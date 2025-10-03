Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Toàn cảnh Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc

Lê Vượng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chiều 3/10, tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tham dự Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan – Huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho vợ chồng Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc. Cùng dự và chúc mừng buổi lễ có ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và các lãnh đạo Bộ, ngành, các nhà khoa học.

trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-2.jpg
Vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc nắm tay, cùng tiến vào buổi lễ.
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-7.jpg
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-8.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tiếp đón, hỏi thăm hai nhà khoa học.
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-12.jpg
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-13.jpg
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-16.jpg
Đại sứ Pháp Olivier Brochet chủ trì lễ trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh Bậc sĩ quan cho GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc. Buổi lễ là sự ghi nhận cao nhất của Cộng hòa Pháp đối với những cống hiến trọn đời cho khoa học và cho mối quan hệ hữu nghị Pháp - Việt của hai nhà khoa học lỗi lạc người Pháp gốc Việt, đồng thời là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS).
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-11.jpg
Trong bài phát biểu trang trọng và đầy cảm xúc, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khẳng định, qua việc trao Huân chương, nước Pháp muốn thể hiện sự ghi nhận đối với hai giáo sư, "những thanh niên Việt Nam đến Pháp du học cách đây hơn 70 năm và nhờ vào tài năng, lòng quả cảm, họ đã trở thành hai trong những người con chói sáng nhất mà nước Pháp đặc biệt tự hào". Đại sứ Olivier Brochet đã điểm lại hành trình phi thường của hai giáo sư, từ những ngày đầu khó khăn ở Pháp đến khi trở thành những nhà khoa học xuất sắc tại CNRS. Ông nhấn mạnh, cuộc sống và những cam kết của hai giáo sư không thể tách rời, tạo nên một hành trình xuất chúng trên ba trụ cột: sự nghiệp khoa học với việc sáng lập các hội nghị danh tiếng như "Gặp gỡ Moriond", "Gặp gỡ Blois"; tấm lòng nhân ái với việc thành lập hội "Giúp đỡ trẻ em tại Việt Nam" từ năm 1970 và hỗ trợ trẻ em mồ côi; và di sản cho quê hương với chuỗi hội nghị "Gặp gỡ Việt Nam" từ năm 1993, học bổng Vallet và đặc biệt là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn. "Hai vị không ngừng cùng nhau nỗ lực để tập hợp các nhà nghiên cứu, đưa các thế hệ xích lại gần nhau và giúp đỡ cho đất nước nơi mình đã sinh ra, trên cơ sở vun đắp cho lịch sử chung giữa hai dân tộc chúng ta." - Đại sứ nhấn mạnh.
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-14.jpg
Vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc tại buổi lễ.
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-24.jpg﻿
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-20.jpg﻿
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-22.jpg
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet thay mặt Chính phủ Pháp trao huân chương Bắc đẩu bội tinh bậc Sĩ quan cho hai nhà khoa học.
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-25.jpg
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-28.jpg
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-27.jpg
Xúc động đáp lại tình cảm của nước Pháp và bạn bè, GS Lê Kim Ngọc và GS Trần Thanh Vân đã bày tỏ niềm vinh dự lớn lao và khẳng định vinh quang này không chỉ dành riêng cho hai vợ chồng mà cho tất cả những người đã đồng hành trong suốt chặng đường dài. GS Lê Kim Ngọc chia sẻ về triết lý sống đã theo đuổi cả đời qua một câu chuyện giản dị: "Làm nở hoa những thảo mộc không thể nở hoa được". Bà khẳng định, chính sự khai phóng của trí tuệ, niềm đam mê, sự chuẩn mực và lòng nhiệt huyết có thể mở ra mọi cánh cửa. Trong bài phát biểu của mình, Giáo sư Lê Kim Ngọc cũng gửi gắm thông điệp sâu sắc tới thế hệ trẻ: "Xin nhắn nhủ đến các thiếu nữ Việt Nam: Hãy tin vào mơ ước của mình, dám khẳng định chính mình và giữ bản sắc của mình trong dù bất cứ tình huống nào." Bà tin rằng tiền bạc, danh vọng có thể tan biến nhưng lòng từ bi và tình yêu mãi mãi in dấu thâm sâu trong tâm trí con người và sẽ chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác.
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-33.jpg
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-38.jpg
trao-huan-chuong-bac-dau-boi-tinh-44.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN tặng hoa chúc mừng hai nhà khoa học.

Lễ trao Huân chương được tổ chức đúng vào Năm Đổi mới sáng tạo Pháp – Việt 2024-2025, càng làm tăng thêm ý nghĩa của sự kiện, tôn vinh một biểu tượng rực rỡ của sự hợp tác khoa học, giáo dục và tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Lê Vượng
