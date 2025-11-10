Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

AIT CONNECTS 2025: Hội thảo quốc tế về trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và tác động thực tiễn

P.V

Ngày 8/11 tại TP Hồ Chí Minh, Cộng đồng Cựu sinh viên Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITAA–VN) và Trung tâm AIT tại Việt Nam (AITCV) tổ chức Hội nghị Ban điều hành AITAA lần thứ 54 và Hội thảo Quốc tế AIT CONNECTS 2025 với chủ đề “Real Intelligence. Real Automation. Real Impact” (Trí tuệ thật. Tự động hóa thật. Tác động thật).

giao-su-huynh-ngoc-phien-cung-ban-co-van-ait-ket-noi-tri-tue-viet-vuon-tam-quoc-te.jpg
Giáo Sư Huỳnh Ngọc Phiên cùng Ban Cố vấn AIT kết nối trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế

Sự kiện quy tụ hơn 30 đoàn đại biểu trong và ngoài nước, gồm lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ cùng mạng lưới cựu sinh viên AIT từ hơn 20 quốc gia. Trọng tâm của chương trình là hội thảo “Showcasing AIT Experience & Alumni Synergy in the Age of Intelligent Industry”, tập trung bàn luận các xu hướng AI, tự động hóa, công nghệ thông minh và tiêu chuẩn ESG trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

Nhiều diễn giả uy tín tham dự như GS.TS Worsak Kanok Nukulchai, TS. Lê Nhân Tâm (Sacombank), TS. Phạm Thành Hữu (IVS), cùng các chuyên gia PGS.TS Lê Hoài Quốc, GS.TS Huỳnh Ngọc Phiên và GS.TS Nguyễn Quân. Các phiên thảo luận xoay quanh vai trò ASEAN trong chuỗi cung ứng bán dẫn, ứng dụng MES tại Việt Nam và hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Khép lại chương trình là Đêm Gala “TOGETHER. GLOBAL. IMPACT”, tôn vinh tinh thần kết nối và tri ân cộng đồng AIT toàn cầu, với lễ trao Giải thưởng Cựu sinh viên Xuất sắc (DAA), Thành viên Danh dự (HM) và Phục vụ trọn đời (ALSA).

Ông Lê Thanh Quyền, Chủ tịch AITAA–VN, nhấn mạnh: “AIT CONNECTS 2025 là diễn đàn lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng đổi mới và mở ra cơ hội hợp tác giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.”

P.V
#AI #tự động hóa #hội thảo #AIT #TP Hồ Chí Minh #công nghệ

