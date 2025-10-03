Toàn cảnh Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc

SVO - Chiều 3/10, tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tham dự Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan – Huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho vợ chồng Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc. Cùng dự và chúc mừng buổi lễ có ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và các lãnh đạo Bộ, ngành, các nhà khoa học.