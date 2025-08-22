Học Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo tại Aptech: Làm chủ công nghệ, chinh phục đỉnh cao sự nghiệp

Trong kỷ nguyên số, khi AI và dữ liệu đang thay đổi mọi ngành nghề, kỹ năng công nghệ chính là “tấm vé vàng” cho một sự nghiệp bền vững. Hiểu rõ điều này, Aptech đã tiên phong mở chuyên ngành Khoa học Dữ liệu – Trí tuệ Nhân tạo với lộ trình đào tạo thực tiễn, bài bản và cam kết đầu ra rõ ràng.

Thị trường “khát” nhân lực, cơ hội vàng cho các chuyên gia dữ liệu

Trong 3 năm gần đây, thị trường lao động Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu và AI. Chuyển đổi số diễn ra ở hầu hết ngành nghề, từ tài chính, bán lẻ, y tế đến sản xuất, khiến doanh nghiệp “khát” nhân sự có khả năng thu thập, phân tích và khai thác giá trị từ dữ liệu. Trong khi đó, nguồn cung nhân lực chất lượng cao vẫn còn hạn chế. Chính sự thiếu hụt này đã đẩy mức lương và đãi ngộ trong ngành lên mức hấp dẫn, mở ra cơ hội sự nghiệp rộng mở cho những ai được đào tạo bài bản.

Tương lai của doanh nghiệp nằm trong tay những người có khả năng 'đọc vị' dữ liệu

Học Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ Nhân tạo bài bản từ nền tảng đến chuyên sâu

Bắt kịp xu hướng, Aptech đào tạo về Khoa học Dữ liệu – Trí tuệ Nhân tạo với lộ trình ba giai đoạn thông minh, giúp người mới bắt đầu từng bước trở thành chuyên gia.

Giai đoạn đầu tiên là khóa học Phân tích Dữ liệu (6 tháng), nơi bạn sẽ xây dựng nền tảng vững chắc với các công cụ thiết yếu như MS Excel, ngôn ngữ truy vấn T-SQL để xử lý, phân tích dữ liệu, và công cụ trực quan hóa hàng đầu Power BI. Song song đó, bạn được học lập trình ứng dụng với Python và khai phá dữ liệu bằng WEKA.

Tiếp nối là khóa học Khoa học Dữ liệu (12 tháng), lộ trình này sẽ đưa bạn đi sâu hơn vào lĩnh vực. Bạn sẽ học các thư viện Khoa học Dữ liệu nâng cao với Python, tìm hiểu nền tảng hệ thống Dữ liệu lớn (Big Data) với Hadoop, và thành thạo một công cụ trực quan hóa mạnh mẽ khác là Tableau.

Để chinh phục đỉnh cao, lộ trình Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ Nhân tạo (18 tháng) là lựa chọn toàn diện nhất. Bạn sẽ được tiếp cận các kiến thức AI thời thượng như Học máy (Machine Learning), các nguyên tắc cơ bản của Thị giác máy tính (Computer Vision), Mạng thần kinh và Học sâu (Deep Learning), cũng như ứng dụng AI trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), hoàn thiện với đồ án tốt nghiệp về xây dựng hệ thống gợi ý và dự đoán hành vi khách hàng.

Giảng viên Aptech phải vừa có chuyên môn vừa có kinh nghiệm thực chiến tại doanh nghiệp

Aptech – Người bạn đồng hành cùng bạn bứt phá sự nghiệp IT

Chất lượng đào tạo của chuyên ngành được khẳng định rõ nét qua sự thành công của chính các học viên. Điển hình như anh Nguyễn Quốc Anh - cựu học viên lớp DT2210L, đã quyết định chuyển hướng sự nghiệp sau đại dịch cho biết: "Lựa chọn Aptech là đơn vị đào tạo cho sự nghiệp mới của bản thân vì Aptech có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực cao cho ngành CNTT tại Việt Nam. Đồng thời, Aptech còn là đơn vị có bằng cấp Quốc tế với mức chi phí hợp lý nhất cho việc phát triển của mình trong thời điểm đó".

Anh Nguyễn Quốc Anh - Thủ khoa chuyên ngành Khoa học dữ liệu - Trí tuệ nhân tạo

Hay như chị Võ Khánh Linh, cựu học viên lớp DT21111L thẳng thắn chia sẻ: "Trong suốt quá trình học tại Aptech, điều em trân trọng nhất chính là những kỹ năng thực tế mà em được rèn luyện từ giảng viên, như là: kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề một cách hệ thống, kỹ năng thương thuyết và phối hợp khi làm việc nhóm… Sau khóa học, em có được những mối quan hệ quý giá, những người bạn cùng đam mê và đặc biệt là những “mentor” tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ em trên hành trình phát triển sự nghiệp".

Aptech đồng hành cùng chị Khánh Linh bứt phá giới hạn bản thân

Chiến thắng của đội THE AVENGERS tại Techwiz 5 với dự án GenAI là minh chứng rõ nét cho tinh thần “học đi đôi với hành”.

Đội thi THE AVENGERS nhận giải quán quân hạng mục GenAI Smart Solutions

Học Khoa học Dữ liệu – Trí tuệ Nhân tạo tại Aptech, bạn vừa được hỗ trợ học phí linh hoạt, vừa được cam kết việc làm sau tốt nghiệp để tự tin bước vào thị trường lao động.

Tìm hiểu thêm tại: https://aptechvietnam.com.vn/