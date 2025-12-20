Sinh viên Sư phạm Trường ĐH Đồng Nai 4 năm chưa có tiền hỗ trợ: Lãnh đạo nói ‘lỗi do nhiệm kỳ trước’

SVO - Dù đã tốt nghiệp nhưng hàng trăm sinh viên Sư phạm Trường Đại học Đồng Nai vẫn mòn mỏi chờ đợi khoản hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116 suốt 4 năm chưa được nhận (hơn 145 triệu đồng). Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Chủ tịch Hội đồng trường chia sẻ nguyên nhân chậm trễ do các sai phạm của Hiệu trưởng nhiệm kỳ trước, cụ thể là tuyển sinh vượt mức chỉ tiêu ngành Sư phạm.

Theo phản ánh của nhiều sinh viên khóa 2021 - 2025 (Khoá 11) tại Trường Đại học Đồng Nai, mặc dù đã hoàn tất các thủ tục đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngay từ năm nhất, nhưng đến nay, sau khi đã tốt nghiệp, các bạn vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ chi phí sinh hoạt nào (mức 3,63 triệu đồng/tháng).

Bạn P.A (cựu sinh viên khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên) cho biết, ngay từ ngày 25/10/2021, nhà trường đã thông báo cho sinh viên gửi đơn đăng ký. Thời điểm đó, do phần diện đăng ký (giao nhiệm vụ hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội) đa số để trống, sinh viên nộp hồ sơ và tin tưởng vào sự hướng dẫn của nhà trường.

"Suốt 4 năm học, chúng mình được miễn học phí, còn khoản tiền sinh hoạt phí thì không có. Nhiều lần sinh viên thắc mắc nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng", P.P chia sẻ .

Sự việc tưởng chừng được giải quyết khi ngày 7/8/2025, Trường Đại học Đồng Nai ban hành Thông báo số 1299/TB-ĐHĐN. Theo đó, nhà trường yêu cầu 401 sinh viên Sư phạm K11 (các ngành Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Mầm non, Tiểu học) đã tốt nghiệp đợt 1 đến trường ký xác nhận số tài khoản để nhận tiền hỗ trợ. Số tiền dự kiến chi trả là 3,63 triệu đồng/tháng nhân với 40 tháng thực học, tổng số tiền trên 145 triệu đồng.

Sinh viên ngành Sư phạm khoá 11 của Trường Đại học Đồng Nai chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 dù đã tốt nghiệp. (Ảnh: Trường ĐH Đồng Nai)

Bạn T.Đ (cựu sinh viên khoá 11) chia sẻ: "Tháng 7/2025, chúng mình đã lên trường ký xác nhận, cứ ngỡ quyền lợi sắp được giải quyết. Vậy mà đến nay là tháng 12, đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi ra trường, chúng mình vẫn chưa nhận được thông báo gì thêm. Chúng mình cần nhà trường giải thích minh bạch về khoản tiền này" .

Đồng quan điểm, bạn S.T (cựu sinh viên sư phạm Khoá 11) đặt câu hỏi: "Tại sao nhiều trường sư phạm khác đã chi trả xong, còn trường mình thì chưa? Liệu tỉnh đã rót kinh phí về chưa và nếu có thì dòng tiền đó đang ở đâu?".

Lãnh đạo Nhà trường: "Hệ quả do tuyển sinh vượt chỉ tiêu ở nhiệm kỳ trước"

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Nai xác nhận sự việc và cho biết nhà trường đã nắm được phản ánh của sinh viên về vấn đề chậm chi trả theo Nghị định 116.

Lý giải về nguyên nhân sự việc kéo dài, ông Toàn cho biết đây là hệ quả tồn đọng từ các sai phạm trong công tác tuyển sinh của nhiệm kỳ Hiệu trưởng trước.

Ông Toàn lý giải: "Vấn đề này xuất phát từ sai phạm của nhiệm kỳ trước khi đã tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu ngành Sư phạm được giao. Cụ thể, dù tổng chỉ tiêu toàn trường không vượt, nhưng việc điều chuyển chỉ tiêu các ngành khác bù sang cho ngành Sư phạm là sai quy định, đặc biệt khi ngành Sư phạm liên quan trực tiếp đến ngân sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị định 116".

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Nai, sai phạm về chỉ tiêu này không chỉ diễn ra ở một khóa mà kéo dài trong nhiều khóa liên tiếp. Hiện tại, UBND tỉnh Đồng Nai đã nắm được tình hình và có chỉ đạo xử lý.

"Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo từ vài tháng trước. Hiện tại, Nhà trường đang khẩn trương làm việc, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo để cấp bổ sung hơn 100 chỉ tiêu cho khóa 2021 - 2025. Phải chờ Bộ phê duyệt số chỉ tiêu bổ sung này thì mới có cơ sở pháp lý để giải quyết dứt điểm quyền lợi cho sinh viên", ông Toàn thông tin thêm .

Như vậy, quyền lợi chính đáng của hàng trăm sinh viên vẫn đang bị "treo" lơ lửng giữa những thủ tục hành chính và sai phạm quản lý từ quá khứ. Các cựu sinh viên bày tỏ sự thất vọng khi số tiền hỗ trợ không được hỗ trợ đúng lúc và mong mỏi một lộ trình giải quyết dứt điểm.