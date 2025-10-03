Toàn cảnh Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc

SVO - Chiều 3/10, tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tham dự Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan – Huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho vợ chồng Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc. Cùng dự và chúc mừng buổi lễ có ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và các lãnh đạo Bộ, ngành, các nhà khoa học.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tiếp đón, hỏi thăm hai nhà khoa học.
Đại sứ Pháp Olivier Brochet chủ trì lễ trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh Bậc sĩ quan cho GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc. Buổi lễ là sự ghi nhận cao nhất của Cộng hòa Pháp đối với những cống hiến trọn đời cho khoa học và cho mối quan hệ hữu nghị Pháp - Việt của hai nhà khoa học lỗi lạc người Pháp gốc Việt, đồng thời là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS).
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet thay mặt Chính phủ Pháp trao huân chương Bắc đẩu bội tinh bậc Sĩ quan cho hai nhà khoa học.
Xúc động đáp lại tình cảm của nước Pháp và bạn bè, GS Lê Kim Ngọc và GS Trần Thanh Vân đã bày tỏ niềm vinh dự lớn lao và khẳng định vinh quang này không chỉ dành riêng cho hai vợ chồng mà cho tất cả những người đã đồng hành trong suốt chặng đường dài. GS Lê Kim Ngọc chia sẻ về triết lý sống đã theo đuổi cả đời qua một câu chuyện giản dị: "Làm nở hoa những thảo mộc không thể nở hoa được". Bà khẳng định, chính sự khai phóng của trí tuệ, niềm đam mê, sự chuẩn mực và lòng nhiệt huyết có thể mở ra mọi cánh cửa. Trong bài phát biểu của mình, Giáo sư Lê Kim Ngọc cũng gửi gắm thông điệp sâu sắc tới thế hệ trẻ: "Xin nhắn nhủ đến các thiếu nữ Việt Nam: Hãy tin vào mơ ước của mình, dám khẳng định chính mình và giữ bản sắc của mình trong dù bất cứ tình huống nào." Bà tin rằng tiền bạc, danh vọng có thể tan biến nhưng lòng từ bi và tình yêu mãi mãi in dấu thâm sâu trong tâm trí con người và sẽ chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN tặng hoa chúc mừng hai nhà khoa học.
Lễ trao Huân chương được tổ chức đúng vào Năm Đổi mới sáng tạo Pháp – Việt 2024-2025, càng làm tăng thêm ý nghĩa của sự kiện, tôn vinh một biểu tượng rực rỡ của sự hợp tác khoa học, giáo dục và tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.