Vinh danh hai nhà khoa học gốc Việt nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan

SVO - Chiều nay 3/10, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẽ tổ chức lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho hai nhà khoa học lỗi lạc người Pháp gốc Việt là Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc. Đây là huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Pháp, nhằm ghi nhận những cống hiến trọn đời của hai giáo sư cho khoa học và cho mối quan hệ hữu nghị Pháp - Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân đã dành tình cảm đặc biệt cho Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc. Sau chuyến thăm, Tổng thống Pháp đã ký sắc lệnh thăng hạng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh lên bậc Sĩ quan (Officier) cho Giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân là Giáo sư Lê Kim Ngọc. Trước đó, hai giáo sư từng được trao tặng Huân chương danh giá này ở bậc Hiệp sĩ (Chevalier), lần lượt vào các năm 2000 và 2016. (Ảnh: Lê Vượng)

Lễ trao tặng Huân chương sẽ được Đại sứ Pháp Olivier Brochet chủ trì vào chiều 3/10, đánh dấu một sự kiện quan trọng, tôn vinh sự cống hiến đặc biệt của hai nhà khoa học cũng như thể hiện sự ghi nhận của Pháp đối với những đóng góp to lớn của họ cho sự phát triển quan hệ khoa học giữa Pháp và Việt Nam.

Cả hai nhà khoa học đều là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), đã dành toàn bộ sự nghiệp, năng lượng và cả tài sản cá nhân để phụng sự cho lý tưởng khoa học, không chỉ ở Pháp mà còn ở quê hương Việt Nam.

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc bắt đầu từ năm 1993 với sự ra đời của Hội nghị khoa học quốc tế "Gặp gỡ Việt Nam" (Rencontres du Vietnam). Sáng kiến này đã trở thành một thương hiệu khoa học uy tín, được tổ chức thường niên, quy tụ hàng trăm nhà khoa học danh tiếng thế giới, bao gồm nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel và Huy chương Fields, đến Việt Nam để thảo luận về các lĩnh vực đa dạng: từ vật lý hạt, vật lý thiên văn, toán học cho đến các ngành khoa học phát triển bền vững như hải dương học, sinh học và y tế.

Với tầm nhìn xa, hai giáo sư đã quyết định tái đầu tư toàn bộ nguồn thu từ các kỳ hội nghị để xây dựng nên Trung tâm Quốc tế về Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, khánh thành vào năm 2013. ICISE không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp bên bờ biển, mà đã nhanh chóng trở thành một "thung lũng Silicon" về khoa học của Việt Nam và khu vực.

Ngoài những đóng góp cho khoa học, cả hai giáo sư, Jean Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc, còn được biết đến với tấm lòng nhân ái. Từ năm 1970, họ đã thành lập Hiệp hội "Aide à l'enfance du Vietnam" (Giúp đỡ trẻ em Việt Nam) để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Vợ chồng Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc chụp ảnh cùng Tổng thống Pháp và Phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 5 vừa qua. (Ảnh: ĐSQ Pháp)

Giáo sư Jean Trần Thanh Vân sinh năm 1936 tại Đồng Hới, Quảng Bình, ông sang Pháp du học từ năm 1953. Ông nhận bằng Tiến sĩ khoa học vật lý tại Đại học Paris năm 1963. Ông là một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực vật lý hạt cơ bản. Trước khi sáng lập "Gặp gỡ Việt Nam", ông đã là người sáng lập hai hội nghị vật lý danh tiếng là "Gặp gỡ Moriond" (1966) và "Gặp gỡ Blois" (1989) tại Pháp, những mô hình đã truyền cảm hứng để ông mang khoa học đỉnh cao về Việt Nam. Giáo sư Lê Kim Ngọc, phu nhân của Giáo sư Trần Thanh Vân cũng là một nhà khoa học tài năng trong lĩnh vực sinh học phân tử tại Đại học Paris-Sud (nay là Đại học Paris-Saclay). Bà luôn là người đồng hành, sát cánh cùng chồng trong mọi dự án khoa học và thiện nguyện. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, điều hành các hội nghị "Gặp gỡ Việt Nam" và quản lý hoạt động của các hội từ thiện, góp phần to lớn vào sự thành công chung của những nỗ lực không mệt mỏi vì quê hương.

Việc trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào cho cộng đồng khoa học Việt Nam, khẳng định sự công nhận của quốc tế đối với những trí tuệ và tấm lòng luôn hướng về quê hương đất nước.