Nữ sinh Hải Phòng giành loạt giải Sinh học, ước mơ thành bác sĩ chữa bệnh cho em trai

SVO - Sinh ra trong gia đình cận nghèo, mẹ bệnh tật, bố dượng không thể lao động, em trai mắc ung thư và khuyết tật, nhưng Phạm Ngọc Hà - học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng), vẫn nỗ lực học tập và giành nhiều giải thưởng quốc gia, khu vực.

Năm học 2024 - 2025, Hà đoạt giải Ba môn Sinh học tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Huy chương Vàng kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, cùng giải Nhì môn Sinh học trong kỳ thi Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố. Nhiều năm liền, điểm trung bình các môn của Hà dao động 9,4 - 9,7.

Ít ai biết, phía sau bảng thành tích ấy là hoàn cảnh đầy khó khăn. Cha mẹ chia tay từ khi Hà còn nhỏ, mẹ – chị Nguyễn Thị Quế, một mình nuôi con trong khi sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Bố dượng lại mắc bệnh nặng, mất khả năng lao động, còn em trai cùng cha khác mẹ vừa khuyết tật vừa mắc ung thư. Để trang trải chi phí, gia đình nhiều lần phải vay nặng lãi. Ngoài giờ học, Hà tranh thủ đi làm thêm phụ mẹ.

Điểm tựa từ học bổng

Từ năm học 2023 – 2024 và 2024 - 2025, Hà nhận học bổng "Vững tương lai" loại A, trị giá 20 triệu đồng/năm. Em cho biết, khoản hỗ trợ này giúp mua sách, tài liệu, đăng ký lớp bồi dưỡng, đồng thời chi trả một phần sinh hoạt phí.

Phạm Ngọc Hà - học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Ảnh: NVCC

“Học bổng không chỉ giảm gánh nặng tài chính mà còn là sự công nhận cho những nỗ lực của em. Em có thêm động lực để tiếp tục cố gắng và tin rằng, dù xuất phát điểm khó khăn, chỉ cần kiên trì sẽ luôn có những bàn tay giúp đỡ”, Hà chia sẻ.

Chị Quế, mẹ của Hà, xúc động nói: “Số tiền 20 triệu đồng mỗi năm đã giúp con tôi yên tâm học hành. Điều tôi tự hào nhất là con luôn giữ thành tích cao, biết lo cho gia đình, dạy em học và ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho những người nghèo”.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, học bổng “Vững tương lai” còn là lời cam kết đồng hành bền bỉ của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và các đơn vị đối với sự phát triển của thế hệ trẻ. Chương trình hướng đến việc tạo động lực, truyền cảm hứng, xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tri thức, sáng tạo, tự tin hội nhập và sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Các đơn vị kỳ vọng học bổng sẽ ngày càng được mở rộng, lan tỏa mạnh mẽ, để những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như Hà có thêm cơ hội tiếp tục ước mơ, viết tiếp câu chuyện nghị lực và khát vọng của tuổi trẻ.

Khát vọng lớn nhất của Hà là được trở thành bác sĩ, có thể phẫu thuật và nghiên cứu thuốc chữa ung thư. Với em, đó không chỉ là ước mơ nghề nghiệp mà còn là lời hứa với mẹ và em trai, cũng như với những bệnh nhân nghèo đang vật lộn với bệnh tật.