngưỡng mộ sâu sắc

SVO - Tại lễ trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh bậc Sĩ quan cho vợ chồng giáo sư Jean Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc tại Hà Nội mới đây, phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã có cuộc phỏng vấn nhanh giáo sư Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Cuộc gặp gỡ ấm áp của giáo sư Jean-Marc Lavest và vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân tại lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh.

Thưa giáo sư Jean-Marc Lavest, điều gì khiến ông ấn tượng nhất trong buổi lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân?

Giáo sư Jean-Marc Lavest: Buổi lễ là dịp để tôn vinh những cống hiến thầm lặng và bền bỉ suốt cuộc đời của giáo sư Trần Thanh Vân cùng phu nhân - giáo sư Lê Kim Ngọc. Đây cũng là một sự kiện đặc biệt và hiếm có, khi Cộng hòa Pháp vinh danh một cặp vợ chồng nhà khoa học kiệt xuất, không chỉ bởi những thành tựu khoa học xuất sắc, mà còn bởi những đóng góp bền bỉ trong việc xây dựng những nhịp cầu hợp tác và gắn kết giữa hai quốc gia, hai nền văn hóa.

Ông đã chia sẻ điều gì với giáo sư Trần Thanh Vân trong dịp đặc biệt này?

Giáo sư Jean-Marc Lavest: Tôi dành cho giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân tình cảm trân trọng và ngưỡng mộ sâu sắc. Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) là kết tinh của hơn 20 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của hai giáo sư nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam về tầm quan trọng của tầm nhìn quốc tế và đầu tư dài hạn vào khoa học cơ bản.

Tôi đã chia sẻ với giáo sư Trần Thanh Vân sự ủng hộ mạnh mẽ của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đối với sự phát triển của ICISE cũng như các hoạt động quảng bá Trung tâm thành một điểm đến quốc tế cho các nhà khoa học và nghiên cứu trên khắp thế giới.

Cuộc trò chuyện thân tình giữa Hiệu trưởng chính USTH và giáo sư Trần Thanh Vân.

Ông đánh giá như thế nào về những đóng góp của giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân đối với nền khoa học của Pháp và Việt Nam?

Giáo sư Jean-Marc Lavest: Giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc học đại học và bắt đầu sự nghiệp khoa học tại Pháp, nhưng trước hết, họ là những học trò ưu tú trưởng thành từ các ngôi trường Việt Nam. Khi hai quốc gia hàn gắn và nối lại nhịp cầu tri thức, giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc là những người tiên phong, bền bỉ vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

"Danh hiệu và huân chương chỉ là nhất thời, điều quan trọng nhất là lòng nhân ái, khát vọng cống hiến và truyền lại tri thức cho các thế hệ mai sau."

Tầm nhìn chiến lược và tấm lòng tận hiến với khoa học của hai giáo sư hòa quyện với tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ chính trị Việt Nam. Giáo sư Jean Trần Thanh Vân cũng đã đề cập trong bài phát biểu tại Đại sứ quán Pháp khẳng định khoa học luôn là nền tảng của phát triển một quốc gia.

Bên cạnh sự nghiệp khoa học mẫu mực, tôi đặc biệt ấn tượng với lời chia sẻ giản dị mà sâu sắc của giáo sư Lê Kim Ngọc: “Danh hiệu và huân chương chỉ là nhất thời, điều quan trọng nhất là lòng nhân ái, khát vọng cống hiến và truyền lại tri thức cho các thế hệ mai sau.”

Trân trọng cảm ơn ông!

Ảnh: Lê Vượng